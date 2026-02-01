Påverkar p-piller våra romantiska val? Experter skiljer fakta från fiktion

P-piller, hur små de än må vara, har betydande konsekvenser för kroppen. Det skulle ta nästan en halv dag att läsa om alla dess biverkningar. Men bland allt det finstilta nämner inte en enda rad dess inverkan på ens kärleksliv. Ingenstans står det: "Se upp, p-piller kan störa dina romantiska val." Ändå, enligt vissa virala teorier, stör p-piller inte bara våra kroppar utan även våra romantiska relationer.

En cocktail av hormoner som inte lämnar någon oberörd inför hjärnan

Medan forskarvärlden håller på att finslipa ett hormonfritt p-piller för män, måste kvinnor fortfarande nöja sig med kemiska formler som har många skadliga biverkningar, som om uppoffringen låg i deras gener. Även om p-piller minimerar mensvärk och reglerar vår cykel för att undvika obehagliga överraskningar på semestern, har det också sina nackdelar. Vik bara upp den medföljande instruktionsbladet för att se själv. Pappret når nästan knädjupt och innehåller många varningar.

Utöver blödningar, illamående, humörsvängningar och andra varningssignaler sägs p-piller också orsaka kaos i våra romanser. Det finns ingen anledning att ta fram förstoringsglaset; det är inte en av de "officiella biverkningarna". Ändå, enligt vissa rykten online, kan p-piller vilseleda oss i vår flirt och komplicera vårt sökande efter kärlek. Långt ifrån att fungera som en kärleksdryck, tenderar p-piller att förändra vår attraktionskraft (och inte nödvändigtvis till det bättre). Alfahannarna online tror att p-piller hindrar oss från att absorbera testosteron och fördömer oss att stanna hos vad de kallar "subhuntar". Uppenbarligen håller inte deras argument vatten och återspeglar främst en känsla av frustration. Lyckligtvis har forskarsamhället en mer rimlig förklaring.

Om p-piller kan påverka libido och tillfälligt bedöva vår lust, varför skulle det inte också kunna förändra våra romantiska preferenser? En studie från 2019 som publicerades i Psychology Today lyfter fram en fascinerande hypotes: kvinnor som tar p-piller kan utveckla andra partnerpreferenser. Till exempel tyder viss forskning på att kvinnor som tar p-piller kan vara mindre känsliga för biologiska signaler som doft. Och som vi vet är naturlig kroppslukt mer attraktiv än någon artificiell parfym.

Förändringar i preferenser har dokumenterats, men är inte universella.

Män som sprider denna uppfattning och tror att de har alla svar om kvinnors kroppar, samtidigt som de förväxlar livmodern och slidan, förlitar sig på småskaliga studier. Dessa studier, mer psykologiska än biologiska, antar att p-piller, genom att blockera ägglossningen, påverkar kvinnors ursprungliga och instinktiva attraktion.

Med andra ord, medan du tar p-piller föredrar du Harry Styles-liknande ansikten framför Brad Pitt-liknande fyrkantiga käkar. Enligt dem är det inte din brist på självförtroende som får dig att välja en mjuk man framför en bodybuilder med atletisk fysik, utan snarare p-pillernas komponenter. Med andra ord antyder de att vi väljer män som mogen frukt på ett marknadsstånd: med våra ögon och vårt luktsinne, inte våra förstånd. Men vi lever inte längre i stenåldern, en tid då människor luktade på varandra som djur innan de parade sig.

Dessutom bekräftar ingen storskalig studie något av detta. Enligt Dr. Sarah Tang, intervjuad i SELF , finns det inga bevis för att p-piller minskar intresset för maskulina män, inte ens att vår smak faktiskt förändras med vår menstruationscykel. Så det är ingen fråga om att skylla p-piller för alla dina romantiska bekymmer. Dessutom är maskulinitet långt ifrån en prioritet för kvinnor idag. Ur deras perspektiv återspeglar det inte "goda gener" utan snarare ett symptom på patriarkatet.

Att bli kär handlar inte bara om fyrkantiga käkar.

Som Dr. Tang med rätta påpekar är vi mer än bara hormoner och gener. Attraktion, begär, kompatibilitet – allt detta går långt bortom genetiska kriterier eller fysiskt utseende. Bara för att någon har ett "maskulint" utseende betyder det inte att de är friskare eller mer " kompatibla " med dig. Och som tur är beror inte ett förhållandes framgång på ett ansikte eller en fysik.

Dessutom attraheras inte alla kvinnor av män, och inte alla försöker bli gravida. Det är därför riskabelt att försöka reducera kärlek och begär till ett stelt biologiskt ramverk. Och som Dr. Tang så träffande uttrycker det: "Du kan hitta någon attraktiv, sedan höra dem prata och plötsligt inte känna någonting för dig." Det som får oss att bli kära är också gemensamma värderingar, vänlighet, humor, att lyssna – kort sagt, saker som varken ett piller eller en studie kan förutsäga.

Även om p-piller ibland kan orsaka problem och förblir kontroversiella, är det inte orsaken till din otur i kärleken. Om din partner irriterar dig vid vissa tillfällen är det troligtvis en återspegling av PMS eller ett tecken på oregelbundna hormoner.