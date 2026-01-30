Search here...

Denna utbredda vana bland män irriterar majoriteten av kvinnor, enligt en undersökning.

Clelia Campardon
Photo d'illustration : KamranAydinov/Freepik

En färsk undersökning visar att en vanlig, vardaglig gest bland män starkt irriterar en majoritet av kvinnor. Det handlar inte om hyfs, utan snarare om komfort, hygien… och ömsesidig respekt i gemensamma utrymmen.

En vanlig vana, men långt ifrån oskadlig

I många hem upprepas en scen diskret men regelbundet: kvinnor städar upp stänk runt toaletten efter att en man har kissat stående. Enligt en färsk undersökning föredrar nästan tre av fyra män fortfarande denna position, även hemma. Även om denna handling ofta uppfattas som automatisk, är den inte utan konsekvenser i en gemensam miljö.

För många kvinnor är denna vana en källa till daglig irritation, till och med mental trötthet, på grund av det ständiga behovet av att "kompensera" för bristande uppmärksamhet. Och bakom denna irritation finns en enkel verklighet: hemmet är ett gemensamt utrymme som förtjänar omsorg, respekt och omtanke för alla som använder det. Det handlar inte om kontroll, utan om kollektiv komfort.

Praxis varierar kraftigt från land till land

Intressant nog varierar denna vana kraftigt mellan kulturer. I vissa länder, som Tyskland, uppger en majoritet av männen att de sitter ner för att urinera större delen av tiden, även systematiskt, särskilt hemma. Omvänt, i länder som Storbritannien eller Mexiko, säger många män att de nästan aldrig sitter ner.

Dessa skillnader visar att denna praxis inte är biologisk eller oundviklig, utan till stor del påverkad av sociala normer, utbildning och kulturella vanor. Med andra ord är den inte förutbestämd: beteenden utvecklas och kan anpassas till mer inkluderande och respektfulla miljöer.

Hygien, hälsa och komfort: den sittande positionen har sina fördelar.

Utöver den sociala aspekten betonar experter att det att sitta ner erbjuder verkliga hygieniska fördelar. När en man kissar stående kan mikrodroppar spridas upp till flera meter runt toalettstolen och potentiellt kontaminera golv, väggar och till och med vardagliga föremål som handdukar eller tandborstar. Även med noggrann rengöring är denna spridning fortfarande svår att helt undvika.

Ur medicinsk synvinkel tyder vissa studier också på att sittande gör det möjligt för vissa män – särskilt de med urinvägsproblem eller prostataproblem – att tömma blåsan mer effektivt. Detta kan bidra till att minska risken för urinvägsinfektioner eller långvarigt obehag. Med andra ord handlar det inte bara om artighet, utan också om fysiskt välbefinnande och hälsa.

En fråga om respekt och mental belastning

För många kvinnor berör denna vana en bredare fråga: att dela hushållsansvaret inom ett par. Att städa toaletten är ingen trivial uppgift, och när den systematiskt hamnar på endast en person, ger det upphov till en känsla av orättvisa. Att sätta sig ner för att urinera blir då, för vissa, en enkel men symbolisk gest, som återspeglar hänsyn till andra och en önskan att upprätthålla ett rent och trevligt gemensamt utrymme.

Målet är inte att peka finger, utan att uppmuntra medvetenhet. Även de mest till synes obetydliga vanorna kan ha en verklig inverkan på livskvaliteten för människorna omkring dig.

Mot en attitydförändring

Goda nyheter: attityder förändras. Fler och fler män omprövar denna praxis, inte av förpliktelse, utan av ett medvetet val, drivna av respekt, bekvämlighet och omtanke om sina partners eller rumskamrater. Denna förändring är en del av en bredare rörelse för att omdefiniera hemnormer, där alla bidrar till en hälsosam, lugnande och balanserad miljö.

Kort sagt, att inta en sittande position ifrågasätter inte en mans maskulinitet, identitet eller autonomi. Det är helt enkelt en praktisk, respektfull och fördelaktig anpassning för alla. Din komfort är viktig, och det gör även andras komfort. Och i ett gemensamt utrymme blir varje omtänksam gest en positiv, bestående och djupt mänsklig handling.

Efter att ha tagit examen från Sciences Po har jag en genuin passion för kulturella ämnen och samhällsfrågor.
