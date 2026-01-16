Search here...

Bevisa att du "lever": den märkliga framgången med en kinesisk app

Samhället
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Det är en app med ett ganska förbryllande namn: Are You Dead? Den lanserades i Kina i maj 2025 och har lockat miljontals användare – unga, arbetande och pensionerade – som dragits till dess löfte: att varje dag bekräfta för sina nära och kära att de fortfarande lever. Så här fungerar det: ett klick på en grön knapp prydd med ett litet spöke räcker för att signalera att allt är okej. Om detta glöms bort på två dagar skickas ett varningsmeddelande till en registrerad nödkontakt.

En uppfinning född ur "uppkopplad ensamhet"

"Are You Dead?", även känd som "Demumu", såldes för ungefär en euro och nådde snabbt toppen av listorna för betalda nedladdningar i kinesiska appbutiker. Utöver ren nyfikenhet tillgodoser den ett djupt behov: att bryta isoleringen i ett samhälle där det blir normen att leva ensam.

Bakom denna idé står tre unga kinesiska utvecklare i trettioårsåldern, ivriga att "erbjuda en teknisk lösning på den växande ensamheten". Landet upplever snabbt åldrande och massiv urbanisering, vilket lämnar miljontals människor isolerade, långt från sina familjer. Enligt Global Times kommer mer än 30 % av de kinesiska medborgarna att leva ensamma år 2030.

Appen tilltalar en mycket bredare publik än bara seniorer: studenter, stadsarbetare och självutnämnda singlar anammar den som ett "verktyg för emotionell trygghet". Den ger en illusion av en koppling, om än minimal, i en hyperuppkopplad värld där kommunikationen paradoxalt nog verkar slitas ut. Fenomenet överskrider nu gränser: "Demumu" är redan bland de mest nedladdade betalapparna i USA, Australien och Spanien.

När tekniken inkräktar på vår integritet

Detta koncept väcker emellertid etiska och sociala frågor. Är det verkligen nödvändigt att använda en app för att bevisa att vi fortfarande existerar? Appen "Är du död?" återspeglar både den moderna ångesten för isolering och det nästan livsviktiga behovet av att bli igenkänd, sedd och erkänd. Medan vissa ser den som "ett lugnande och användbart verktyg", fördömer andra den som "en morbid relation med mänsklig närvaro". Denna "digitalisering av livsviktig kontakt" verkar ersätta direkta utbyten med en enkel mekanisk interaktion: ett dagligt klick för att säga "Jag är fortfarande här".

Under sin skepnad som en udda pryl avslöjar "Are You Dead?" en mycket djupare verklighet: samtida ensamhet, förvärrad av storstädernas tempo och försvagningen av familjeband. Denna globala framgång visar hur tekniken försöker – om än ofullkomligt – fylla detta känslomässiga tomrum. Det återstår att se om dessa verktyg i framtiden verkligen kommer att föra oss närmare varandra ... eller om de bara kommer att bekräfta att vi fortfarande andas ensamma, bakom våra skärmar.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Dessa asiatiska presidenter spelar trummor tillsammans för att skicka ett starkt budskap.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Dessa asiatiska presidenter spelar trummor tillsammans för att skicka ett starkt budskap.

Två asiatiska ledare hamnade nyligen i rubrikerna: den japanske premiärministern och den sydkoreanska presidenten, båda begåvade trummisar, samlades...

Varför är finländare lyckligare på jobbet än andra?

Finland har varit en källa till fascination i flera år nu, tack vare sina höga allmänna lyckonivåer, och...

Dold kamera: hon byter klädsel och männens beteende förändras radikalt

En TikTok-video skapade nyligen uppståndelse på sociala medier. Den publicerades av användaren @filimonovadrian och presenterar ett överraskande socialt...

Vill du sluta arbeta vid 30? Dessa unga människor väljer "minipension".

Pensionering, som länge förknippats med ett välförtjänt slut på karriären, håller idag på att förändras. Enligt ett fenomen...

Vid 74 års ålder bor hon i sin bil av en anledning som få människor förstår.

Marie-Françoise Forey, 74, lämnade sitt hem i Glos-sur-Risle (Eure) för att sova i sin Twingo. Installationen av en...

En ny "autistisk" Barbie är på väg att släppas, och den möts inte av universellt godkännande.

I flera år har Barbie utökat sitt utbud av kroppstyper, hudtoner, former och förmågor och främjat ett inkluderande...

© 2025 The Body Optimist