Bevisa att du "lever": den märkliga framgången med en kinesisk app

Det är en app med ett ganska förbryllande namn: Are You Dead? Den lanserades i Kina i maj 2025 och har lockat miljontals användare – unga, arbetande och pensionerade – som dragits till dess löfte: att varje dag bekräfta för sina nära och kära att de fortfarande lever. Så här fungerar det: ett klick på en grön knapp prydd med ett litet spöke räcker för att signalera att allt är okej. Om detta glöms bort på två dagar skickas ett varningsmeddelande till en registrerad nödkontakt.

En uppfinning född ur "uppkopplad ensamhet"

"Are You Dead?", även känd som "Demumu", såldes för ungefär en euro och nådde snabbt toppen av listorna för betalda nedladdningar i kinesiska appbutiker. Utöver ren nyfikenhet tillgodoser den ett djupt behov: att bryta isoleringen i ett samhälle där det blir normen att leva ensam.

Bakom denna idé står tre unga kinesiska utvecklare i trettioårsåldern, ivriga att "erbjuda en teknisk lösning på den växande ensamheten". Landet upplever snabbt åldrande och massiv urbanisering, vilket lämnar miljontals människor isolerade, långt från sina familjer. Enligt Global Times kommer mer än 30 % av de kinesiska medborgarna att leva ensamma år 2030.

Appen tilltalar en mycket bredare publik än bara seniorer: studenter, stadsarbetare och självutnämnda singlar anammar den som ett "verktyg för emotionell trygghet". Den ger en illusion av en koppling, om än minimal, i en hyperuppkopplad värld där kommunikationen paradoxalt nog verkar slitas ut. Fenomenet överskrider nu gränser: "Demumu" är redan bland de mest nedladdade betalapparna i USA, Australien och Spanien.

När tekniken inkräktar på vår integritet

Detta koncept väcker emellertid etiska och sociala frågor. Är det verkligen nödvändigt att använda en app för att bevisa att vi fortfarande existerar? Appen "Är du död?" återspeglar både den moderna ångesten för isolering och det nästan livsviktiga behovet av att bli igenkänd, sedd och erkänd. Medan vissa ser den som "ett lugnande och användbart verktyg", fördömer andra den som "en morbid relation med mänsklig närvaro". Denna "digitalisering av livsviktig kontakt" verkar ersätta direkta utbyten med en enkel mekanisk interaktion: ett dagligt klick för att säga "Jag är fortfarande här".

Under sin skepnad som en udda pryl avslöjar "Are You Dead?" en mycket djupare verklighet: samtida ensamhet, förvärrad av storstädernas tempo och försvagningen av familjeband. Denna globala framgång visar hur tekniken försöker – om än ofullkomligt – fylla detta känslomässiga tomrum. Det återstår att se om dessa verktyg i framtiden verkligen kommer att föra oss närmare varandra ... eller om de bara kommer att bekräfta att vi fortfarande andas ensamma, bakom våra skärmar.