Damfotboll: han fördömer de som kritiserar spelarnas fysik snarare än deras talang

Medan miljontals tittare över alla kontinenter religiöst följer FIFA World Cup 2026™, får damernas avgörande matcher inte alls lika mycket uppmärksamhet. Utöver den begränsade mediebevakningen av damtävlingar anser vissa män att spelarna inte är "tillräckligt vackra" för att bli tittade på. I en video uttalar sig en innehållsskapare mot dem som fortfarande bedömer kvinnors utseende före deras prestationer.

Att reducera en spelare till hennes utseende: en ihållande vana.

Under den här VM-säsongen bedömer män spelarnas handlingar eller missade mål, men de lägger nästan aldrig märke till de mörka ringarna under en spelares ögon eller finnarna på en annans. Medan män kritiserar kvinnor för att titta på matcher enbart för att visuellt bedöma omkretsen på Ronaldos rumpa eller komplimangera Mbappés fysik, ägnar de sig i själva verket åt samma anatomiska dissektion. Istället för beröm utsätter de kvinnor som tjänar tio gånger mindre än sina manliga motsvarigheter för en skönhetsprov.

Även om de kan ge några kommentarer om stegövergångar och skott utanför mållinjen under herrmatcher, ignorerar de helt själva matchen under dammatcher. Långt ifrån att fantisera om dessa idrottare som de gör om spelarnas fruar på läktaren, utser de sig själva till utseendedomare. De poängsätter kvinnornas utseende som om de castade inför nästa modevecka. Enligt vissa av dem erbjuder inte spelarna tillräckligt med drömmar för att synas på skärmen. Detta, hävdar de, förklarar de dåliga tittarsiffrorna.

Fotot på Aitana Bonmati , mitt i en ansträngande kamp, återuppstår ständigt i denna imagedebatt. Det säger sig självt att hon har vunnit Ballon d'Or tre gånger. Även om kvinnliga fotbollsspelare på tv framstår som pyttesmå i jämförelse med planens vidsträckta yta, känner männen sig berättigade att kritisera deras ansikten som om det vore det primära urvalskriteriet. På Instagram kritiserar innehållsskaparen @hkfoot_ dem som tonar ner kvinnliga fotbollsspelares prestationer för att fokusera på deras utseende efter en slitsam spurt. "Vi måste verkligen sluta reducera en spelares nivå till deras stil", utbrister han.

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"För mycket smink", "inte tillräckligt feminint"... kommentarerna flyger.

När kvinnliga fotbollsspelare dyker upp med bara ansikten, utan en droppe smink, anklagas de för att "släppa taget", och pressartiklar fokuserar mer på deras förmodade trötthet än på deras skicklighet framför mål. Omvänt, när de behagar klä upp sig eller kombinerar sin numrerade nummerlapp med ögonskugga, stämplas de utan tvekan som "ytliga". Sensmoralen i historien: oavsett om de avstår från skönhetsbehandlingar eller omfamnar koketteri, utsätts spelarna för ständig press och verkar aldrig leva upp till förväntningarna.

Alisha Lehmann, anfallare för Leicester City Women's Football Club, har mött avsevärd kritik för sin stil, som ansetts vara "överdriven" och till och med "malplacerad". Den unga kvinnan, som har över 15 miljoner följare på Instagram, har sin beskärda del av kritiker. Hon anses vara en riktig statist helt enkelt för att hon bär lösögonfransar och spelar med manikyrerade fingrar, och hon väcker hat där fotbollsspelares fruar och flickvänner vanligtvis vinner hjärtan. "Influencer eller fotbollsspelare?" hävdar till och med de mest skeptiska, vilket antyder ett karriärmisstag, ett bedrägeri.

Som tur är, under @hkfoot_s video, återställer internetanvändare dessa spelares rykte, eftersom de utsätts för estetisk press utöver andra atletiska krav. "Personligen föredrar jag att titta på damfotboll 10 000 gånger framför herrfotboll; åtminstone spelar de faktiskt och faller inte till marken för ingenting", kommenterade en person. "För att det bara är män som är intresserade av kvinnor för att 'konsumera' dem, för att de betraktar dem som objekt", försökte en annan förklara genom en nästan sociologisk analys.

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Kvinnliga fotbollsspelare, sällan uppskattade för sitt spel

Den här videon är en skarp illustration av ett samhällsfenomen som sträcker sig långt bortom sportarenan. Den belyser den olyckliga tendensen att ständigt överskugga kvinnors talanger och istället fokusera på deras skönhetsrutiner, gissa deras fuktighetskrämsmärken, spekulera om deras romantiska relationer eller avslöja deras träningsrutiner. Studier dokumenterar till och med den upplevda fysiska ojämlikheten bland kvinnor, vilket tyder på att de saknar fysik för att tävla på samma nivå som sina manliga motsvarigheter.

Men även om alla lägger märke till Alisha Lehmanns noggranna konturering och njuter av att ranka de "vackraste spelarna genom tiderna" som en samling troféer, verkar ingen veta att världens bästa målskytt är en kvinna som heter Christine Sinclair. Eller att Carli Lloyd gjorde ett hattrick i dam-VM-finalen 2015 på bara 16 minuter.

Damfotboll lockade 44,7 miljoner tittare förra året, ett rekordhögt antal. Detta borde tysta de män som ser kvinnliga fotbollsspelare som en fantasi att uppfylla snarare än siffror att applådera.