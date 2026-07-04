"Kvinnor borde inte lyfta vikter": denna idrottare svarar på en fortfarande ihållande stereotyp

Enligt vissa män bör kvinnor nöja sig med några coreövningar på en skummatta, träna med måtta och noggrant undvika området med fria vikter, vilket uppenbarligen är reserverat för män. För de som äcklas av synen av kvinnor som lyfter hantlar och utför herkuliska rutiner svarar denna kroppsbyggare med sina massiva axlar och pumpade armar.

En styrkedemonstration som krossar myten om den svaga kvinnan

På sociala medier, så fort kvinnor visar upp sina välformade fysiker tack vare tyngdlyftning och delar sina skrämmande träningspass med tungviktare, klagar män på det. De oroar sig för sin kvinnlighet och tror att kvinnor blir mindre attraktiva, vilket minskar deras chanser att vinna hjärtan. De kräver sedan muskulär blygsamhet så att kvinnor förblir atletiska och inte överskuggar dem med sina imponerande fysiker. De vill inte att män ska känna sig underlägsna, utan snarare behålla en viss trovärdighet i händelse av fara.

I det rådande estetiska idealet bör en kvinna inte ha överdriven muskelmassa utan snarare tona , smalna och skulptera sig själv genom att göra bencirklar, utfall med kroppsvikt och små armrörelser med hantlar som väger mindre än hennes hatares hjärnor – knappt några gram. Men @kechynara vägrar att låta dessa smalhetsstandarder diktera hennes gymrutin.

Innehållsskaparen, som med en enda axelryckning krossar stereotypen om den sköra och försvarslösa kvinnan, ägnar sin tid åt att finslipa sin fysik. Hon tränar inte för att gå ner i vikt utan för att lyfta den, och testar ständigt gränserna för sin styrka. Vi ser henne i aktion, dra en hel hög med vikter på lat pulldown, synbart lidande under en fullspäckad bendag, och sprida armarna som en fågel med vingarna.

Lyfter vikter så att hatarna ska tänka sig för två gånger innan de uttalar sig.

Den här kvinnan, en blandning av Lara Croft, Wonder Woman och She-Hulk, delar med sig av sin atletiska resa online i ett slags övergångsrit. Förutom att vara ett kraftfullt exempel på kvinnlig styrka, förmedlar hon också viktiga budskap. "Jag hyllar mig själv eftersom många versioner av mig själv har kämpat för denna frid och självförtroende", förkunnar hon i ett inlägg fyllt av medkänsla.

I slutändan handlar hennes träningspass mer om att återknyta kontakten med sig själv, handlingar av självkärlek, än fritidsaktiviteter. ”Gymmet är min terapi”, säger hon i ett annat inlägg. Och även om hon verkar lida fruktansvärt på skärmen, går hon därifrån med ett lätt hjärta och en stärkt självkänsla.

Långt ifrån att ha den fysik som syns i reklamkampanjerna för dessa gymtempel, försöker hon inte imitera tjejerna i fönstren. Faktum är att hon har nått toppen av självförtroende. När hon inte stärker sitt ego trotsar hon kritik genom att spänna musklerna och inta poser som påminner om grekiska gudar. Hantlarna hon lyfter med en trotsig blick är formidabla vapen mot hennes kritiker.

Bakom detta förbud ligger rädslan för muskulösa kvinnor.

Om muskulösa kvinnor framkallar så starka reaktioner är det inte bara en fråga om smak eller estetik. I århundraden var fysisk styrka nästan ett biologiskt privilegium reserverat för män. Att se en kvinna lyfta tyngre vikter än vissa män utmanar därmed en hierarki som länge ansetts vara naturlig.

I kommentarsfälten till dessa videor följer kritiken alltid samma mönster. Internetanvändare hävdar att dessa kvinnliga idrottare "ser ut som män", att de "förlorar sin kvinnlighet" eller att de aldrig kommer att hitta en partner. Som om atletisk aktivitet framför allt måste förbli förenlig med den manliga blicken. Bakom dessa kommentarer ligger ofta samma idé: en kvinna kan vara atletisk, förutsatt att hon inte blir starkare än de som tittar på henne.

Genom sina videor påminner @kechynara oss slutligen om en uppenbar sanning: skivstänger har aldrig haft ett kön. En skivstång med spänning kräver inte ett ID-kort eller kromosomer innan den lyfts. Den belönar helt enkelt hårt arbete, konsekvens och disciplin. Ju fler kvinnor tillåter sig att ockupera detta utrymme, desto mer avvecklar de idén att deras kroppar ska vara diskreta, lätta eller sköra för att bli accepterade.

I slutändan kanske den verkliga vikten som denna atlet lyfter inte är den som är inskriven på viktskivorna. Det är årtionden av stereotyper som förknippat styrka med män och finkänslighet med kvinnor. Med varje repetition bevisar hon att en kvinna inte behöver verka svag för att vara feminin, och inte heller be om ursäkt för att vara stark för att vara helt och hållet sig själv.