Förbereda argument i huvudet: denna vanliga mentala reflex förklarad

Innan gräl bryter ut offentligt repeterar vi dem i våra huvuden som ett manus. Vi övar på våra svar, finslipar våra argument och värmer upp inför denna verbala sparring så att vi inte blir överraskade när konfrontationen väl inträffar. Ändå, när ögonblicket är inne, får vi ibland minnesluckor och måste improvisera. Att förutse gräl i en relation är inte en trivial reflex, och en sexolog förklarar denna mentala förberedelse för sammandrabbningar.

Att förbereda argument i huvudet, en vanlig vana

Det finns gräl som dyker upp från ingenstans, och andra som vi simulerar i våra huvuden långt innan de händer. Det är lite som att värma upp inför bråket. Vi vill inte att våra ord ska ta överhanden från våra tankar, eller att vår ilska ska få oss att säga saker vi kommer att ångra i nästa sekund.

Så vi repeterar scenen i förväg, föreställer oss vår partners potentiella reaktioner och sätter igång med ett manus värdigt vita duken. Utifrån sett är det nästan en teaterföreställning eller ett utbrott av galenskap. Om vi som barn berättar imaginära historier fyllda med enhörningar och magiska älvor för varandra, improviserar vi som vuxna falska dialoger mellan oss själva och vår andra hälft över något så trivialt som en stökig tvättrutin eller en slarvig hushållssyssla.

Vi märker att vi pratar med oss själva, reviderar våra argument, övar våra meningar som om vi förbereder oss för ett stort muntligt prov eller går på en rättegång. Denna mycket realistiska repetition av den förestående konflikten är inte någon "perfektionistisk tjejs illusion", och inte heller en "psykopats" aktivitet, som ibland föreslås. På TikTok skämtar kvinnor till och med om denna praxis och skriver "Jag övar på att argumentera med min pojkvän" till tonerna av Eminems "Rap God". Det är nästan en övergångsrit. Att förbereda argument i huvudet, som en pratbubbla i en serietidning, har ett verkligt värde för de inblandade. Det är ett sätt att behålla kontrollen och lugna sig själva. Inom psykologin är översättningen annorlunda.

Ett omedvetet sätt att undvika konflikter

Att förbereda argument i huvudet, även om de aldrig blir av, är inte bara en romantisk komedi-trope. Det är vanligt, särskilt bland kvinnor. Åtminstone är det slutsatsen som sexologen Gigi Engle kom fram till i Refinery29 . Och nej, det är inte ett tecken på en överaktiv fantasi, utan snarare en tendens att minimera känslor och undertrycka frustrationer.

"Vissa kvinnor skapar scenarier och argument i huvudet för att undvika konflikter, eftersom vi har fått lära oss att dessa känslor ska undertryckas", påpekar experten. Kort sagt föredrar vi att agera ut argument i huvudet och bara halvhjärtat lösa dem snarare än att tydligt uttrycka dem för vår partner. Och det är inte av rädsla för konsekvenserna, utan snarare för att vi säger till oss själva "det är inte värt det" eller "jag överdriver". Det är lättare att ge oss själva inbillade tillrättavisningar än att skicka dem till den riktiga personen, ibland till och med till nästa rum.

Men det är också en form av självsabotage.

Att förbereda argument i huvudet ger oss en viss makt i stunden, men den vanan kan snabbt slå tillbaka. "I heterosexuella relationer förväntas vi släta över saker", förklarar experten. Som ett resultat kan vi förlora sömn för att mildra vår kritik, förbereda milt provocerande inledningsrepliker och förutse vår partners svar. Vi belamrar våra sinnen med "fantomargument" för att skydda vår partner så mycket som möjligt på den stora dagen.

Paradoxalt nog, genom att prioritera vår partners välbefinnande, försummar vi vårt eget. Vi har krismöten, brainstormar med våra väninnor för att få andras åsikter och spelar till och med upp telenovelor i badrummet av ren altruism. Detta är inte en kärlekshandling; det är självsabotage.

När vi mentalt förbereder oss för gräl blir vi defensiva, vi avfyrar förolämpningar och vi föreställer oss det värsta tänkbara scenariot som om det inte fanns något annat möjligt utfall. Vi tillgriper dramatiskt tänkande utan att någonsin överväga ett fredligt alternativ, medan det i verkliga livet helt enkelt skulle handla om en mogen och konstruktiv dialog . Ibland föreställer vi oss att vi kommer att få övertaget och vinna "vem har rätt"-spelet. Återigen påpekar experten att detta inte är hälsosamt. Hon påminner oss om att enighet är bättre än splittring.

Att planera gräl i huvudet kan vara kontraproduktivt och göra mer skada än nytta för en relation. En psykolog som intervjuats av tidskriften Time rekommenderar att man schemalägger gräl snarare än att sura i tystnad eller skrika på varandra.