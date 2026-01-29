Varför vissa ex-partners snabbt går in i nya förhållanden efter ett uppbrott: taxiteorin förklaras

Du har precis gjort slut och återhämtar dig smärtsamt, men ditt ex slösade ingen tid och hittade något bättre än en burk glass att trösta sig med. Medan du försöker anpassa dig till singellivet lever de lyckliga i alla sina dagar med sin nya partner. Oavsett om det är en rebound-relation eller genuina känslor, en provokation eller en oväntad virvelvindromans, försöker många lugna sig själva med "taxiförar"-teorin.

Taxiteorin: när ditt ex lever sin romans i snabbspolning framåt.

Du har lämnat din partner och du känner inte längre igen mannen du kände i åratal. Den här mannen, obeslutsam, engagerad , omogen och utan riktning, är plötsligt proaktiv, engagerad och demonstrativ mot kvinnan som ersatte dig. Medan han var med dig tog det månader för honom att ta saker till nästa nivå, nu lever han sin romans i full fart. Den här mannen, som inte ens skulle överväga att gifta sig på din tid, är på väg att säga det "ja" som du önskar att du hade hört ringa på rådhuset. Ännu värre är att han har köpt ett hus med sin älskling, trots att han ständigt säger till dig: "Det är inte rätt tid att investera."

Medan du oändligt tittar i backspegeln, med hjärtat bultar, har ditt ex redan lämnat dig i dammet i denna strävan efter stabilitet. Det är en perfekt illustration av taxiteorin. Denna teori kom inte från någon kunnig terapeut, utan från Miranda Hobbes, vår kulturella prövosten från 2000-talet.

"Män är som taxibilar. De vaknar en dag och bestämmer sig för att de är redo att slå sig ner, skaffa barn... De tänder takljuset på sin bil. Kvinnan som dyker upp just i det ögonblicket, pang, det är hon de gifter sig med", förklarade hon i Sex and the City. En smart bilmetafor som antyder "dålig timing". Men din hjärna bestämmer sig ofta annorlunda och övertygar dig om att du är problemet.

En populär uppfattning som härrör från popkulturen och som behöver preciseras

Det finns massor av teorier om relationer , och medan vissa är rimliga är andra helt ogrundade . "Taxiteorin", hur betryggande den än må verka, bör tas med en nypa salt. Som psykologen Marie-Victoire Chopin påpekar i onlinetidningen Auféminin , är den främst en tröstande "uppmuntran" när ditt hjärta är krossat och dina känslor är i kaos. "Jag har alltid sett denna 'taxiteorin' som ett slags svar avsett att trösta vänner efter ett uppbrott", förklarar hon. Det är en typisk självskyddsmekanism, ett sätt att avleda smärtan.

Medan du befinner dig vid ett vägskäl i kärleken, sliten mellan ånger från det förflutna och önskan att gå vidare, banar ditt ex sin egen väg och omfamnar denna nya kärlek med både passion och förnuft. Och taxiteorin hjälper dig att "sätta denna svåra situation i perspektiv". Ändå håller den dig faktiskt tillbaka mer än den hjälper dig att gå framåt. Utöver att reducera kärlek till en lek med bilar och jämföra män med samåkningstjänster, är taxiteorin ganska förenklad och överskuggar alla andra förklaringar.

Terapeuten är väl medveten om att engagemang inte alltid är omedelbart. Vissa människor är rädda för att bli "kedjade" vid den andra personen eller bär på barndomstrauman. Men om ditt ex omedelbart återuppbyggde sitt liv efter dig, var det inte för att kompensera för "förlorad tid" utan bara för att återspegla en "vändpunkt". Uppbrottet, hur smärtsamt det än må vara, utlöser ibland en insikt, och detta kan vara ganska radikalt. Specialisten kallar det för "psykologisk mognad".

Tips för att inte tvivla på ditt värde efter ett uppbrott

Taxiteorin är därför mer en "placebo"-ursäkt än ett genuint fenomen. Men när man ser mannen man haft hela livet med uppfylla alla sina drömmar med någon annan, är det svårt att inte skylla sig själv. "Vad gjorde jag för fel?" "Det måste vara något fel på mig." "Varför hon och inte jag?" Dessa frågor far genom huvudet och skadar självkänslan.

Så nej, du var inte bara ett reservdäck, inte heller pumpan före vagnen. Experten vänder till och med på "frågan" för att reda ut all förvirring du ser. "Varför accepterade jag ett förhållande där engagemanget var osäkert så länge?" När du väl har hittat svaret kanske du kan komma tillbaka på vägen mot lyckan och skapa din egen väg, ensam eller med någon speciell.

Kära Miranda Hobbes har inte alla svar. Kärlek är inte fiktion, utan en resa full av hinder. För att använda en bilanalogi: hitta någon som laddar ditt batteri bara genom att vara där, och som inte lämnar det helt urladdat.