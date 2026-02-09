Från stolthet till skam: varför det har blivit pinsamt att vara i ett förhållande

Att ändra sin relationsstatus på Facebook från "singel" till "i ett förhållande" brukade nästan vara ett tecken på framgång, till och med ett sätt att öka sin popularitet. På den tiden var det den ultimata prestationen att lägga upp sötsura bilder på sig själv hand i hand eller arm i arm. Men nu är dessa bilder, drypande av kärlek och dokumenterande parets hela liv, mindre synliga i våra flöden, som om det har blivit passé att ha en pojkvän.

Gömma din pojkvän istället för att visa upp honom

”För att leva lyckligt, lev i det dolda .” Detta talesätt har aldrig varit mer sant. Förr i tiden med jordgubbssmaksatta Vans och MP3-spelare stoltserade tjejer med sina partners som troféer. De hade knappt gjort sin romans officiell förrän de redan publicerade sötsura kärleksförklaringar på sina Facebook-väggar. De taggade sina partners i explicita inlägg och delade varje utflykt, komplett med sentimentala ögonblicksbilder. Vi såg detta smulande på nära håll och sträckte oss praktiskt taget efter popcornen. Hela deras närvaro på sociala medier kretsade kring deras pojkvänner och liknade en saftig telenovela.

Men tiderna har förändrats. Idag längtar kvinnor efter mer diskretion. Medan de en gång i tiden klistrade upp sin älskling över hela internet, låter de nu hans närvaro antydas. De utropar inte längre högljutt "Jag är i ett förhållande", de håller till och med denna romantiska verklighet för sig själva. De sällsynta glimtarna av deras kärlekshistoria är begränsade till fingertoppar, silhuetter eller en konstnärlig suddig bild. Det är inte bara för att skydda sin integritet som de överskuggar sina partners, utan också för att bevara sin image. För det verkar som att år 2026 är det inte längre en cool etikett att vara i ett par, utan ett tecken på att vara passé.

Kvinnor, medvetna om sin självständighet, vill inte längre definiera sig själva genom sina partners, men de vill inte heller skaffa sig ett Bridget Jones-liknande rykte. Med andra ord, de njuter av de sociala fördelarna med att vara i ett par utan att falla i fällan att vara alltför fästa vid sin andra hälft. De rör sig bort från den stereotypa bilden av kvinnan som är besatt av sin andra hälft. Journalisten Chante Joseph, som skriver för Vogue UK , har undersökt vad som motsvarar en 2.0-version av en romantisk bojkott.

Mer än en trend, ett sinnestillstånd

På bara några år har kvinnor gått från den passionerade Juliet till den rebelliska Elizabeth Bennet. Långt ifrån att göra sitt känslomässiga beroende påtagligt och lämna spår av det på sina onlineprofiler, förblir de försiktiga med sin romantiska information. Journalisten, som belyste denna mentalitetsförändring och denna självcensur bland par i den digitala tidsåldern, frågade sina 65 000 följare om det.

Och om kvinnor tyglas med hjärtemojis och gosiga foton, är det inte bara för att verka oberoende eller moderna. Det är också för att de är rädda för att ödet ska straffa dem för denna utströmning av tillgivenhet. "Vissa fruktade det 'onda ögat', övertygade om att det skulle framkalla så intensiv svartsjuka att det i slutändan skulle förstöra deras förhållande att visa sin lycka", förklarar journalisten. Andra förväntade sig också uppbrottet och den smärtsamma uppgiften att städa upp online.

Alla dessa ursäkter döljer ett vanligt men outtalat argument: att vara med en man är inte längre en gåva utan en börda. Att ha en pojkvän är mer skamligt än att gå ut med toppen bakvänt på eller tandkräm i munnen. Och detta är inte radikalfeminism, utan bara en återspegling av en djupare trötthet.

Att vara singel är mer populärt än att vara i ett par.

Under gymnasiet var det nästan en välsignelse att ha en pojkvän, en social prestation. Den vanliga flickan i skolan blev plötsligt centrum för uppmärksamheten i korridorerna, den coola figuren som alla avgudade bakom hennes skåp. Som om denna tillfälliga pojkvän var en källa till framgång, som om en tjej behövde en man för att känna sig komplett, till och med levande.

Det är tydligt att "pojkvänseffekten" inte längre fungerar. Dessutom håller normerna på att vända, till fördel för ensamstående kvinnor. Dessa kvinnor, som en gång sågs åldras ensamma omgivna av sina horder av katter, är nu mer avundade än de som sitter fast med sina partners. Kanske för att de förkroppsligar frihet, självständighet och självrespekt – egenskaper som ibland går förlorade i parlivets frenesi. I USA är det inte längre normen att leva som ett par för ett växande antal 25- till 34-åringar, som väljer att förbli singlar: deras antal har fördubblats på ett halvt sekel.

Söta, sockersöta foton på par får inte längre hjärtan att fladdra online; de framkallar illamående. Denna sentimentala tillbakahållenhet är nästan symptomatisk. Som om en pojkvän vore en (inte så) söt synd. Paret i sig är en passionsdödare.