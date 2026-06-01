Efter sitt bröllop anlände hon till sin mans rugbymatch i en vit klänning.

Kärleksliv
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Vika Kirillova / Pexels

Att säga "ja" till kärleken och heja från sidlinjen på en rugbyplan samma dag? Amy Vinson lyckades med det. Bara timmar efter sitt bröllop överraskade den här brittiska kvinnan alla genom att dyka upp i en vit klänning vid kanten av planen för att stödja sin nyblivne make under en avgörande match.

En brud olik alla andra

Den 2 maj 2026 kommer att förbli ett minnesvärt datum för Amy och Craig Vinson. Efter deras bröllopsceremoni i Weston, England, följde de nygifta inte den traditionella vägen som leder direkt till mottagningen. Nästa stopp? En rugbystadion. Craig skulle spela säsongens sista match med sitt lag, Hornets RFC. För Amy fanns det ingen chans att hon skulle låta sin man missa denna viktiga händelse. Så hon valde att följa med honom och heja på honom från sidlinjen, utan att ens byta av sig sin brudklänning.

När passionen för sport kommer till bröllopet

Craig trodde att han skulle bli tvungen att hoppa över matchen på grund av sitt bröllop, men Amy hade andra idéer. Övertygad om att dagen också borde fira deras gemensamma passioner insisterade hon på att matchen skulle vara en del av festligheterna. Rugbyspelaren bytte sedan ut sin kostym mot sin sportutrustning, komplett med ett par vita skor speciellt anpassade med deras bröllopsdatum. En symbolisk detalj som perfekt illustrerade denna dag tillägnad kärlek och sport.

En kärlekshistoria som alltid har kopplats till rugby

Paret träffades på en dejtingsajt hösten 2023. När de bestämde sitt bröllopsdatum var sportkalendern fortfarande ospecificerad. Överlappningen mellan deras bröllop och säsongens sista match var därför en ren slump. Snarare än att se detta som ett hinder förvandlade Amy och Craig situationen till ett unikt minne. För dem var det en naturlig del att integrera rugby i deras speciella dag. Amy förklarade till och med för den brittiska tidningen Metro att detta val passade dem perfekt, medan andra kanske hade tyckt det var förvånande.

En fest delad med en hel gemenskap

Detta unika arrangemang förde samman familj, vänner och klubbmedlemmar i en särskilt varm atmosfär. Utöver paret deltog en hel gemenskap i firandet. Rugby spelar en viktig roll i deras liv och har gjort det möjligt för dem att skapa många vänskaper genom åren. Att införliva denna passion i sitt bröllop kändes helt naturligt.

Och dagen avslutades vackert: Hornets RFC vann med 45 mot 19. Efter matchen samlades det nygifta paret, deras gäster och flera spelare för att förlänga firandet med en vänlig sammankomst.

Genom att välja att kombinera äktenskap och rugby skapade Amy och Craig Vinson en dag som verkligen speglade dem. Fylld med känslor, laganda och gemensamma ögonblick bevisar deras berättelse att det inte finns ett enda sätt att fira kärleken. Och bilden av bruden i sin vita klänning som hejar på sin man från sidlinjen kommer utan tvekan att förbli ett av de mest värdefulla minnena från deras äktenskap.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
Article précédent
Dessa AI-genererade poddar som förklarar "hur man behåller en man" är oroande.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dessa AI-genererade poddar som förklarar "hur man behåller en man" är oroande.

På sociala medier dikterar självsäkra poddare för kvinnor hur de ska "behålla en man". Problemet? De existerar inte,...

"Limerens", detta romantiska fenomen som fascinerar fler och fler kvinnor

Tänker du ständigt på den här personen, analyserar varje meddelande de har, och beror ditt humör ibland på...

Forskare menar att ensamstående kvinnor i 70-årsåldern ofta är lyckligare.

I den kollektiva fantasin lever medelålders kvinnor lyckliga i alla sina dagar tillsammans med sina makar och ger...

Efter sin skilsmässa lämnade denna 64-åriga pensionär allt för ett "litet hus" i Nederländerna.

Det finns berättelser som inspirerar helt enkelt för att de berättar om en ny början. Margot Hollanders berättelse...

Falska löften i kärlek: tecknen som borde få dig att tänka efter två gånger

I kärlekens värld finns det erfarna personer som talar gott och ger falska förhoppningar. De pratar mer än...

Varför tycker vissa människor att fysisk kontakt i ett förhållande är svårt?

Inte alla är mottagliga för mjuka hårstrykningar, varma kramar och lekfulla kittlingar. Även om dessa intima gester ofta...