Denna diskreta vana som vissa män anammar i ett förhållande

Medan kvinnor regelbundet använder appen "Anteckningar" på sina telefoner för att anteckna namnen på sina framtida barn och sina inköpslistor, använder män den också. Och inte bara för att komma ihåg lösenord eller bilmodellnummer. Deras digitala anteckningsböcker är långt ifrån tomma, och innehållet i dem är ganska romantiskt. En trend framträder på TikTok: män visar upp den här "hemliga anteckningen" de har om sina flickvänner på sina telefoner.

Anteckningar om deras flickväns preferenser

Det är inte bara kvinnor som fyller de virtuella sidorna i sin "Anteckningar"-app, som nästan är som en personlig dagbok. Medan de använder den för att skriva sina shoppinglistor, komma ihåg sina vänners råd, skissa upp sin idealman och berätta om sina barndomstrauman, använder män den för ett annat syfte. Och nej, deras dagböcker är inte fyllda med speljargong eller obegripliga träningsrutiner. Män ägnar hela sidor åt sina flickvänner och för en veritabel fil om dem. Inget kompromissande, var lugn.

När din pojkvän inte bombarderar dig med roliga Reels är han förmodligen för upptagen med att fylla i din profil och förfina din onlinepersona. Till skillnad från kvinnor, som ofta har ett färdigt utkast till uppbrott nära till hands, använder män anteckningar som post-it-lappar. Eftersom de inte har tillräckligt med hjärnutrymme för att komma ihåg din favoritfärg, skostorlek och din favoritdrink på Starbucks, håller de koll på dessa saker i sina anteckningar.

Även om den här 007-liknande tekniken kan verka som stalking från en främling, låter det särskilt gulligt i din partners händer. Att mäta ditt ringfinger inför ett frieri, ingredienserna i din favoritmacka från Subway, datumet för ert första möte ... män vill inte glömma några detaljer.

En omtänksam gest som framhävdes på TikTok

Långt ifrån att vara en besatt psykopats vana, är denna lilla sentimentala påminnelse ett vackert uttryck för kärlek. Innehållsskaparen Jessica Kirk avslöjade denna hemliga vana, som tvingar män att vända på sina telefoner och förklarar varför de skriver medan du pratar. Efter hennes inlägg förnekade inte männen det. Tvärtom erkände de sina romantiska tendenser, inklusive skärmdumpar.

De öppnade ivrigt sin app "Anteckningar", bekräftade ryktena och delade med sig av sin noggranna research om sin flickväns smak. Det är nästan som en biografi. Dessa män minns inte bara sin partners signaturdoft. Läsfrekvens, allergier, ämnen som irriterar henne, små dagliga egenheter, i vilken ordning hon äter sin mat, vilket enda yoghurtmärke hon äter… det här är inte triviala detaljer, utan en grundlig och detaljerad analys. Inte ens James Bond kan tävla. Även om män kan stamma när det gäller att planera semestrar eller hushållssysslor, visar de här upp sina organisatoriska färdigheter.

Vad den här trenden egentligen säger

Om din partner skriver klockan tre på morgonen skriver hen förmodligen inte till sin älskarinna. Hen skriver mer sannolikt ditt lyckonummer eller din beställning på den italienska restaurangen. Dessa kärleksmeddelanden, som nästan är som relationsrevisionsmeddelanden, visar främst en önskan: en önskan att vara uppmärksam på detaljer. Att komma ihåg ditt favoritchokladmärke, filmen som alltid får dig att gråta eller din favoritblomma är långt ifrån trivialt. Det är ett subtilt sätt att visa att du lyssnar och kommer ihåg.

Denna lilla digitala anteckningsbok fungerar som en känslomässig kompass . Den hjälper dig att planera en överraskning, välja den perfekta restaurangen eller helt enkelt undvika att glömma en viktig detalj. Naturligtvis tycker vissa att denna nästan "professionella" metod för att uttrycka kärlek är rolig, men bakom den något metodiska aspekten ligger ofta något väldigt enkelt: önskan att göra saker bra.

Medan vissa kvinnor instinktivt antecknar denna information, föredrar män att arkivera den svart på vitt. Män är kapabla att memorera fuskkoder i Minecraft, men de behöver påminnelser för att anteckna sitt bröllopsdatum. De kan alternativen för en bilmodell och funktionerna hos ett gör-det-själv-verktyg utantill, men de kämpar för att komma ihåg sin älskling favoritfilm från Disney. Varför? För att kvinnor har blivit betingade att komma ihåg allt, medan män alltid har varit mer spontana.

Så nej, det är inte någon hemlig fil värdig en dubbelagent. Det är helt enkelt ett modernt sätt att säga: "Du betyder tillräckligt mycket för att jag ska kunna anteckna." Och även om idén kan verka rolig, fungerar den främst som en påminnelse om något väsentligt i varje berättelse: små gester säger ofta mer än ord.