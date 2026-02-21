Search here...

För att hitta kärleken förlitar hon sig på stadsreklam: 4 000 friare väntar på henne.

Kärleksliv
Fabienne Ba.
För att kringgå dejtingappar valde hon en radikalt annorlunda metod. I Kalifornien förlitade sig Lisa på stadsskyltar för att hitta sin blivande make ... och initiativet lockade fler än 4 000 friare, enligt henne.

Jättestora skyltar för att hitta din själsfrände

Lisa, bosatt i San Mateo, Kalifornien, bestämde sig för att tänka utanför ramarna. Trött på nätdejting hyrde hon digitala skyltar längs Highway 101, en trafikerad väg som förbinder Santa Clara med södra San Francisco. Hennes ansikte visas i stort format, tillsammans med ett tydligt budskap: hon letar efter en make.

Nyfikna förare är välkomna att besöka hennes webbplats, där hon förklarar sin strategi och de kriterier hon anser vara viktiga. Artikeln rapporterades av New York Post och uppmärksammades därefter av flera internationella medier. Initiativet väckte snabbt nyfikenhet och reaktioner på sociala medier.

Detaljerade kriterier

På sin webbplats specificerar Lisa att hon söker "en man i åldern 35 till 47 som vill bilda familj inom en snar framtid". Hon anger också att hon "värderar att dela politiska övertygelser" och placerar sig på vänsterkanten . Denna transparens är en integrerad del av hennes tillvägagångssätt. Målet: att undvika missförstånd och spara tid. På mindre än ett år har fler än 4 000 män svarat på hennes uppmaning.

Efter en noggrann inledande urvalsprocess förklarade hon att hon hade valt ut ett tjugotal profiler. Av dessa blev fem inbjudna på dejter. Hon beskrev urvalet som "omtänksamt och organiserat". På alla hjärtans dag berättade Lisa till och med att hon hade tillbringat kvällen med en av kandidaterna som hon hade fått kontakt med några veckor tidigare. Deras planer inkluderade en bio och en enkel middag.

En splittrande strategi

Medan vissa hyllar initiativets originalitet och djärvhet, kritiserar andra det starkt. Reaktionerna på sociala medier är blandade. Vissa användare beskriver tillvägagångssättet som "desperat", medan andra ser det som "ett trotsigt sätt att återfå kontrollen över sitt kärleksliv".

Lisa förklarar att hon lanserade den här kampanjen med en touch av humor, frustrerad över dejtingapparnas begränsningar. Hon medger att hon inte förväntade sig den medieuppmärksamhet som experimentet skulle få. För att skydda sin integritet ber hon utvalda kandidater att skriva under ett sekretessavtal. Hon anser att denna försiktighetsåtgärd är nödvändig med tanke på hennes projekts synlighet.

När kärleken blir offentlig

Stadsreklam, vanligtvis reserverad för kommersiella kampanjer, blir ett verktyg för att hitta kärleken. Lisas initiativ väcker frågor om gränsen mellan privat och offentligt rum. Genom att visa sitt sökande efter en partner på skyltar som är synliga för tusentals bilister varje dag, förvandlar hon en intim strävan till ett projekt.

Detta val belyser också de svårigheter som vissa ensamstående personer möter när de använder traditionella digitala verktyg. Genom att annonsera sig själv på Highway 101 kringgår Lisa algoritmer för att tala direkt till allmänheten. Även om resultatet av hennes äventyr fortfarande är osäkert, är en sak säker: hennes initiativ har redan gjort skillnad.

Genom att hyra skyltar för att hitta kärleken förvandlade Lisa slutligen sin personliga strävan till ett mediefenomen. Hennes "experiment" illustrerar den kreativitet som vissa människor visar i sitt sökande efter en själsfrände. Mellan djärvhet, kontrovers och hopp visar detta kaliforniska initiativ i slutändan att kärlek ibland också kan hittas ... i stor skala.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
