"Vill du gifta dig med mig?": Han friar till sin partner efter backhoppningen

Det är en scen direkt ur en romantisk film… men i hög fart och i skiddräkt. Urban Susnik, en slovensk backhoppare, överraskade alla genom att kombinera atletisk prestation med en oförglömlig kärleksförklaring. Knappt hade hans skidor nuddat marken efter ett spektakulärt hopp förrän han gick ner på ett knä för att fria till sin flickvän. Svaret? Ett rungande "ja", inför en chockad publik och kameror redo att föreviga ögonblicket.

Ett ögonblick svävande i luften… sedan i hjärtat

Miljön var redan hisnande: en svindlande hoppramp, en adrenalinfylld tystnad, och sedan hoppet. Den dagen handlade bedriften inte bara om den tekniska prestationen. När hoppet var slutfört överraskade Urban Susnik alla genom att ansluta sig till sin partner i landningszonen och diskret dra fram en liten ask ur sin overall för att ställa henne FRÅGAN. Ögonblicket, filmat och sänd av slovenska medier, blev snabbt viralt på sociala medier.

Ett överraskande frieri i backhoppningen från den tidigare proffset Urban Susnik 💍❤️ Vilket bra sätt att göra det på! 🥰 pic.twitter.com/kfDygazaOQ — TNT Sports (@tntsports) 1 februari 2026

Ett uttalande som skapar uppståndelse på nätet

Inom några timmar blev videon viral. På Instagram, TikTok och X (tidigare Twitter) berömde användare originaliteten och djärvheten i frieriet, som blandade atletisk spänning med intima känslor. "Det krävdes mod att fria direkt efter ett sådant hopp!" skrev en användare, medan en annan skämtade på X: "Urban Susnik, romantikens nya kung i skiddräkt."

När sport och kärlek tar fart tillsammans

Den här typen av dramatiska uttalanden är inte ny i sportvärlden, men den är fortfarande sällsynt i en så intensiv disciplin som backhoppning. Urban Susnik lyckades kombinera mästerskap, mod och ömhet på bara några minuter. Denna gest, långt mer än ett medie-trick, vittnar också om en uppriktig önskan att hedra kärleken i ett ögonblick av personlig ära.

Tajmingen var desto mer slående eftersom Urban just hade genomfört ett av sina bästa hopp för säsongen. ”Jag var redan i moln, jag ville bara dela det med henne”, förklarade han enkelt för reportrar.

I en tid där frierier blir alltmer kreativa uppfyller Urban Susniks frieri alla krav: uppriktighet, överraskning, kraftfull symbolik och... djärvhet. Och för en gångs skull är det inte medaljen som får hjärtan att fladdra, utan en ring som gled på i precis rätt ögonblick, efter en spektakulär flygtur.