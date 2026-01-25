Effekten av vissa smeknamn på er relation

I ett förhållande är det vanligt att man ger varandra smeknamn och kallar sin älskade vid något annat än deras riktiga namn. Men vissa smeknamn låter bättre än andra. Faktum är att vissa smeknamn är riktiga passionsdödare och kämpar för att nå hjärtat. Dessa sockersöta smeknamn, som toppar listan över värsta tänkbara scenarier, kan förändra en romans gång och orsaka ånger för alla som använder dem.

Dessa smeknamn är mer skrämmande än inspirerande

Par ger ofta varandra gulliga smeknamn för att underlätta känslomässig kontakt och bekräfta sin kärlek med varje ord som sägs. Ibland handlar det om brainstorming, ibland kommer det spontant. I en romantisk frenesi slipper en "bebis" eller en "älskling" våra läppar, och det ordet förblir etsat i vårt kärleksspråk för alltid.

Och inom detta sockersöta ordförråd är vissa smeknamn mer tolererbara än andra. Dessa smeknamn, som inte ens romantiska komediskådespelare skulle våga använda, är mer gift än honung för öronen. När vår partner nöjer sig med att uttala dem offentligt vill vi bara försvinna under jorden eller krypa ner i ett mushål. Utöver det fonetiska angreppet framkallar de ett påtagligt obehag.

Dessa smeknamn får inte bara bekräftade ungkarlar att rysa; de skickar en skamrysning längs ryggraden på mottagarna. Även Pokémon-namn är mer smickrande. Mellan infantiliserande smeknamn som får dig att låta som om du är fem år gammal och klumpiga metaforer som skulle få Baudelaire att yla, vilket är det hemskaste?

Webbplatsen Superdrug Online Doctor har rankat de smeknamn som inte direkt får hjärtan att fladdra men definitivt får dig att kräkas. Genom en undersökning listade respondenterna de smeknamn de ansåg vara "för löjliga". Överraskande nog var det inte "min krämpuff" eller "bebis" utan "pappa" eller "pappa" som fick 72 % av pinsamhetspoängen. Därefter kom "tjej", "prinsessa" och "sötnos", följt av "min sugar" med 50 % av rösterna.

Omvänt kommer dessa smeknamn garanterat att glädja

För att träffa rätt första gången och undvika att förolämpa prosaentusiaster finns det också "bästsäljande" smeknamn, som ger ett mildare och mer tilltalande intryck. Ett smeknamn bör förbli ett tecken på tillgivenhet och inte bli en näst infallsreaktion. Varje land har sina favoritsmeknamn, men vissa sentimentala "kodnamn" används på alla språk och tilltalar människor från hela världen.

Bland dem finns "baby", det vanliga uttrycket för ömhet för de flesta par världen över. "Min kärlek" är också en standard, liksom "älskling". Den här listan sammanställdes inte baserat på våra personliga preferenser utan snarare på en storskalig studie utförd av webbplatsen Preply . "Kattunge", "björn", "mus", "kattunge", "kanin", "sötnos"... Smeknamn som härrör från djur är också populära bland par. I motsats till vad man kanske tror är de inte förnedrande utan snarare smickrande, eftersom de framkallar en viss ömhet.

Och varför inte hitta ett unikt smeknamn?

Vissa par väljer unika smeknamn, inspirerade av deras respektive karaktärsdrag, födda ur ett privat skämt eller härrörande från en romantisk anekdot. Ingen annan reagerar på detta smeknamn, som för övrigt har tiofaldigt sentimentalt värde.

Att välja ett ovanligt smeknamn är en knepig övning och kräver en viss språklig takt, men det visar att du verkligen har tänkt på ett originellt, genuint namn. Du har verkligen ansträngt dig för att hitta ett ord som passar din älskade. Du valde inte bara ett smeknamn slumpmässigt från en färdig lista, och du bad inte heller chatGPT om nya idéer.

Och den andra ser det som ett bevis på kärlek, en demonstration av omsorg, ett tecken på medkänsla. Det är lite som att ge en gåva med egna händer, på ett hantverksmässigt sätt. Visserligen är det inte det vackraste eller mest fulländade, men det är det mest rörande. Detta smeknamn, skapat helt från hjärtat, är ett känslomässigt ankare, nästan som ett nyckelord som omedelbart utlöser positiva känslor.

Ett smeknamn, det ord som förbinder två partners och väcker fjärilar i hjärtat med varje yttrande, kan antingen gynna eller skada ett par. Se upp för smeknamn som är för klichéfyllda eller alltför sentimentala.