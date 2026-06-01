Efter sitt bröllop anlände hon till sin mans rugbymatch i en vit klänning.

Att säga "ja" till kärleken och heja från sidlinjen på en rugbyplan samma dag? Amy Vinson lyckades med det. Bara timmar efter sitt bröllop överraskade den här brittiska kvinnan alla genom att dyka upp i en vit klänning vid kanten av planen för att stödja sin nyblivne make under en avgörande match.

En brud olik alla andra

Den 2 maj 2026 kommer att förbli ett minnesvärt datum för Amy och Craig Vinson. Efter deras bröllopsceremoni i Weston, England, följde de nygifta inte den traditionella vägen som leder direkt till mottagningen. Nästa stopp? En rugbystadion. Craig skulle spela säsongens sista match med sitt lag, Hornets RFC. För Amy fanns det ingen chans att hon skulle låta sin man missa denna viktiga händelse. Så hon valde att följa med honom och heja på honom från sidlinjen, utan att ens byta av sig sin brudklänning.

När passionen för sport kommer till bröllopet

Craig trodde att han skulle bli tvungen att hoppa över matchen på grund av sitt bröllop, men Amy hade andra idéer. Övertygad om att dagen också borde fira deras gemensamma passioner insisterade hon på att matchen skulle vara en del av festligheterna. Rugbyspelaren bytte sedan ut sin kostym mot sin sportutrustning, komplett med ett par vita skor speciellt anpassade med deras bröllopsdatum. En symbolisk detalj som perfekt illustrerade denna dag tillägnad kärlek och sport.

En kärlekshistoria som alltid har kopplats till rugby

Paret träffades på en dejtingsajt hösten 2023. När de bestämde sitt bröllopsdatum var sportkalendern fortfarande ospecificerad. Överlappningen mellan deras bröllop och säsongens sista match var därför en ren slump. Snarare än att se detta som ett hinder förvandlade Amy och Craig situationen till ett unikt minne. För dem var det en naturlig del att integrera rugby i deras speciella dag. Amy förklarade till och med för den brittiska tidningen Metro att detta val passade dem perfekt, medan andra kanske hade tyckt det var förvånande.

En fest delad med en hel gemenskap

Detta unika arrangemang förde samman familj, vänner och klubbmedlemmar i en särskilt varm atmosfär. Utöver paret deltog en hel gemenskap i firandet. Rugby spelar en viktig roll i deras liv och har gjort det möjligt för dem att skapa många vänskaper genom åren. Att införliva denna passion i sitt bröllop kändes helt naturligt.

Och dagen avslutades vackert: Hornets RFC vann med 45 mot 19. Efter matchen samlades det nygifta paret, deras gäster och flera spelare för att förlänga firandet med en vänlig sammankomst.

Genom att välja att kombinera äktenskap och rugby skapade Amy och Craig Vinson en dag som verkligen speglade dem. Fylld med känslor, laganda och gemensamma ögonblick bevisar deras berättelse att det inte finns ett enda sätt att fira kärleken. Och bilden av bruden i sin vita klänning som hejar på sin man från sidlinjen kommer utan tvekan att förbli ett av de mest värdefulla minnena från deras äktenskap.