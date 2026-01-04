Detta oväntade land innehar rekordet i antal partners per individ

När man jämför relationsmönster runt om i världen är en del data överraskande. I motsats till vad man kan tro är det inte de västländer som traditionellt betraktas som "liberala" som uppvisar den mest omfattande relationshistoriken.

En oväntad global hierarki

Enligt flera internationella undersökningar toppar Turkiet för närvarande världsrankingen, med ett genomsnitt på 14,5 partners per person under sin livstid. De senaste uppgifterna från källor som CDC (National Survey of Family Growth) avslöjar en ganska oväntad global ranking.

De ledande länderna:

Turkiet: 14,5 Australien: 13,3 Nya Zeeland: 13,2 Island: 13 Sydafrika: 12,5 Finland: 12,4 Norge: 12,1

Nordeuropa är väl representerat, liksom vissa länder på södra halvklotet. Dessa siffror återspeglar inte bara statistik, utan snarare mångfalden av emotionella, romantiska och relationella upplevelser, beroende på kulturer, sociala normer och generationer.

Frankrike går framåt, men ligger fortfarande i botten av tabellen.

Med ett genomsnitt på 8,1 partners ligger Frankrike långt efter, trots markanta framsteg de senaste åren, särskilt bland kvinnor. Som en påminnelse visade CSF-undersökningen 2023, genomförd av Inserm och publicerad i november 2024, att kvinnor i åldern 18 till 69 år hade i genomsnitt 7,9 partners, jämfört med 4,5 år 2006 – en ökning med 76 %.

Denna siffra är dock fortfarande lägre än genomsnittet för flera europeiska länder, såsom Italien (11,8), Irland (11,1) eller Sverige (11,8). Även USA (10,7) och Storbritannien (9,8) har högre genomsnitt.

Ett generationsskifte

Unga vuxna (18–29 år) kännetecknas av mer varierade och mindre linjära livsvägar än tidigare generationer. I Frankrike rapporterar kvinnor i denna åldersgrupp i genomsnitt 7,3 partners, medan män rapporterar 11,8. Dessa siffror återspeglar en förändring i relationspraxis, med en mer öppen och mindre rigid syn på traditionella mönster.

Faktorerna bakom dessa siffror

Bakom denna statistik ligger flera kulturella och sociala dynamiker:

Normförändringar: klassiska familje- och relationsmodeller ger vika för mer mångfald.

Ökning av individuellt oberoende: särskilt bland kvinnor och unga.

Digitalisering av utbyten: digitala verktyg underlättar möten, men även övergångar från en länk till en annan.

Internationell mobilitet: studier och arbete utomlands mångfaldigar erfarenheter och relationella miljöer.

En global karta över förändrade relationer

Denna ranking, även om den kanske är överraskande, återspeglar främst väldigt olika relationskulturer över hela världen. I andra änden av spektrumet finns Kina (3,1) och Indien (3), där traditioner, familjetryck och rättsliga ramverk starkt påverkar livsvägar. Det är viktigt att komma ihåg att dessa siffror inte representerar framgång eller misslyckande, utan helt enkelt en ögonblicksbild av personliga banor inom olika kulturella sammanhang.

Vad de avslöjar är emellertid framväxten av en alltmer pluralistisk relationell planet, där varje individ komponerar sin egen väg, i sin egen takt, i enlighet med sina val och de normer som omger dem.