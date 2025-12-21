Search here...

"Han var otrogen mot mig, jag straffade honom på mitt eget sätt": hennes hämnd chockerar internetanvändare

Léa Michel
@girlthingpod/TikTok

Marianne upptäckte sin mans otrohet med en kollega och valde hämnd innan hon skilde sig från honom. Hennes berättelse i en brittisk podcast satte sociala medier i brand och framkallade både nervöst skratt och upprördhet.

Ett svek upptäckt och en beräknad hämnd

I podcasten "It's a Girl Thing", som leds av Lucie och Ebony Day, berättar Marianne om hur hon ertappade sin man med en affär på kontoret. Istället för en omedelbar konfrontation väljer hon tyst hämnd: "Jag ville separera, men först ville jag irritera honom lite." Hon siktar in sig på en veckovis ritual: att stryka söndagsskjortor. Hon observerar hans vanor och häller sin egen utspädda urin i strykjärnets reservoar, vilket förvandlar varje ångsession till en "osynlig luktfälla".

Den osynliga doften som följer varje steg

”Glädjen att se honom stryka in min urin i sina skjortor var otrolig”, anförtror hon. Lukten tränger in i fibrerna och frigörs med kroppsvärmen på kontoret. Hennes make, omedveten, paraderar framför sin älskarinna med en dold luktförödmjukelse. Podcastvärdarna reagerar med en blandning av avsky och nöje: Lucie ser det som den ”ultimata passionsdödaren”, medan Ebony konstaterar att svett skulle förstärka effekten. Marianne njuter av denna hemliga hämnd fram till skilsmässan.

@girlthingpod historien blir bara bättre och bättre och BÄTTRE 😅 ♬ originalljud - It's a Girl Thing

Explosiva reaktioner och en kaskad av vittnesmål

Historien blev viral och utlöste en våg av bekännelser. Internetanvändare pendlade mellan chock ( "äckligt!" ) och empati ( "han bad om det, jag förstår" ). Andra delade med sig av sina hämndbegär: tandborstar i toaletten, nyckelringar med exets nummer utspridda runt om i stan.

I slutändan illustrerar dessa berättelser om bedrägeri och hämnd en dejtingscen präglad av misstro, där mörk humor maskerar en djup ilska över svek. Denna "extrema" anekdot väcker frågan: hur långt är vi beredda att gå för att återfå kontrollen efter otrohet?

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
