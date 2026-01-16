Search here...

Dessa asiatiska presidenter spelar trummor tillsammans för att skicka ett starkt budskap.

Samhället
Tatiana Richard
@channelnewsasia/Instagram

Två asiatiska ledare hamnade nyligen i rubrikerna: den japanske premiärministern och den sydkoreanska presidenten, båda begåvade trummisar, samlades för en historisk musikalisk session. Deras duett av "Demon Hunters", en berömd K-pop-hit, symboliserar ett spektakulärt närmande mellan Tokyo och Seoul.

En jamsession på maktens höjdpunkt

På en scen som upprättats under ett bilateralt toppmöte utbytte de två ledarna trumstockar och leenden. Den japanska premiärministern, som avslöjade sina dolda talanger som slagverkare, inledde med en synkoperad rytm medan den sydkoreanska presidenten stod för en kraftfull basgång. Den förvånade diplomatiska publiken applåderade detta oväntade framträdande.

Valet av K-pop är inte obetydligt: "Demon Hunters" hyllar den gemensamma kampen mot regionala utmaningar, från Nordkorea till handelsspänningar. Ett kodat budskap i pukor och virveltrummor.

När trummorna smälter bort historiska agg

En gemensam passion sedan studenttiden, trummorna här blir ett verktyg för kulturell diplomati. Tokyo och Seoul, historiska rivaler, påminner oss om att musik överskrider tvister: krigsskadestånd, Dokdo/Takeshima-arkipelagen, handel… Denna duo minns Camp David-toppmötet 2023 där Yoon Suk-yeol och Fumio Kishida redan hade beseglat en försoning. År 2026 ersätter trummorna formella tal för att förankra denna förståelse i folkets hjärtan.

K-pop som ett universellt fredsspråk

Att välja en sydkoreansk låt för denna japanska jamsession bekräftar K-waves status som en global mjuk makt. De två ledarna, fans av J-rock och metalcore, bevisar att musik förenar generationer och nationer. Den japanska regeringen delade officiellt videon: "När musik jagar bort det förflutnas skuggor." Asiatiska internetanvändare utbröt av stolthet: 5 miljoner visningar på 24 timmar.

Ett poäng för den regionala framtiden

Denna presidentkonsert går bortom bara symbolik: den lanserar officiellt "Asia Rhythm Initiative", ett trepartsprojekt för kulturellt samarbete mellan Japan, Korea och USA. Nästa toppmöte? En trumstrid med USA:s utrikesminister.

Genom att spela tillsammans på "Demon Hunters" visar Tokyo och Seoul att diplomati kan svänga. Trummorna, ett fredligt "vapen", genljuder av hoppet om ett harmoniskt Asien.

Som författare utforskar jag skönhet, mode och psykologi med känslighet och nyfikenhet. Jag tycker om att förstå de känslor vi upplever och att ge en röst åt dem som hjälper oss att bättre förstå oss själva. I mina artiklar strävar jag efter att överbrygga klyftan mellan vetenskaplig kunskap och våra vardagliga erfarenheter.
Varför är finländare lyckligare på jobbet än andra?

