Efter en "förvirrande" upplevelse förklarar hon varför hon inte längre vill gå på dejter.

Innehållsskaparen Alix Earle (@alixearle) öppnade nyligen upp för sina följare efter en första dejtupplevelse som hon beskrev som "förvirrande". I en video som publicerades på TikTok delade hon sina känslor efter att ha bestämt sig för att återvända till dejtingscenen några månader efter separationen från sin tidigare partner.

En första dejtupplevelse som gjorde henne förbryllad.

I sin video förklarar Alix Earle (@alixearle) att hon inte riktigt visste vad hon kunde förvänta sig när hon tackade ja till dejten. Mannen hade kontaktat henne via privat meddelande och refererat till hudvårdsvärlden, ett ämne som intresserade henne särskilt eftersom hon nyligen lanserade sitt eget hudvårdsmärke.

Innan Alix Earle återgav detaljerna kring mötet var hon noga med att förtydliga att hon inte ville kritisera den inblandade personen, som hon beskrev som "snäll" och "trevlig". Upplevelsen utvecklade sig dock inte som hon hade föreställt sig.

En oväntad vändning

Enligt Alix Earle (@alixearle) började dejten mitt på eftermiddagen, med planer som inkluderade en promenad på stranden i Malibu och middag senare samma kväll. Hon blev dock snabbt obekväm med bristen på organisation.

Alix Earle (@alixearle) förklarade att hon blev förvånad över längden på deras första dejt, som verkade längre än hon hade förväntat sig. Paret stannade till på ett kafé innan de fortsatte sin resa längs Kaliforniens kust. Hon sa att hon ifrågasatte vilken riktning de tog och tillade att avsaknaden av en tydlig plan gjorde henne obekväm. Alix Earle nämnde också ett samtal som kändes onaturligt och några frågor som överraskade henne.

Tar ett steg tillbaka för att reflektera över sitt kärleksliv

Efter denna upplevelse förklarar innehållsskaparen att hon kände ett behov av att ta ett steg tillbaka från dejting. Alix Earle (@alixearle) säger nu att hon föredrar att ha tydligare planer innan hon går med på en dejt, och betonar vikten av att känna sig självsäker och bekväm.

Detta uttalande är en del av ett åtagande till transparens med sin community, med vilken hon regelbundet delar ögonblick från sitt personliga och professionella liv. Alix Earle hade redan förklarat för sina TikTok-följare att hon var orolig inför att återvända till dejtingscenen efter sitt uppbrott några månader tidigare.

En upplevelse som har diskuterats flitigt online

Alix Earles (@alixearle) video utlöste många reaktioner på sociala medier, där användare delade sina tankar om upplevelsen. Vissa nämnde liknande situationer, medan andra betonade vikten av tydlig kommunikation på en första dejt.

Genom att dela den här berättelsen belyser Alix Earle (@alixearle) de förväntningar och frågor som kan uppstå vid romantiska möten. Hennes berättelse illustrerar vikten av att känna sig bekväm och självsäker, samtidigt som hon påminner oss om att varje upplevelse kan bidra till en bättre förståelse av ens egna förväntningar.