Toaletten: ett nytt utrymme för mental återhämtning?

Toaletten verkar bara tjäna ett syfte: att uträtta sina behov. Man ska inte stanna kvar där (såvida man inte har ätit något starkt). Ändå fungerar de ibland som en tillflyktsort. Man vet att man kan hitta lugn och ro där, så man stannar på obestämd tid. Toaletten främjar intimitet och släpper taget, och är, trots sin begränsade sociala aspekt, ett privilegierat utrymme för avkoppling, en fristad av lugn. Men varför har detta ganska oglamorösa rum samma effekt på dig som ett spa?

Är det en fråga om mental överlevnad att stanna kvar på toaletten under lång tid?

Du rasar på din partner när hen dröjer sig kvar i badrummet, men du är den första att själv rusa dit för att hitta lugn och ro. Ibland använder du en plötslig impuls eller en kraftig mens som en ursäkt för att isolera dig och njuta av en stunds vila. Utöver deras oattraktiva primära funktion är badrummet din dekompressionskammare, din stressfria zon .

Även om du praktiskt taget sitter fast mellan fyra väggar med knäna i diskhon, upplever du äntligen lugn och ro . Ibland avbryter din partner din improviserade meditationssession för att fråga var du lagt grönsaksriven. Andra gånger är det dina barn som envist trycker på dörrhandtaget och frågar dig om din långsamhet. Men överlag är störningar sällsynta.

När du väl är klar på toaletten går du inte därifrån direkt. Du förlänger njutningen av ensamhet och absolut tystnad . Om du inte är klaustrofobisk och inte står ut med slutna utrymmen är toaletten en utmärkt plats att dra sig tillbaka på när en måltid blir för stressig eller när du är trött på dina kollegor. "Du kan låsa dörren, och ingen ifrågasätter ditt behov av avskildhet. Denna känsla av separation, både fysisk och symbolisk, gör att vi kan ta en paus", förklarar psykoterapeuten Jessica Hunt på sidorna i PopSugar .

"Toalettcamping", en praxis som inte är så anekdotisk

Naturligtvis är inte alla toaletter gynnsamma för självrannsakan och mental stillhet. På motorvägen är det ganska stressigt: man kan inte hålla andan i mer än en minut. På jobbet vill man inte heller bli anklagad för att ha "minerat" platsen. Å andra sidan, när hygienen är hyfsad, antar detta rudimentära, enkelt inredda utrymme en slags "personlig bubbla".

Enligt en studie utförd av OpinionWay tillbringar fransmännen i genomsnitt 45 minuter om dagen på badrummet, och detta är inte bara ett tecken på tarmproblem eller en överaktiv blåsa. Många människor tillbringar så mycket tid på badrummet för att rensa sina tankar (liksom magen). "Det är ett socialt acceptabelt sätt att isolera sig en stund, att kolla sitt nyhetsflöde, att andas eller helt enkelt att existera utan begränsningar", förklarar experten.

Du känner dig "oberörbar" i detta begränsade, ibland svagt upplysta utrymme. Som psykoterapeuten påpekar, även om du befinner dig i en sårbar position, hopkurad över toaletten och gör dina behov, drar du nytta av immuniteten i form av integritet. Kort sagt, du behöver inte sätta gränser när badrumsdörren är dubbellåst. Det är en värdefull barriär mellan din inre värld och omvärlden.

Att söka skydd på toaletten: vad det säger om ditt inre tillstånd

I badrummet kan ingen störa dig eller stressa dig. Du är inte under press av en timer. Även om toaletten erbjuder mycket grundläggande komfort och dess enda distraktioner är dammiga tidskrifter, korsord från 2000-talet och konstgjorda växter, känner du dig märkligt bekväm. Du sitter på tronen som i en terapeuts soffa och kommer ut lugn. Men din kropp håller inte riktigt med. I denna något påtvingade sittställning lider din perineum i tystnad, och du ökar din risk för hemorrojder tiofalt.

Utöver dessa ofta upprepade medicinska fakta illustrerar denna något okonventionella avkopplingsvana också ett djupare problem. "Om badrummet är den enda platsen där du känner dig lugn, kan det vara dags att odla samma känsla av lugn och ensamhet någon annanstans i ditt liv", fortsätter experten. Dina flyktmoment är inte menade att begränsas till detta förmodat feng shui-utrymme. Om de är det betyder det att du har låtit andra komma före dig, och din enda flykt hänger nu i en skör tråd.

Att säga "nej", göra sig otillgänglig och hävda sitt behov av lugn och ro är ibland lika fördelaktigt som att dra sig tillbaka till badrummet för att titta på kattvideor. Du förtjänar bättre än en avkopplande paus omgiven av luftfräschare och våtservetter.