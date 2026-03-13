Trots stora vetenskapliga framsteg är bröstcancer fortfarande en av de dödligaste cancerformerna för kvinnor. Även om artificiell intelligens hjälper till att främja forskningen mot denna lömska sjukdom och förfina screeningmetoder, är robotar inte den enda källan till hopp. Även katter kan bidra, och inte bara genom att ge sina tröstande spinnande ljud.

Katter, oväntade allierade i kampen mot bröstcancer

Under loppet av trettio år har antalet nya fall av bröstcancer hos kvinnor nästan fördubblats. Idag är sjukvården bättre rustad, särskilt sedan AI:s meteorartade uppgång. AI, som ibland kritiseras och sällan hyllas, skulle mycket väl kunna förändra vården för de 2 miljoner kvinnor som diagnostiseras varje år världen över. BH:ar som kan upptäcka cancerceller med hjälp av enkla sensorer, mer sofistikerad tolkning av medicinska bilder, kraftfulla algoritmer för att förutsäga risken för återfall – det är mer än lovande och förebådar medicinska innovationer av allmännytta.

Även om AI ensamt representerar en ädel revolution inom bröstcancerbehandling, har även katter en roll att spela i denna kamp, som tar formen av ett rosa band. Mycket mer än bara emotionellt stöd som ges genom att gosa till patienter och introducera dem till spinnande terapi, är dessa kattdjur med sitt smittsamma lugn sanna inspirationskällor inom onkologi. Nej, de är inte bara naturliga stresslindrare, utan fullfjädrade huvudpersoner. Och mycket tillförlitliga analysverktyg.

En studie publicerad i tidskriften Science , utförd av experter inom veterinär- och humanmedicin, drog paralleller mellan katter och människor. Resultaten? Katter, liksom hundar, lever i samma miljö som vi. De utsätts för föroreningar och passiv rökning och lider av samma sjukdomar som vi. Även om det sägs att katter har nio liv, är de inte alltid på topp. De upplever också den försvagande tröttheten av cancer, effekterna av diabetes och den förlamande smärtan av artrit.

Katter, utmärkta ämnen för analys

Ur detta perspektiv är det inte tal om att behandla katter som bara försökskaniner eller att förvandla dem till laboratorieråttor. Tillvägagångssättet är betydligt mer empatiskt och humant. Louise van der Weyden, som ledde denna upplysande undersökning, och hennes kollegor undersökte prover av cancertumörer från nästan 500 huskatter.

Alla dessa fyrbenta följeslagare kom från fem länder och led av 13 olika cancerformer. Slutsatsen: människor må härstamma från apor, men de delar också obestridliga likheter med katter. Det är vad den här studien avslöjar.

Cancer uppstår när cellers DNA genomgår mutationer (förändringar i gener). Forskare har därför studerat DNA:t i cancerceller hos katter för att se om dessa mutationer liknar de som finns hos människor. De upptäckte att vissa mutationer är desamma hos katter och människor, särskilt när det gäller bröstcancer. Till exempel förändrades en gen som heter FBXW7 i mer än hälften av de juvertumörer som studerats hos katter. Humanmedicinen är redan bekant med denna gen.

En behandling som redan testas på katter

Medan BRCA1-genmutationen populariserades av Angelina Jolie, är den genetiska mutationen FBXW7 fortfarande sällsynt hos kvinnor. Men även om den drabbar en liten andel av de med tillståndet, representerar denna vetenskapliga upptäckt ett stort genombrott. Den kan leda till nya, mer riktade och effektiva behandlingar. Faktum är att katter redan drar nytta av dessa framsteg. Veterinärer använder specifika läkemedel för att behandla sjukdomen.

Medan vetenskapen länge simulerade sjukdomar på friska möss för att testa behandlingar, tränas den nu under verkliga förhållanden, på katter som lider av cancerns gissel. Djurens välfärd är inte längre ett alternativ, utan en prioritet. Denna studie är därför fördelaktig både för våra kattvänner och för kvinnor.

Medicinen hyllar inte katter för deras silkeslena päls och förtjusande ansikten. De bidrar omedvetet till en bättre förståelse av bröstcancer. Morgondagens hjältar har inte bara ledade armar och en maskin som hjärta; de har också morrhår och en förkärlek för kartonger.