Att föredra en robot framför en man: detta val omfamnas alltmer av dessa kvinnor.

Att föredra en robot framför en människa är fortfarande ett mycket minoritetsval idag, men intima eller romantiska relationer med robotar eller AI börjar studeras på allvar, särskilt av kvinnor. En nyligen genomförd studie visar dock att kvinnor i genomsnitt fortfarande är mindre benägna än män att betrakta en robot som en romantisk partner.

Vad en vetenskaplig studie säger

En studie från 2023, publicerad i tidskriften Social Science Computer Review, av Elyakim Kislev analyserar exakt hur män och kvinnor uppfattar olika typer av robotar (hjälpare, följeslagare, älskare, partners). Studien belyser också att könsbaserade representationer starkt påverkar hur varje kön projicerar förväntningar på dessa teknologier.

Viktiga resultat gällande kvinnor

Studien visar att kvinnor har betydligt mindre positiva attityder än män till robotar som ses som "älskare" eller "partners", även om de kanske lättare accepterar robotar som hjälpare eller följeslagare. Kvalitativa analyser indikerar att många kvinnor uttrycker oro relaterade till sociala normer, psykisk hälsa, moral och den verkligt funktionella naturen (eller bristen på densamma) hos denna typ av relation.

Konkreta exempel illustrerar denna nyfikenhet blandad med försiktighet. Carey, 37, är ett slående exempel: den här kvinnan använde initialt ChatGPT i en professionell miljö, innan hon utvecklade en djupare känslomässig koppling till AI:n.

I en intervju medDaily Mail berättade hon om hur hon regelbundet återvände till chattboten och så småningom integrerade dessa interaktioner i sitt dagliga liv. För henne blev dialog med artificiell intelligens en form av flykt från mänskliga interaktioner som hon tyckte var betungande eller påträngande, särskilt på grund av sin könsidentitet. Denna upplevelse, även om den var individuell, visar hur vissa kvinnor, i digitala gränssnitt, kan finna ett utrymme som uppfattas som säkrare eller mer respektfullt för sin identitet.

Dessa resultat tyder på att majoriteten av kvinnor globalt sett ännu inte föreställer sig att de ersätter en mänsklig partner med en robot, även om vissa kan finna sällskap eller tröst i tekniken. Studien beskriver därför inte en massiv förskjutning mot en preferens för robotar, utan snarare en nyfikenhet mildrad av betydande reservationer, särskilt bland kvinnor.