"Alpin skilsmässa": den nya partrenden som oroar internetanvändare

En dejt mitt i naturen, frisk luft, hisnande landskap… och sedan plötsligt, övergivenhet. Frasen "alpin skilsmässa" sätter sociala medier i brand och utlöser en våg av oro. Bakom denna virala term döljer sig en praktik som är lika oroande som den avslöjar en mycket djupare, giftig dynamik.

Ett uttryck som har sitt ursprung i litteraturen, återupplivat av TikTok

Termen "alpin skilsmässa" kommer från en novell från 1800-talet, "En alpin skilsmässa", av författaren Robert Barr. I den här berättelsen försöker en man bli av med sin fru under en bergsvandring. En mörk fiktion ... som ger oväntat genklang idag.

Det var på TikTok som uttrycket nyligen exploderade. En video som visats över 19 miljoner gånger visar en ung kvinna ensam i naturen. Den överlagrade texten lyder: "POV: Du vandrar med honom i bergen, han lämnar dig ensam och du inser att han aldrig älskade dig." Inom några timmar strömmade reaktionerna in. Panik, chock, ilska: kommentarsfältet fylldes med kusliga berättelser. Uppståndelsen gick bortom bara fiktion och lyfte fram en verklighet som vissa kvinnor säger att de har upplevt.

När dejten förvandlas till en mardröm

Under den virala videon delade ett flertal internetanvändare med sig av sina erfarenheter. En kvinna berättade om hur hon blev övergiven mitt under en vandring av sin partner, innan hon mötte en vänlig främling som hjälpte henne att komma hem. En annan beskrev två timmars vandring ensam i skogen efter att hennes partner lämnat henne bakom sig. Dessa berättelser delar en gemensam tråd: känslan av övergivenhet i en isolerad miljö. Tät skog, branta berg, ingen mobiltäckning, djurliv… den idylliska omgivningen blir plötsligt tryckande.

Utöver den fysiska faran är det det symboliska våldet som är slående. Att lämna någon ensam i vildmarken är en maktutövning, ett påtvingande av dominans, en manipulation av rädsla. Denna handling är långt ifrån oskyldig. Den är en del av mönster av kontroll och förödmjukelse som påminner om vissa former av våld i hemmet.

En trend som avslöjar en djupare oro

Även om termen "alpin skilsmässa" kan roa vissa på grund av dess dramatiska klang, väcker den faktiskt en allvarlig fråga. Alpin skilsmässa sker inom ett sammanhang där relationer fortfarande präglas av sexistiska och patriarkala dynamiker. Det är faktiskt kvinnor som rapporterar att de blivit övergivna av en manlig partner. Denna asymmetri är oroande. Den återspeglar en kultur där fara, minimering av rädslor och brist på empati gentemot kvinnor ibland normaliseras.

Att överge sin partner i vildmarken är inte ett skämt. Det är en form av misshandel. Ett sätt att påminna alla om vem som har kontrollen. Bakom hypen ligger en verklighet: en del våld i hemmet manifesterar sig i dramatiska gester, avsedda att psykiskt ärra den andra personen. Du förtjänar en partner som respekterar din säkerhet, ditt tempo, din integritet. Din kropp, din närvaro, ditt förtroende ska aldrig användas som en testplats eller ett medel för dominans.

Hur man håller sig säker

Inför denna oroande trend påminner specialister oss om vissa försiktighetsprinciper.

Om du planerar en vandrings- eller campingtur, välj korta, välbesökta leder nära bebodda områden.

Se till att din telefon är laddad, berätta din rutt för en närstående och var uppmärksam på varningstecken. En partner som ignorerar dina gränser, förringar dig eller minimerar dina behov visar redan en oroande brist på empati. Isolering kommer bara att förstärka dessa beteenden.

Om du har haft en traumatisk upplevelse som denna kan det hjälpa dig att återställa din känsla av trygghet och självförtroende genom att söka professionell hjälp. Det finns ingen skam i att be om stöd.

Kort sagt, skilsmässan i Alperna är inte bara en viral anekdot. En dejt eller en promenad som par bör förbli ett ögonblick av delning, glädje och ömsesidig respekt. Aldrig en prövning, aldrig ett test, aldrig en risk.