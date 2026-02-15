Är överflödet av profiler på dejtingsajter ett problem för pars stabilitet?

Dejtingappar ger tillgång till hundratals profiler på några minuter. Kan detta intryck av konstant överflöd försvaga relationer när ett par väl har bildats? Flera vetenskapliga studier belyser denna debatt mellan illusionen av oändliga alternativ och de föränderliga kärleksnormer.

En "kärleksmarknads"-logik analyserad av forskare

Plattformar som Tinder, Bumble och Meetic bygger på principen att samla profiler filtrerade efter kriterier. Denna mekanism har studerats ingående av psykologen Eli Finkel och hans kollegor.

I en analys publicerad i Psychological Science in the Public Interest förklarar forskare att dejtingsajter förvandlar sökandet efter kärlek till en urvalsprocess jämförbar med en marknad strukturerad av algoritmiska filter. Enligt dem kan exponering för ett stort antal alternativ förändra hur individer utvärderar potentiella partners och förstärka idén att det alltid finns ett mer lämpligt alternativ.

Valfrihetens paradox: för många alternativ, mindre tillfredsställelse?

Begreppet "valparadoxen", utvecklat av psykologen Barry Schwartz, antyder att en multiplikation av alternativ kan minska tillfredsställelsen och öka beslutsångesten.

Tillämpat på nätdejting skulle detta fenomen kunna förklara varför vissa människor kämpar med att engagera sig i ett långvarigt förhållande. Medvetenheten om ett stort antal tillgängliga profiler kan främja idén att en potentiellt "bättre" partner finns inom räckhåll. Det är viktigt att notera att detta koncept inte är specifikt för dejtingappar, men det används regelbundet av forskare för att analysera deras effekter.

Är engagemanget verkligen försvagat?

Viss forskning visar att enbart det att bli exponerad för alternativ kan påverka hur vi uppfattar den utveckling som sker. En studie publicerad i Computers in Human Behavior undersöker dynamiken i appbaserade möten. Den belyser vikten av kommunikation och övergången till offline-interaktioner för att upprätthålla en stark kontakt. Forskarna indikerar att användningen – inte verktyget i sig – till stor del avgör relationens kvalitet.

Forskarna drar inte slutsatsen att mångfalden av profiler mekaniskt leder till avbrott, men de belyser den centrala rollen av de beteenden som användarna antar.

Är par som bildas online mindre stabila?

I motsats till vissa förutfattade meningar visar inte tillgängliga data att par som träffats online är mer sköra.

En storskalig studie analyserade över 19 000 äktenskap i USA. Resultaten tyder på att par som träffades online rapporterade jämförbara – eller till och med något högre – nivåer av nöjdhet än de som träffades offline, samt en något lägre separationsgrad vid tidpunkten för studien. Dessa data tyder på att mötesmetoden inte i sig är en faktor i äktenskaplig bräcklighet.

Trivialiseringen av dejtingappar

Användningen av digitala plattformar har blivit utbredd de senaste åren. Enligt Pew Research Center uppgav cirka 30 % av amerikanska vuxna år 2020 att de använt en dejtingapp eller webbplats.

Rapporten belyser att även om vissa upplevelser är negativa (trakasserier, olämpligt beteende), beskriver en majoritet av användarna sin övergripande upplevelse som positiv eller neutral. Denna normalisering hjälper till att integrera nätdejting i samtida romantiska relationer, utan att nödvändigtvis innebära ökad instabilitet.

Illusionen av överflöd, en psykologisk snarare än en strukturell faktor

Forskningen enas om en punkt: ett överflöd av profiler kan påverka uppfattningen av alternativ, men det leder inte automatiskt till att relationer försvagas. Följande faktorer spelar en avgörande roll:

tydlighet i relationella avsikter

kommunikation kring exklusivitet

emotionell investering

kompatibilitet och gemensamma projekt

Med andra ord fungerar applikationen som ett verktyg. Relationsdynamiken beror främst på partnernas beteenden och förväntningar.

Mellan valfrihet och engagemang

Spridningen av profiler kan skapa ett intryck av oändliga möjligheter, vilket potentiellt kan ge upphov till ihållande obeslutsamhet hos vissa personer. Tillgänglig vetenskaplig data visar dock inte att par som bildas via dejtingappar är mindre stabila. Styrkan i en relation vilar främst på mellanmänskliga faktorer: förtroende, kommunikation och ömsesidigt engagemang. Dejtingappar förändrar hur människor får kontakt, men de avgör inte i sig själva stabiliteten i en relation.

I en miljö där alternativen verkar många är förmågan att välja och investera fortfarande den verkliga utmaningen i samtida romantiska relationer.