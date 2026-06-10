Från depression till final: tennisspelaren Maja Chwalińskas anmärkningsvärda comeback

Samhället
Fabienne Ba.
@majachwalinska _ Instagram

Tennisfans kommer länge att minnas Franska Öppna 2026. Bland de förväntade toppspelarna var det en 24-årig polsk spelare som hade turneringens mest gripande lopp: Maja Chwalińska. Hon gjorde ett spektakulärt språng på WTA-rankingen och hoppade från 114:e till 21:a plats i världen.

En historisk final för världsnummer 114

Maja Chwalińska blev den andra kvalificerade i Open Era att nå semifinal i en Grand Slam-turnering på Roland-Garros – innan hon gick vidare till finalen. Denna bedrift är desto mer anmärkningsvärd med tanke på att hon 2023 slutade utanför världens 300 bästa, rankad 349:a.

Under Paristurneringen besegrade hon i semifinalen fyra spelare som rankas bland världens 50 bästa, inklusive ryskan Diana Shnaider. Denna formökning uppmuntrade den franska publiken – och särskilt de många polska supportrarna som kom, viftade med rödvita flaggor och skanderade hennes namn på läktarna på Court Philippe-Chatrier.

Den 6 juni 2026, i finalen, var det den unga ryskan Mirra Andreeva, 19 år gammal och rankad 8:a i världen, som segrade i två set (6-3, 6-2). "Jag gjorde mitt bästa, förlåt. Jag kommer aldrig att glömma dessa tre veckor, det är säkert", sa en synbart rörd Maja Chwalińska på planen efter matchen. I slutet av turneringen gjorde hon ett spektakulärt språng på WTA-rankingen, från 114:e till 21:a plats i världen – ett hopp på nästan 100 placeringar.

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En depression som hade hållit henne borta från domstolarna 2021

Det som gör den här berättelsen verkligt exceptionell är den resa hon har tagit. År 2021 meddelade Maja Chwalińska offentligt att hon hade lidit av svår depression i över arton månader – och fattade det svåra beslutet att tillfälligt lämna den professionella sporten. Ett sådant uttalande är sällsynt i en sportvärld som fortfarande till stor del präglas av tabubeläggning kring psykiska problem.

Några månader senare gav hon en särskilt slående redogörelse för sin upplevelse. "Först tvingade jag mig själv. Jag trodde att jag var tvungen att vara stark, tuff och fortsätta träna. Men vid ett tillfälle kunde jag inte ens komma upp ur sängen längre. Jag var helt enkelt livlös, för att vara ärlig. Jag insåg att jag var tvungen att ta en paus – annars skulle jag inte kunna leva längre."

Återkomsten, tålamodet, återuppbyggnaden

I flera månader tog spelaren helt ett steg tillbaka från planerna för att fokusera på sin mentala hälsa. "Jag visste ärligt talat inte om jag skulle komma tillbaka eller inte. Efter några månader bestämde jag mig för att återvända", förklarade hon nyligen. En tålmodig comeback, präglad av flera titlar på andra nivån (Prag, Montpellier, Porto, Montreux, Oeiras), innan denna plötsliga explosion i Paris.

En röst som är viktig för den mentala hälsan inom idrotten

Utöver sina idrottsliga prestationer har Maja Chwalińskas resa nu fått en symbolisk dimension. Liksom den japanska tennisspelaren Naomi Osaka, den amerikanska artistiska gymnasten Simone Biles, eller mer nyligen den franske landslagsbasketspelaren Victor Wembanyama , förkroppsligar hon denna nya generation av idrottare som vägrar att dölja sina personliga problem och som påminner oss om att prestationer inte kan uppnås på bekostnad av mental hälsa. Hennes vittnesmål, både klara och trotsiga, kommer utan tvekan att bli en milstolpe i historien om kvinnors idrottsberättelser.

Maja Chwalińska kanske inte vann Franska Öppna 2026, men hon har haft en av de mest inspirerande perioderna i damtennisen det här decenniet. Och hon påminde oss, med sällsynt insikt, att det inte finns någon framgång utan rätten att, ibland, stoppa allt för att bygga upp det på nytt.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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