Det här är yrken där otrohet är utbredd, enligt en oroande studie.

Vissa yrken verkar skapa miljöer som gynnar romantisk otrohet, men det är viktigt att komma ihåg att själva jobbet inte "skapar" otrohet. Det är främst situationer där närhet, stress eller ovanliga arbetstider kan främja mer intima interaktioner. En nyligen genomförd brittisk studie belyser dessa trender med några överraskande siffror.

En brittisk studie som skapar uppståndelse

I Storbritannien genomfördes en undersökning med 3 800 deltagare för att förstå utomäktenskapliga affärer på arbetsplatsen. Respondenterna tillfrågades om tidigare relationer med kollegor, och cirka 20 % erkände att de hade varit otrogen mot sina partners i detta sammanhang. Studien syftade inte till att stigmatisera vissa yrken, utan snarare att statistiskt identifiera de miljöer där sådan otrohet var mest utbredd. Svaren var anonyma, vilket förstärker uppriktigheten i bekännelserna, samtidigt som de naturligtvis förblev självrapporterade och inte uttömmande.

Sektorer där otrohet är vanligare

Säljare står högst upp på listan. Regelbundna resor, affärsluncher och kundevenemang skapar en miljö där informell närhet och social interaktion är konstant. Detta mångfaldigar möjligheterna att bygga relationer som ibland kan sträcka sig bortom den strikt professionella sfären, konstaterar studien.

Strax efter dem finns även lärare och vårdpersonal bland de yrken där inkonsekvenser rapporteras oftare. I dessa yrken främjar oregelbundna arbetstider, lagarbete och den emotionella intensiteten i interaktioner förtroende och kamratskap, vilket ibland kan utvecklas till oväntad intimitet, förklarar studien.

De 10 mest drabbade sektorerna inkluderar även:

Transport och logistik

Gästfrihet, catering, evenemang

Teknik och industri

Fastigheter och byggnation

Redovisning, bank och finans

Datavetenskap

Väpnade styrkor

Studien påpekar att dessa miljöer ofta delar gemensamma faktorer: oregelbundna arbetstider, stark teamsammanhållning och situationer där stress eller trötthet kan föra individer närmare varandra.

Yrken där avvikelser är mindre vanliga

Omvänt verkar vissa yrken vara mindre exponerade. Vetenskaps- och läkemedelssektorerna toppar listan över yrken som anses vara de mest "lojala". Därefter kommer konsultverksamhet, ledning samt brottsbekämpning och säkerhet.

Förklaringarna är varierande: mer regelbundna arbetstider, strikta etiska regler, en formaliserad företagskultur eller helt enkelt mindre informell närhet mellan kollegor. I dessa sammanhang förblir interaktionerna mer professionella och möjligheterna till emotionell intimitet är mer begränsade.

En omröstning, inte en oundviklighet.

Det är viktigt att förstå att dessa trender inte definierar "typiska profiler" för otrogna individer. De avslöjar riskfyllda sammanhang: frekventa resor, långa arbetstider, nattskift, alkoholkonsumtion vid arbetsevenemang eller stresshantering hemifrån. I dessa situationer kan kollegor bli viktiga källor till emotionellt stöd, och vissa relationer kan sträcka sig bortom den strikt professionella sfären, särskilt om paret upplever svårigheter.

Dessutom betonar studiens författare att detta är en självrapporterad undersökning. Svaren kan vara partiska, och vissa sektorer kan vara över- eller underrepresenterade. Därför bör man inte bedöma en persons trohet i kärlek enbart utifrån deras yrke.

I slutändan är nyckeln för ett par inte att undvika vissa yrken, utan att kommunicera tydligt om gränser och förtroende. Uppriktighet, lyssnande och ömsesidig respekt förblir de verkliga grundpelarna för att bevara intimitet och trohet, oavsett vilken karriärväg man väljer.