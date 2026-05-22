Forskare menar att ensamstående kvinnor i 70-årsåldern ofta är lyckligare.

I den kollektiva fantasin lever medelålders kvinnor lyckliga i alla sina dagar tillsammans med sina makar och ger sig ut på kryssningar arm i arm med sina livspartners. Ändå är gifta kvinnor i sjuttioårsåldern, enligt psykologer, inte de mest tillfredsställda. Kvinnor i sjuttioårsåldern som har valt att förbli singlar senare i livet upplever däremot lycka varje dag under andra halvan av sina liv.

Ensamstående kvinnor i sjuttioårsåldern, uppfyllda kvinnor

Även om det fortfarande är svårt att acceptera att vara singel vid trettio, är det fyra decennier senare nästan helt otänkbart. En utbredd uppfattning är att 70-åriga kvinnor oundvikligen delar sina liv med sina barndomskärlekar. Den (inte så) logiska slutsatsen: om de bor ensamma hemma beror det på att de har förlorat sina män. Men alla oberoende kvinnor i sjuttioårsåldern är inte sörjande änkor. Vissa av dem lämnar sina partners av egen fri vilja i en ålder då andra bekräftar sina äktenskapslöften. Andra är helt enkelt singlar som varit singlar länge och som har valt sig själva framför att ägna sig åt kärleken.

I Frankrike har 48 % av personer över 70 år ingen partner, enligt INSEE (franska nationella institutet för statistik och ekonomiska studier). Och trots uppkomsten av dejtingappar för seniorer finns det kvinnor som inte känner behov av att vara i ett förhållande för att känna sig kompletta. Känslomässigt pensionerade är de självförsörjande och upplever självständighet genom att åka på ensamma resor, hålla pyjamasfester vid liv med vänner och besöka barer i glittriga klänningar. Kort sagt, de är långt ifrån förtvivlade vid sina fönster med en sticka i händerna. På sidorna i tidningen SELF uttrycker de intervjuade kvinnorna alla samma känsla: enorm inre frid, en känsla av återfödelse och andlig föryngring. Dessa silverhåriga Bridget Jones-kvinnor, som tillfrisknat från skilsmässa eller är singlar av naturen, säger att de är i fred med sig själva.

Medan andra kvinnor i deras generation verkar dömda att tillbringa resten av sina dagar med en partner vald av social förpliktelse snarare än av genuin tillgivenhet, uppskattar de sin tur att vara fria som en fågel. Denna glädjefyllda skildring står i skarp kontrast till myten om den desillusionerade ungmö som samlar på katter istället för älskare.

En sentimental bedömning som strider mot normerna

I åratal var singellivet synonymt med misslyckande, ett felsteg eller till och med personlig ruin. I samhället sågs det som ett förebud om en dyster och alarmerande framtid. Ensamstående kvinnor kände sig som utstötta: missförstådda, ibland behandlade med medlidande eller förakt. Äktenskapet däremot var ett livslångt projekt, ett ideal att sträva efter. Lyckligtvis håller denna norm på att smulas sönder i ett slags befriande glöd. Att vara i ett par är inte längre det enda villkoret för att uppnå emotionellt välbefinnande och uppfyllelse. Sociologen Bella DePaulo, doktor i sociologi, har till och med teoretiserat begreppet "singel i hjärtat". Enligt henne, och baserat på hennes personliga erfarenheter, är dessa 70-åriga kvinnor inte ofrivilligt singlar: de uthärdar inte denna status, de trivs med den och gör den nästan till ett sinnestillstånd.

Den verkliga skillnaden ligger i den mentala aspekten: att vara fri att strukturera sin tid, sitt dagliga liv och till och med tankar, utan att ständigt behöva införliva en annan persons förväntningar eller reaktioner. Som Dr. DePaulo förklarar tenderar en partners närvaro att uppta en kontinuerlig plats i sinnet, ibland subtil, men sällan frånvarande. Denna närvaro kan ge en känsla av trygghet för vissa, men den kan också bli betungande och skapa en slags konstant vaksamhet gällande vad den andra personen tänker, känner eller förväntar sig.

När vi bryter oss loss från denna dynamik kan vår uppmärksamhet och energi helt återinriktas på oss själva. Dessutom, enligt en storskalig studie av 460 000 personer, når livstillfredsställelsen sin topp vid 70 års ålder, vilket ofta beskrivs som en guldålder, ett nirvana.

Sensmoralen i historien: det är aldrig för sent att uppleva att vara singel.

Denna generation av ensamstående kvinnor omdefinierar äntligen konturerna av lycka efter 70. Medan traditionella modeller systematiskt förknippade ålderdom med äktenskap, bevisar de att det finns andra sätt att bygga en lycklig och meningsfull ålderdom.

Deras resor fungerar som en påminnelse om att det inte bara finns ett sätt att ha ett framgångsrikt kärleksliv. Vissa hittar sin balans i en varaktig romans, andra i att helt omfamna sin självständighet. Och i motsats till vad många tror är det inte nödvändigtvis synonymt med känslomässig ensamhet att vara singel senare i livet.

För många av dessa kvinnor representerar denna period i livet till och med ett slags återfödelse: färre begränsningar, mer tid för sig själva och möjligheten att äntligen leva enligt sina egna regler. Detta perspektiv bidrar gradvis till att förändra hur äldre ensamstående kvinnor ses.