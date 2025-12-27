Search here...

Är barn till skilda föräldrar verkligen mer benägna att skilja sig? Siffrorna talar för sig själva.

Kärleksliv
Émilie Laurent
enfants de parents divorcés
Freepik

Om du precis har gift dig kanske du är rädd att ditt äktenskap kommer att sluta illa, precis som dina föräldrars. Du är rädd för att härma deras misstag och bryta kärlekspakten ni just ingått. Detta scenario är inte omöjligt. Psykologer erbjuder dock lugnande råd: dina föräldrars kaotiska kärleksliv har inte så mycket inflytande på ditt.

En teori snarare än en verklighet

Under deras tidiga år avundas vi nästan barn till skilda föräldrar och minns bara fördelarna: de får dubbelt så många julklappar, de firar sina födelsedagar två gånger, kort sagt, de upplever allt två gånger. Men de som är mest direkt drabbade kan inte säga detsamma. En skilsmässa , även när den är i vänskap och ömsesidigt överenskommen, lämnar alltid sina spår hos dem som bevittnar den. Barn lider och uthärdar situationen utan att kunna uttrycka sina åsikter. Framför allt, när de når vuxen ålder, försöker de att inte upprepa det de upplevt och att leva lyckliga romantiska liv.

De genomgår terapi för att komma till botten med sin kärlekshistoria och ta reda på om de är predisponerade för skilsmässa. Om du är ett av de barn som bytte hem varannan vecka och omedvetet spelade rollen som äktenskapsmedlare, är du säkert rädd att ditt äktenskap ska misslyckas. Länge trodde psykologer att föräldrars tidigare relationer kunde påverka deras barns nuvarande romanser. Detta är dock mer en populär teori än en absolut sanning.

I årtionden trodde alla på talesättet att "barn till skilda föräldrar, misslyckade äktenskap". Detta visar sig dock vara i stort sett falskt. Visserligen kanske dessa barn inte har haft de bästa förebilderna eller den sundaste grunden, men de är inte alla dömda till känslomässig katastrof. "En skilsmässa är en del av livet; det är ett brott i anknytningen, det är svårt, det stör barnets lugna dagliga rutin, men om föräldrarnas relation fortsätter på ett positivt sätt, då är det inte traumatiskt för barnet", förklarar psykiatern och psykoanalytikern Marie-France Hirigoyen på France Inter radio.

Vad siffrorna egentligen säger

Lider barn till frånskilda föräldrar samma öde som sina föräldrar, och måste de bryta sitt löfte om evigt liv? Statistik tyder på något annat. Enligt en analys baserad på data från General Social Survey, ett amerikanskt opinionsundersökningsinstitut, minskade den generationsöverförda skilsmässan med hälften mellan 1972 och 1996. Detta är ett överraskande resultat med tanke på ökningen av skilsmässor sedan 1970-talet.

Naturligtvis måste dessa siffror preciseras, eftersom äktenskap inte längre är automatiskt och inte längre en primär faktor i pars planer. Medan äktenskapet för äldre generationer nästan var en övergångsrit, föredrar unga människor samboskap eller alternativet till registrerat partnerskap.

Barn till skilda föräldrar löper inte större risk, men de kan sabotera sin romans utan att inse det . ”De utvecklar hypervaksamhet gentemot problem som kan leda till den här situationen. De är rädda för att det inte kommer att vara länge. Dagligen kan detta vara försvagande”, förklarar Gérard Poussin, en klinisk psykolog som intervjuats av 20 Minutes .

Skilsmässa blir alltmer accepterad.

Skilsmässa ses inte längre som oundviklig; det är nästan vanligt. Medan skilsmässa inte ens var ett alternativ för våra förfäder, är det för unga människor nu bara ytterligare en ursäkt för att festa. Med uppkomsten av " skilsmässofester ", dessa firanden efter uppbrott med "tack, nästa" -tårtor och "nyligen skilda" -sjalar, har skilsmässa blivit inget annat än en enkel formalitet.

Kort sagt, barn till skilda föräldrar oroar sig inte längre för sin romantiska framtid och ser skilsmässa som en lösning snarare än ett nederlag. Vilket faktiskt är ganska positivt. Ju mindre man tänker på det, desto mindre sannolikt är det att det händer (de med ett rent rationellt tänkesätt bör vara försiktiga).

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkonstnär jonglerar jag stilistiska grepp och finslipar feministiska punchlines dagligen. Under mina artiklar bjuder min lätt romantiska skrivstil på några verkligt fängslande överraskningar. Jag njuter av att reda ut komplexa frågor, som en modern Sherlock Holmes. Könsminoriteter, jämlikhet, kroppslig mångfald… Som journalist på gränsen dyker jag huvudstupa ner i ämnen som väcker debatt. Som arbetsnarkoman sätts mitt tangentbord ofta på prov.
Article précédent
Denna "fina" present kan säga mycket om er relation

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denna "fina" present kan säga mycket om er relation

Ett vackert inslaget paket, ett leende när det ges, och den där lilla spänningen av förväntan att upptäcka...

Det här är yrken där otrohet är utbredd, enligt en oroande studie.

Vissa yrken verkar skapa miljöer som gynnar romantisk otrohet, men det är viktigt att komma ihåg att själva...

"Han var otrogen mot mig, jag straffade honom på mitt eget sätt": hennes hämnd chockerar internetanvändare

Marianne upptäckte sin mans otrohet med en kollega och valde hämnd innan hon skilde sig från honom. Hennes...

Att föredra en robot framför en man: detta val omfamnas alltmer av dessa kvinnor.

Att föredra en robot framför en människa är fortfarande ett mycket minoritetsval idag, men intima eller romantiska relationer...

Vid 32 års ålder gifter sig denna japanska kvinna med en artificiell intelligens

Yurina Noguchi, 32, firade ett ovanligt bröllop i Okayama, Japan. Hennes partner var inte människa, utan en artificiell...

"Olivteorin": testet som kan revolutionera din syn på relationer, enligt psykologer

Tänk om nyckeln till ett meningsfullt förhållande låg… i en enkel oliv? Född ur en kultanekdot i serien...

© 2025 The Body Optimist