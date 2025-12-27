Är barn till skilda föräldrar verkligen mer benägna att skilja sig? Siffrorna talar för sig själva.

Om du precis har gift dig kanske du är rädd att ditt äktenskap kommer att sluta illa, precis som dina föräldrars. Du är rädd för att härma deras misstag och bryta kärlekspakten ni just ingått. Detta scenario är inte omöjligt. Psykologer erbjuder dock lugnande råd: dina föräldrars kaotiska kärleksliv har inte så mycket inflytande på ditt.

En teori snarare än en verklighet

Under deras tidiga år avundas vi nästan barn till skilda föräldrar och minns bara fördelarna: de får dubbelt så många julklappar, de firar sina födelsedagar två gånger, kort sagt, de upplever allt två gånger. Men de som är mest direkt drabbade kan inte säga detsamma. En skilsmässa , även när den är i vänskap och ömsesidigt överenskommen, lämnar alltid sina spår hos dem som bevittnar den. Barn lider och uthärdar situationen utan att kunna uttrycka sina åsikter. Framför allt, när de når vuxen ålder, försöker de att inte upprepa det de upplevt och att leva lyckliga romantiska liv.

De genomgår terapi för att komma till botten med sin kärlekshistoria och ta reda på om de är predisponerade för skilsmässa. Om du är ett av de barn som bytte hem varannan vecka och omedvetet spelade rollen som äktenskapsmedlare, är du säkert rädd att ditt äktenskap ska misslyckas. Länge trodde psykologer att föräldrars tidigare relationer kunde påverka deras barns nuvarande romanser. Detta är dock mer en populär teori än en absolut sanning.

I årtionden trodde alla på talesättet att "barn till skilda föräldrar, misslyckade äktenskap". Detta visar sig dock vara i stort sett falskt. Visserligen kanske dessa barn inte har haft de bästa förebilderna eller den sundaste grunden, men de är inte alla dömda till känslomässig katastrof. "En skilsmässa är en del av livet; det är ett brott i anknytningen, det är svårt, det stör barnets lugna dagliga rutin, men om föräldrarnas relation fortsätter på ett positivt sätt, då är det inte traumatiskt för barnet", förklarar psykiatern och psykoanalytikern Marie-France Hirigoyen på France Inter radio.

Vad siffrorna egentligen säger

Lider barn till frånskilda föräldrar samma öde som sina föräldrar, och måste de bryta sitt löfte om evigt liv? Statistik tyder på något annat. Enligt en analys baserad på data från General Social Survey, ett amerikanskt opinionsundersökningsinstitut, minskade den generationsöverförda skilsmässan med hälften mellan 1972 och 1996. Detta är ett överraskande resultat med tanke på ökningen av skilsmässor sedan 1970-talet.

Naturligtvis måste dessa siffror preciseras, eftersom äktenskap inte längre är automatiskt och inte längre en primär faktor i pars planer. Medan äktenskapet för äldre generationer nästan var en övergångsrit, föredrar unga människor samboskap eller alternativet till registrerat partnerskap.

Barn till skilda föräldrar löper inte större risk, men de kan sabotera sin romans utan att inse det . ”De utvecklar hypervaksamhet gentemot problem som kan leda till den här situationen. De är rädda för att det inte kommer att vara länge. Dagligen kan detta vara försvagande”, förklarar Gérard Poussin, en klinisk psykolog som intervjuats av 20 Minutes .

Skilsmässa blir alltmer accepterad.

Skilsmässa ses inte längre som oundviklig; det är nästan vanligt. Medan skilsmässa inte ens var ett alternativ för våra förfäder, är det för unga människor nu bara ytterligare en ursäkt för att festa. Med uppkomsten av " skilsmässofester ", dessa firanden efter uppbrott med "tack, nästa" -tårtor och "nyligen skilda" -sjalar, har skilsmässa blivit inget annat än en enkel formalitet.

Kort sagt, barn till skilda föräldrar oroar sig inte längre för sin romantiska framtid och ser skilsmässa som en lösning snarare än ett nederlag. Vilket faktiskt är ganska positivt. Ju mindre man tänker på det, desto mindre sannolikt är det att det händer (de med ett rent rationellt tänkesätt bör vara försiktiga).