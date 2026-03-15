Den här studien utmanar den allmänna uppfattningen att viktminskning gör dig lycklig.

När sommaren närmar sig uppmuntrar tidningsrubriker oss att byta ut våra bekväma tofflor mot sneakers och bränna de "ackumulerade kalorierna" med en portion raclette. Varje år ger många människor vika för pressen från viktminskningsrutiner, som om viktminskning automatiskt leder till större lycka. Som om att känna sig säckig i jeans är sinnebilden av uppfyllelse. Ändå ifrågasätter en nyligen genomförd studie allt vi trodde att vi visste om viktminskning.

Dietblues: en föga känd verklighet

När sommaren närmar sig fylls tidskrifterna med detoxrecept, "mirakel"-kostråd och träningspass för hemmabruk, som uppmanar allmänheten att gå ner några kilon för att kunna visa upp sig på den varma sanden. Det är inte längre racletteost som smälter bort, utan siffror, som om att sänka siffran på vågen på något sätt ökar ens välbefinnande.

Om vi ska tro på dessa uttalanden fyllda med påbud, hänger lyckan på några centimeter runt midjan och finns i intetsägande sallader, kläder i storlek 6 och "fettförbrännande" örtteer. För att må bra mentalt måste man må bra fysiskt, och det är omöjligt med kärlekshandtag, en marshmallowmage och lår som skaver mot varandra. Åtminstone är det vad samhället har övertygat oss om, att förknippa en platt mage med vitalitet.

Många låter sig luras av dessa lockande löften och påbörjar drastiska dieter i hopp om att kunna glädjas åt sin nya spegelbild. Förutom att viktminskning på pappret är "idyllisk", är det i verkligheten en källa till hjärtesorg. Långt ifrån att bringa lycka, framkallar siffran på vågen, som vittnar om månader av fattigdom och obeveklig träning, inget annat än förtvivlan. En studie från University College London motbevisar denna idé att smalhet är botemedlet mot lycka. Och uttalandena som är tryckta på glansigt papper låter mer som lögner än välvilliga råd.

När besvikelsen överväger tillfredsställelsen

I den kollektiva föreställningen är viktminskning en prestation, en personlig framgång, en anledning till gratulationer. Samhället har gjort ett bra jobb med att hjärntvätta oss med denna dietvänliga version. Det är därför svårt att föreställa sig att känna sig nedstämd över denna mycket önskade fysiska förändring. Ändå blir efterdyningarna ofta inte lika bra som förväntat. Och i slutändan, även med "färre kilon", förblir moralen låg.

Att gå ner en betydande mängd vikt fördubblar risken att känna sig ledsen, ensam eller till och med deprimerad, jämfört med någon som inte har gått ner i vikt eller som till och med har gått upp i vikt. För att komma fram till dessa slutsatser följde forskare nästan 2 000 överviktiga eller feta individer. I slutet av analysperioden hade 14 % av deltagarna gått ner minst 5 % av sin kroppsvikt. Ändå hade deras psykologiska tillstånd inte förbättrats; snarare tvärtom.

Personer som gick ner i vikt hade 78 % högre risk att utveckla depressiva symtom jämfört med andra. Trots förbättringar av vissa hälsoindikatorer, såsom blodtryck, saknade de livslust. Anledningen? Jojo-effekten, känslan av stagnation, de långsamma framstegen i att se resultat i spegeln, känslan av att anstränga sig förgäves. Att gå ner i vikt innebär många uppoffringar, utan verkliga belöningar i slutändan. "Människor bör inte förvänta sig att plötsligt se alla aspekter av sina liv förbättras", varnar Sarah Jackson, en av studiens forskare.

Självacceptans, det bästa receptet

I slutändan är sensmoralen i den här studien tydlig: det är bättre att ändra sitt perspektiv än sin kropp. Bara för att man kan få plats i de där byxorna från sina yngre dagar och dra upp dragkedjan i den där klänningen betyder det inte att man är av med alla sina bekymmer. Dessutom dyker de där hårt vunna kilona snabbt upp igen.

Enligt en studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften New Scientist , går ungefär 85 % av de personer som anses vara " överviktiga " och som går ner minst en tiondel av sin vikt upp den året därpå. Så vad är poängen med att avstå från efterrätt på en restaurang och motstå lockelsen av en god hamburgare om man bara ska komma tillbaka till sin startvikt?

Att ta tillvara på livet fullt ut innan vi slukas av samhällets påtryckningar – det är rätt filosofi. Istället för att förändra våra kroppar för att anpassa sig till skönhetsstandarder, förändrar vi vårt tankesätt. Istället för att tona våra kroppar stärker vi vår självkänsla. För den verkliga revolutionen handlar inte om att "gå ner några kilon", utan om att befria oss från de påtryckningar som övertygar oss om att vi måste förändras för att förtjäna lycka. Att lära sig att leva i våra kroppar som de är, med alla deras variationer och unika egenskaper, är utan tvekan det hälsosammaste tillvägagångssättet.