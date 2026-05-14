Kidnappad av sin barnvakt, hittar hon sin riktiga familj mer än ett halvt sekel senare

Detta är en av de mest slående berättelserna från senare år. År 1971 försvann Melissa Highsmith vid 22 månaders ålder, kidnappad av en kvinna som hade utgett sig för att vara barnvakt. Femtioett år senare förändrade ett DNA-test allt.

Fort Worth, Texas, 23 augusti 1971

Den dagen satte Alta Apantenco, en ensamstående mamma som arbetar som servitris på en restaurang, en annons i lokaltidningen där hon sökte en barnvakt till sin 22 månader gamla dotter, Melissa. En kvinna svarade på annonsen, missade ett första möte och kontaktade sedan familjen igen en månad senare. Hon insisterade på att få jobbet och påstod sig ha en stor trädgård och erfarenhet av barn. Melissa anförtroddes hennes vård den dagen, men hon återvände aldrig.

Femtioett års forskning

En av de få beskrivningar utredarna hade under årtionden var den av Apantencos rumskamrat, som beskrev barnvakten som "klädd för att imponera" och bar vita handskar när hon hämtade barnet. En detalj som visade sig vara värdelös i femtio år – på grund av avsaknaden av en känd identitet och några konkreta ledtrådar. Polisen och FBI lyckades aldrig hitta kvinnan eller barnet.

I över 50 år fann Melissas föräldrar aldrig frid. Med hjälp av polisen och FBI sökte de outtröttligt i fem decennier. Familjen skapade till och med en Facebookgrupp som heter Finding Melissa Highsmith för att hålla hoppet vid liv och öka medvetenheten om fallet. I september 2022 fick National Center for Missing and Exploited Children ett anonymt tips om en möjlig observation av Melissa i Charleston, South Carolina-området – en uppsving som utlöste en ny omgång sökande.

DNA som nyckeln till mysteriet

Det var slutligen tack vare 23andMe som fallet löstes. Melissas pappa, Jeffrie Highsmith, skickade in sitt DNA till sajten och blev förvånad över att få ett mejl som kopplade honom till Melissas tre barn. Melissa bodde i Fort Worth, några kilometer från där hon kidnappades, under namnet Melanie Walden, omedveten om att hon hade blivit kidnappad. Han kontaktade henne sedan via Facebook, och återföreningen ägde rum under Thanksgiving-helgen 2022.

Sharon Rose Highsmith tillkännagav nyheten på familjens Facebooksida med orden: "Vi är otroligt glada att kunna meddela att VI HAR HITTAT MELISSA!!! Det finns så många detaljer vi gärna skulle vilja dela med oss av, men för tillfället vill vi bara säga att vi följde en familje-DNA-matchning på 23andMe som ledde oss till henne." Inlägget åtföljdes av bilder från en känslosam återförening – Melissa, 53, satt bredvid sina föräldrar och tittade på bilder på sig själv som hon aldrig sett förut.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Melissa's Voice (@finding__melissa)

Ett helt liv byggt utan att veta

Det som gör den här berättelsen särskilt hjärtskärande är att Melissa Highsmith levde större delen av sitt liv i Fort Worth – samma stad där hon kidnappades – utan att någonsin veta att hon hade blivit kidnappad. Hon växte upp, fick barn och byggde upp ett fullvärdigt liv under en annan identitet, helt omedveten om att en familj hade letat efter henne bara några kilometer bort i över fem decennier.

Ett DNA-test och några få klick på ett socialt nätverk – det är ibland så enkelt och så tidskrävande. Melissa Highsmiths berättelse påminner oss om att vissa försvinnanden aldrig riktigt avslutas, förrän tekniken erbjuder det som årtionden av utredningar inte kunde.