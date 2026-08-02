De spelar fotboll i höga klackar och utmanar planens regler

På sociala medier dyker kvinnor upp framför mål i höga klackar istället för skor och satinklänningar istället för numrerade tröjor. Deras partners, som nu agerar målvakter, skulle inte satsa ett öre på att deras älsklingar skulle lyckas. Men medan professionella spelare tycker om att finta med tårna under straffspark, har dessa fotbollsfans också upptäckt en ny avledningsteknik för att göra mål i det övre hörnet.

Desorientera målvakten med en hög klack

Under fotbolls-VM 2026 fångade kameror tekniskt briljanta mål som redan blivit legendariska, perfekt placerade skott och spektakulära straffar. Mbappé, Messi och Haaland visade återigen upp sina slående färdigheter. På mindre, mer intima arenor visar även kvinnor upp sin precision och bevisar att de vet hur man bemästrar det vackra spelet.

De gör det i en outfit som knappast lämpar sig för den här typen av fotbollsaction. Presenterade i en klänning som förråder en exklusiv middag eller ett socialt evenemang, förlitar de sig på högklackade skor, mycket mer instabila än traditionella klackskor.

De rusar in i straffområdet och lurar målvakten för att öka sina chanser att göra mål tiofaldigt. De skjuter inte med vänsterfoten som erfarna ambidextrösa spelare. Nej, de improviserar exempellösa "trick", aldrig tidigare skådade i hela fotbollens historia. Purister kommer att klaga på det, men de inblandade kallar det genialt.

En skjuttaktik som blev viral på sociala medier

På sociala medier sprider sig bilder på detta trick, tillsammans med hashtaggarna "girl power" och "clever movement". Hjärnan bakom det går under pseudonymen @evi_popadinova. I en video som har fått en miljon visningar syns hon i aktion framför mål. Hon mimar den berömda sparken, men istället för att skicka bollen flygande in i nätet svingar hon faktiskt sin höga klack och utnyttjar distraktionen för att skjuta rakt ner i mitten. Målvakten, som tappat balansen av den flygande skon, blev överraskad och kunde inte stoppa skottet.

Även om denna vilseledande praxis säkerligen skulle motivera ett kort enligt officiella regler, är det i samband med rekreationsspel häpnadsväckande. Dessa videor åtföljs vanligtvis av en matematisk formel som avslöjar någon noggrant utformad sportsekvation. Sensmoralen i historien: det krävs inte mycket för att distrahera en målvakt. Och kommentarerna är enhälliga: alla pratar om en "diva"-attityd. Under täckmanteln av denna kvinnliga fotbollsspelare, som är långt ifrån en nybörjare och har spelat för en klubb sedan hon var mycket ung, har termen "slay" nästan blivit ett mantra.

För ja, även kvinnor har sin plats på planen och kan hitta på ikoniska moves, även i exklusiva outfits som sticker ut från den klassiska utrustningen. Andra följer i @evi_popadinovas fotspår och jonglerar med klackade gladiatorsandaler eller slingbacks i lack. Långt ifrån att sjunka ner i smutsen går de till och med så långt att de förödmjukar sina manliga motståndare med legendariska dribblingar.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Evdokia Popadinova (@evi_popadinova)

Videor som förankrar kvinnor i fotboll

Utöver det enkla överraskningsmomentet bidrar dessa sekvenser till en bredare utveckling av representationen av kvinnor i fotbollsvärlden. Länge begränsade till rollen som åskådare eller konfronterade med ihållande stereotyper, intar de nu planen med sina egna koder, sin kreativitet och en teknisk skicklighet som kan mäta sig med de mest erfarna spelarnas.

Dessa virala videor handlar inte bara om iscensättning eller provokation. De avslöjar också ett nytt sätt att engagera sig i sportvärlden. Damfotboll får allt större synlighet, spelare blir förebilder och sociala medier ger ytterligare en plattform för dem som vill dela sin passion på ett annat sätt.

Långt från professionella planer och storslagna arenor påminner dessa improviserade utmaningar oss om att fotboll också är ett utrymme för uttryck. En oväntad åtgärd, en originell fint eller en touch av humor kan räcka för att skapa ett minnesvärt ögonblick. Prestation mäts inte längre enbart av resultatet som visas på en resultattavla, utan också av förmågan att överraska och förmedla känslor.

Såväl på planen som i sociala medier påminner dessa kvinnor oss om att fotboll inte har något kön och att lika möjligheter fortfarande är det vackraste målet att göra.