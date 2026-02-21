En professor analyserar den ideala mängden tid att spendera tillsammans för att odla harmoni i ett par.

Det finns par som gör allt tillsammans och lever som siamesiska tvillingar, och så finns det andra som bara träffas kort och lever sina liv som rumskamrater. Enligt Dr. John Gottman, en psykologiprofessor vid University of Washington som har studerat "den ideala mängden tid att spendera tillsammans", är det inte så mycket tiden som spelar roll, utan snarare hur man investerar den tiden tillsammans. Att träffas mindre, men djupare, är hemligheten till lycka.

6 timmar tillsammans, men inte bara vilket gammalt vis som helst

Dr. John Gottman , som har undersökt kärleken ur alla vinklar under hela sin karriär och gjort par till sitt huvudämne, har identifierat en idealisk mängd tid att spendera tillsammans. För att ett par ska hålla i sig och behålla den gnistan vid liv under åren bör de spendera sex timmar i veckan tillsammans. Det finns dock en konst i hur man fyller denna gemensamma tid. Tanken är inte bara att vara sida vid sida och bläddra från motsatta ändar av sängen.

Som relationsexperten föreslår bör denna tid fördelas klokt under veckan så att varje enkelt ögonblick blir en intim handling. Så istället för att rusa upp ur sängen på morgonen och dra täcket över varandras ansikten, ta chansen att bekräfta er kärlek igen, utan att göra en stor sak av det. Istället för att vara klistrad vid telefonen och bombardera varandra med Reels, återknyt kontakten med din partner genom att improvisera över en snabb massage eller en mängd kyssar. Experten betonar kvaliteten på dessa ögonblick. Dessa " återuppväcka lågan "-slots känns som romantiska mellanspel i syssloschemat .

Viktiga ögonblick på morgonen (10 minuter per vecka)

Morgnarna är oftast en rusning. Allt händer i halsbrytande fart. Vi äter frukost medan vi klär på oss för att spara tid och rusar in genom dörren och ropar: "Vi ses ikväll!" Vi uppmärksammar knappt vår partner. Ändå, även om vi inte är på humör att prata, kan vi fråga vår partner hur hen kände sig när hen vaknade och vad hens planer är för dagen. "Att visa intresse för den andra personen, även kort, är ett värdefullt tecken på uppmärksamhet", förklarar psykologen.

Dagliga sammankomster (1 timme och 40 minuter per vecka, eller 20 minuter per dag)

När vi kommer hem efter en lång dag går vi rakt till soffan och tänker på ingenting annat än att slappna av. Vi föredrar värmen från vår filt framför vår partners. Men vår första instinkt bör vara att gosa och kyssa vår själsfrände i sex sekunder (ingen timer behövs), och sedan reflektera över vår dag och undvika klagomål. Dessa stunder av kontakt hjälper till att återupprätta bandet efter en dag ifrån varandra.

En meningsfull dialog (35 minuter per vecka)

Vi är bättre på att kritisera än på att göra romantiska uttalanden. Vi påminner vår partner om att hen inte har tagit ut soporna eller att hen glömt att hänga upp tvätten, men vi smickrar sällan deras ego. Ändå finns det ingen anledning att vänta på Alla hjärtans dag för att tacka vår partner för att han finns där och överösa hen med blommor. Ingen anledning att kasta sig ut i Shakespeare-monologer eller återskapa en scen från "Notting Hill". Vi kan helt enkelt säga : "Jag är stolt över dig" eller "Du betyder så mycket för mig varje dag." Det är särskilt givande (och det går åt båda hållen). Vänlighet är smittsam.

Tillgivna gester (35 minuter per vecka)

Det säger sig självt: varje par har sitt eget kärleksspråk. Vissa ser barnsliga gräl som tysta "jag älskar dig", medan andra föredrar känsligheten i innerliga samtal eller värmen i fysisk beröring. Tanken? Att komma närmare varandra känslomässigt, att återuppbygga bandet mellan sinnen. Så vi föreskriver oss själva 5 minuter av ömhet varje dag.

En romantisk kväll (2 timmar per vecka)

Och vi pratar inte om kvällar där alla sitter vid sina telefoner eller är upptagna av TV:n. Oavsett om det är en middag hemma som lagas tillsammans, ett brädspel, en promenad i månskenet eller en paus på spaet, behöver vi helt enkelt träffas, bort från " pendling, arbete, sömn "-rutinen.

Gör en överblick över ditt kärleksliv (1 timme per vecka)

Vissa psykologer rekommenderar att man anordnar "grälkvällar" för att undvika "tryckkokareffekten" och förhindra att känslor exploderar. Det finns dock ingen anledning att vara så "radikal". Ni kan också sitta runt ett bord med lite snacks (för att lätta upp stämningen) och brainstorma om ert kärleksliv. Varför inte skapa en "känsloburk"? Turas om att rita från en papperslapp och diskutera era känslor. Det är verkligen trevligare än att ha ett offentligt gräl i vardagsrummet och utsätta hela grannskapet för ljudet av det.

Genom att schemalägga sex timmars kvalitetstid med vår partner sätter vi relationen tillbaka i främsta rummet utan att kväva varandra. Detta hjälper till att återställa harmonin i hemmet och stärka vår kärlek varje dag.