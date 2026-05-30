Dessa AI-genererade poddar som förklarar "hur man behåller en man" är oroande.

På sociala medier dikterar självsäkra poddare för kvinnor hur de ska "behålla en man". Problemet? De existerar inte, och deras bakåtsträvande diskurs tjänar främst till att sälja illusioner och träningsprogram.

"Kärlekstränare" som aldrig existerade

Dunkelt upplyst studio, professionell mikrofon, samlad röst: dessa "relationsexperter" har alla kännetecken för framgångsrika podcastare. Allt, alltså, utom det väsentliga. De är helt AI-genererade, från deras röster till deras ansiktsuttryck. Ingen fullängdsshow ligger bakom dessa personas: bara korta klipp, skräddarsydda för algoritmen, som oändligt spelas upp på TikTok, Instagram, Facebook och YouTube.

En undersökning beskrev fallet med en virtuell "värd" som samlade över 110 000 prenumeranter på bara några månader, med videor som visades av miljontals människor, trots att ingen riktig kvinna stod bakom skärmen. Metoden är desto mer effektiv eftersom den spelar på ett välbekant register: det av välvilliga råd, av vännen som "vet bäst".

En gammal patriarkal diskurs, ompaketerad av AI

Bakom den moderna teknologins fernissa är det underliggande budskapet gammalmodigt. Dessa videor återanvänder djupt patriarkala scenarier: bli aldrig "en källa till stress" för din partner, "gör dig själv åtråvärd" genom att inte göra någonting, eller acceptera idén att en man kan älska en kvinna "utan att göra någonting" när det motsatta är sällsynt. Det mesta av detta innehåll begränsar män och kvinnor till traditionella roller och presenterar dessa påbud som universella sanningar.

Det implicita budskapet är kristallklart: kvinnor måste utplåna sig själva, bli "praktiska" och kalibrera sina ambitioner för att inte skada manliga egon. Maskulina avatarer, alla muskler och djupa röster, ställer lätt könen mot varandra och spelar på osäkerheter. Långt ifrån att "frigöra", som de påstår, återaktiverar dessa diskurser de mest rotade hierarkierna mellan könen.

Parets börda, fortfarande och alltid på kvinnornas axlar

Den mest slående partiskheten är också den mest avslöjande: dessa videor riktar sig nästan uteslutande till kvinnor. Det är de som måste anpassa sig, förutse den andra personens behov och vara lugnande, medan mannens ansvar nästan aldrig ifrågasätts.

Men experter påminner oss om att en balanserad relation är beroende av båda parters ansträngningar, inte enbart av kvinnors eftergifter. Genom att förvandla kärlek till en lista med regler att följa för att vara värd att hålla sig till, lägger detta innehåll hela bördan av emotionellt arbete på kvinnor. Denna asymmetri, under täckmantel av "smarta" råd, vidmakthåller just de obalanser som årtionden av feministisk kamp har försökt att avveckla.

En standardiserad estetik och en bedrägligt neutral ton

Även förpackningen berättar en historia. De allra flesta kvinnliga avatarer har släta, standardiserade drag, en kalibrerad skönhet avsedd att förkroppsliga den "uppfyllda" kvinnan som har allt på lur. Budskapet om självförtroende levereras således från ansiktet på en perfekt, artificiell kvinna – ett ouppnåeligt ideal, eftersom det bokstavligen inte existerar.

Det är just denna ytliga banalitet som gör processen så lömsk. Medan en del AI-genererat innehåll utmärker sig genom sina märkliga eller spektakulära aspekter, antar dessa klipp en helt vanlig ton. Ingenting varnar publiken för att de tittar på fiktion: bara den ideologi som förmedlas sticker ut, och även då bara för dem som är uppmärksamma. Den skenbara naturligheten avvärjer misstankar och får bakåtsträvandet att verka självklart.

En bredare våg av "återtraditionalisering" online

Dessa syntetiska poddare uppstod inte från ingenstans. De är en del av en väl dokumenterad digital trend: "återtraditionaliseringen" av könsroller, driven de senaste åren av "tradwive"-rörelsen, influencers som glorifierar den undergivna hemmafrun och öppet avvisar feminism.

Forskare har visat att detta innehåll, under sin fernissa av hemtrevlig sötma, fungerar som en veritabel antifeministisk propaganda riktad mot en ung publik. En studie från University of Hawaii, publicerad i tidskriften Terrorism and Political Violence, identifierade återkommande teman: idén att feminism står i motsats till kvinnlighet, att den "skadar" kvinnor och att den bör skyllas snarare än de verkliga strukturella orsakerna till kvinnors svårigheter. Andra studier, som de som genomförts vid Annenberg School vid University of Pennsylvania, analyserar hur dessa berättelser utnyttjar plattformarnas estetiska och algoritmiska koder för att sprida sig massivt. AI-genererade poddare är den automatiserade, industrialiserade versionen, kapabla att producera denna diskurs i all oändlighet.

Bakom meddelandet, en bankomat

Missförstå mig inte: målet är inte att starta en debatt om kärlek. Dessa konton frodas på en blomstrande marknad. Enligt Grand View Research skulle den virtuella influencersektorn kunna nå nästan 45,9 miljarder dollar år 2030, med en årlig tillväxt på över 40 %.

Nästan alla dessa sidor fungerar som en tratt till betalda utbildningar som påstås lära ut hur man skapar den här typen av innehåll själv: startpaket, accelererade program, kurser som lovar att bemästra "formeln för realism", dubbning och röstkloning för att "omvandla visningar till intäkter". Samma mönster finns överallt: när videon blir viral omdirigeras kontot till en "AI-influensskola" eller en mästarklass som säljer löftet om att bli rik genom att producera liknande innehåll. Den verkliga produkten är inte paret; det är kvinnorna och männen som tittar.

Att bibehålla en kritisk inställning inför "mjuk propaganda"

En podcastvärd som citeras av WIRED sammanfattar faran med detta tillvägagångssätt: det är "mjuk propaganda", en ren, upprepningsbar och lättsmält berättelse som subtilt formar förväntningar utan att någonsin erbjuda nyanser, djup eller ansvarsskyldighet. Risken är desto större eftersom dessa råd riktar sig till en publik som söker emotionell trygghet, redo att lita på en självsäker och polerad ton.

Inför denna subtila offensiv förblir det bästa vapnet kritiskt tänkande: att identifiera dessa innehåll för vad de är – kommersiella fiktioner, att förkasta idén att kärlek kokar ner till en lista över ansträngningar som kvinnor måste göra, och att komma ihåg att ingen artificiell intelligens, hur polerad den än är, har receptet för ett hälsosamt par.

Under sitt till synes oskyldiga yttre sprider dessa virtuella poddare en reduktiv och ojämlik syn på relationer, främst i ekonomiska intressen. I en tid då AI suddar ut gränserna mellan sanning och falskhet påminner de oss om en uppenbar sanning: bakom varje råd som är för polerat för att vara genuint finns ofta en ideologi och en kassa. Mer än någonsin är det en politisk handling att veta ursprunget till ett budskap, och vem som drar nytta av det, särskilt i ett patriarkalt samhälle.