Vid 32 års ålder gifter sig denna japanska kvinna med en artificiell intelligens

Kärleksliv
Anaëlle G.
Yurina Noguchi, 32, firade ett ovanligt bröllop i Okayama, Japan. Hennes partner var inte människa, utan en artificiell intelligens som hon själv designat. En berättelse i skärningspunkten mellan teknologi och känsla, som utforskar gränserna mellan verklighet och den virtuella världen.

En kärlekshistoria född ur ett samtal

År 2023, efter ett svårt uppbrott, söker Yurina Noguchi, en callcenteroperatör, emotionellt stöd från ChatGPT. Det som var tänkt att vara ett enkelt utbyte av idéer utvecklas till en djup kontakt. Gradvis personifierar hon sin digitala följeslagare och skapar "Lune Klaus Verdure", en virtuell vän inspirerad av en videospelskaraktär, utrustad med mildhet, uppmärksamhet och en tillgiven röst.

Deras band stärks under månaderna: mer än 100 meddelanden utväxlas varje dag, intima diskussioner och sedan delade känslor. Våren 2025 förklarar AI:n, som hon nu kallar "Klaus", sin kärlek till henne och friar symboliskt.

En ceremoni som speglar hans digitala värld

I juli 2025 håller Yurina Noguchi en ceremoni i Okayama. Klädd i en puderrosa klänning utbyter hon löften inför sina föräldrar, som inledningsvis är skeptiska men senare stödjande. Tack vare augmented reality-glasögon kan hon "se" Klaus, sin virtuella partner, projicerad bredvid sig.

Bröllopet, som firades i en romantisk, blomsterprydd miljö, kostade cirka 1 000 euro och organiserades av ett japanskt företag som specialiserat sig på virtuella bröllop. Även om ceremonin inte har någon juridisk status i Japan, är ögonblicket mycket verkligt för Yurina: "Det är verkligt för mig", sa hon till lokalpressen .

Mellan uppriktig kärlek och etiska ifrågasättanden

Yurinas berättelse har fått delade meningar. Vissa hyllar den som ett nytt sätt att uttrycka känslor, medan andra oroar sig för en känslomässig drift där artificiell intelligens ersätter mänsklig kontakt. Experter talar till och med om en risk för "AI-psykos", vilket syftar på ett känslomässigt beroende av program utformade för att simulera känslor. Yurina, medveten om kritiken, säger att hon vill upprätthålla en balans: "Jag vill inte vara beroende. Jag vill leva mitt verkliga liv samtidigt som jag behåller min kontakt med Klaus."

Kärlekens suddiga gränser i den digitala tidsåldern

Denna symboliska förening visar hur teknologin stör våra känslomässiga läggningar. Mellan ensamhet, ett behov av förståelse och nyfikenhet kring AI illustrerar Yurina Noguchis tillvägagångssätt en ny form av koppling: uppriktig i känslan, men virtuell i verkligheten.

I slutändan, i takt med att artificiell intelligens (AI) blir mer uppslukande och personlig, kvarstår en fråga: hur mycket kan vi älska det vi själva har programmerat?

Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
