"Pinocchio-effekten": kan näsan verkligen förråda en lögn?

I kroppsspråk kan flera fysiska signaler avslöja en lögn, men det finns en ännu mer övertygande ledtråd för att nosa upp försök till fabricering. Nästa gång du tvivlar på sanningsenligheten i någons ord, titta på deras näsas utseende. Detta omisskännliga ansiktsdrag är en utmärkt lögndetektor. Det är vad forskare kallar "Pinocchio-effekten". Det finns inget behov av att stava det ut; du känner till historien om den lille trämannen.

Vad är Pinocchio-effekten?

Du minns säkert den här ikoniska berättelsen om Pinocchios äventyr, den levande dockan skapad av Geppetto. Den lille pojken med den slappna kroppen och den barkliknande huden har en säregen egenskap. Närhelst han vågar ljuga eller förvränga sanningen, det minsta, blir hans näsa längre som en gren som får näring med gödsel. Det är omöjligt för honom att förfalska sina berättelser eller försköna verkligheten utan att riskera konsekvenserna och utveckla en enorm näsa som kan bära hela skogen. Hans lögner är lika tydliga som näsan i ansiktet, och inte bara bildligt talat.

Denna fabel av Carlo Collodi, bearbetad av Disney, är inte så trivial som den verkar. Författaren till Pinocchio, vars enda syfte var att underhålla barn och vagga dem till sömns, återberättade oavsiktligt ett vetenskapligt fenomen, ett resultat av hans fantasi. Spanska forskare vid Granadas universitet har fortsatt denna forskning och nästan förvandlat Pinocchio till en fallstudie i läroboken.

Enligt resultaten av deras studier genomgår näsan en förvandling i fall av bedrägligt tal eller bluffande. Den växer inte i längd, annars skulle vi alla ha en snabel i dess ställe. Istället svullnar den subtilt och rodnar i spetsen, på sidorna och runt ögonen. Det var allt som krävdes för att kalla denna reaktion: Pinocchio-effekten.

Förklaringen bakom detta märkliga fenomen

Forskarna använde mer än bara gissningar för att komma fram till denna avslöjande slutsats. De utsatte villiga bedragare för värmeavbildning. Detta verktyg fångar kroppstemperaturen i realtid, osynligt för blotta ögat. Bilderna talar för sig själva. Luktsinnet verkar rödare än resten av ansiktet. Och till skillnad från Pinocchio, som är offer för en ganska väl vald magisk besvärjelse, är människor helt enkelt underkastade kroppens lagar.

Denna "Pinocchio-effekt", som gör att vi kan se igenom lögner och avslöja potentiella bedragare, tros bero på minskad aktivitet i insula, en del av hjärnan som hanterar medvetandet, belöningssystemet och regleringen av kroppstemperaturen. Det är lite som en intern termostat som går in i varningsläge. Kort sagt, munnen ljuger, men kroppen talar sanning.

När kroppen talar högre än ord

Pinocchio-effekten är inte begränsad till en enkel svullnad eller rodnad i näsan. Det är en del av en serie mikrofysiologiska reaktioner som följer med lögn. Svettningar , vidgade pupiller, förändringar i hjärtfrekvens och muskelspänningar är alla indikatorer på att kroppen aktiveras när den försöker dölja sanningen.

Näsan fungerar å andra sidan som en ofrivillig visuell signal. Utvidgningen av blodkärlen, orsakad av stressen av att ljuga, leder till lokal rodnad och ibland lätt svullnad. Effekten är subtil, men detekterbar med värmekameror eller av en observatör som är utbildad för att tolka dessa signaler. Kort sagt, kroppen avslöjar vad munnen försöker dölja.

Pinocchio-effekten illustrerar därför perfekt hur den mänskliga kroppen fungerar. Medan kinderna rodnar av blyghet och läpparna spänns i ögonblick av begär, är näsan mycket känslig för lögner och sviker sin egen ägare. Hur som helst har Disneys tecknade serier nästan blivit en medicinsk ordbok. Från Askungens komplex till Tingeling-syndromet lånar de ikoniska karaktärerna från vår barndom sina namn till olika krämpor.