Bortom köpkraft: vilka friheter kräver demonstranterna i Iran?

Protesterna som har skakat Iran sedan slutet av 2025 är inte längre begränsade till köpkraft: de uttrycker en bred utmaning mot regimen, som kombinerar ekonomisk kris, krav på politisk frihet och ett växande avvisande av Islamiska republiken. Ilskan började som mobiliseringar mot de höga levnadskostnaderna, men förvandlades snabbt till en rörelse som krävde grundläggande rättigheter och systemförändringar, och där slagord som öppet är fientliga mot regeringen nu ger genklang.

Från höga levnadskostnader till politiska protester

Inledningsvis ägde många av sammankomsterna rum i basarer och shoppingdistrikt, drivna på av inflation, devalveringen av rialen (Irans valuta) och svårigheter att tillgodose grundläggande behov. Butiksstängningar och strejker anslöt sig till studenter, arbetare och invånare i medelstora städer och förortsstäder, vilket spred protesterna långt bortom Teheran. I flera städer utvecklades slagorden snabbt: bortom kritiken av den ekonomiska krisen började demonstranterna rikta in sig på den högste ledaren och Islamiska republiken själv, ett tecken på att det politiska förtroendet har urholkats allvarligt.

De friheter som demonstranterna krävde

Kraven går nu bortom bara löne- eller prisfrågor: demonstranterna kräver yttrandefrihet, frihet att demonstrera fredligt, ett slut på systematiskt förtryck och censur, och ett oberoende rättsväsende. Många videor och vittnesmål innehåller uppmaningar att "sätta stopp för den Islamiska republiken" och att etablera ett system där medborgarna verkligen kan välja sina ledare. Protesterna riktar sig också mot diskriminering och ojämlikhet: flera marginaliserade regioner, liksom etniska minoriteter, fördömer bristen på lika rättigheter och det specifika förtryck de säger sig möta.

Förtryck, övervakning och en brytning med samhället

Som svar på denna rörelse förstärkte myndigheterna säkerhetsstyrkornas närvaro, använde tårgas och i vissa fall skarp ammunition, och gjorde hundratals gripanden, enligt människorättsorganisationer. Rättsliga myndigheter upprepade att allt deltagande i "illegala sammankomster" och alla uppmaningar till demonstrationer skulle "straffas hårt", vilket illustrerar den prioritet som ges säkerhet framför medborgerliga friheter. Samtidigt visar restriktioner för internetåtkomst och ökad övervakning av sociala medier att kontroll av information är en central angelägenhet för regimen. Trots detta fortsätter bilder av demonstrationer, regeringsfientliga slagord och begravningar som förvandlats till demonstrationer att cirkulera, ett tecken på en djup klyfta mellan ledarskapet och samhället.

En mångfacetterad rörelse, någonstans mellan republik och monarki

Protesterna är inte homogena: vissa demonstranter kräver en sekulär eller pluralistisk demokratisk republik, medan andra går så långt som att kräva monarkins återkomst, särskilt kring figuren Reza Pahlavi, son till den siste shahen. Slagord för hans återkomst har hörts i flera städer, tillsammans med slagord som är fientliga mot den högste ledaren och hela den styrande eliten. Denna debatt om den politiska framtiden visar att rörelsen inte bara förkastar den nuvarande situationen; den inleder också en idéstrid om vilken typ av regim som skulle kunna efterträda den islamiska republiken.

Manouchehr Bakhtiari, ett ansikte utåt för protesten

I detta sammanhang, som RFI förklarar, har personer från tidigare proteströrelser blivit symboler, inklusive Manouchehr Bakhtiari, far till Pouya Bakhtiari, en ung ingenjör som försvann under protesterna 2019. Dömd fördömer han förtrycket och pressen på sin familj och uppmanar till iransk enighet för att uppnå regimskifte, och stöder till och med offentligt monarkins återkomst. Hans berättelse illustrerar den mänskliga kostnaden för politiskt engagemang i Iran och förkroppsligar, för vissa, kontinuiteten mellan tidigare uppror och nuvarande mobiliseringar för rättvisa, värdighet och friheter.

Media- och expertanalyser enas om en punkt: medan den ekonomiska krisen var den utlösande faktorn, är problemets kärna nu en legitimitetskris för regimen. Mellan dödsfallen under demonstrationerna, massarresteringarna och den växande klyftan mellan befolkningens förväntningar och regeringens reaktioner, belyser rörelsen ett krav på en djupgående politisk omvandling, som går bortom enbart frågor om köpkraft.