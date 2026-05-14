"Pilatesflickan" fascinerar vissa maskulinistiska kretsar: vad denna nya besatthet avslöjar

Självutnämnda maskulinister, inbitna alfahannar och incels som omfamnar en viril estetik är inte längre besatta av kvinnor i blommiga förkläden och perfekt stylat hår. De föredrar nu en mer modern image: en sportig kvinna i pastellfärgade leggings som anländer till sin pilatesstudio med en matcha i ena handen och en rosa matta över axeln. Pilatestjejen är deras nya musa, manosfärens älskling. Maskulinister fäster henne på sina forum som en Beyoncé-affisch i ett tonårsrum.

Pilatestjejen, en ersättare för den traditionella hustrun?

Förutom att förkroppsliga ett "skönhetsideal" väcker pilatestjejen även fantasin hos maskulinister , trötta på " traditionsfrun " med sina stela papiljotter. En hashtag som är föremål för klickfrenesin, har också blivit en referenspunkt på manosfärens obskyra forum. Dessa män, som hamrar sina käkar och sprider sitt testosteron som ett subtilt gift, är fascinerade av pilatestjejer. Dessa kvinnor som bär vadderade benvärmare, sammetspannband och som frekventerar minimalistiska studios med sina hämtmatningssmoothies.

I skarp kontrast till kroppsbyggaren med sina stålarmar och tonade lår är pilatestjejen mer än bara en kvinna som vrider sig på obegripliga maskiner och stärker sina djupa muskler genom tekniska positioner. Hon bär med sig en livsfilosofi och en mängd symboler. Hennes startpaket innehåller lättvikter som inte tynger upp armarna, handdukar prydda med lyxmärken och överdimensionerade vattenflaskor med flickig design.

Om mansrättsaktivister är besatta av termen "Pilatestjej" beror det inte på att de faktiskt är intresserade av disciplinen, som de tycker är "för mild" för sina egon. Den här kvinnan, som helt enkelt vill röra sig utan att skada sina leder, förkroppsligar allt de hoppas på hos en fru. Enligt innehållsskaparen Christian Bonnier är det till och med en skylt, en "grön flagga". "Om din flickvän gör Pilates, gift dig med henne omedelbart", förkunnar han online. Baserat på sina förhastade slutsatser går den här delen av den kvinnliga befolkningen, som svär vid smoothie bowls och hälsosamma sallader , "inte ut på helgerna så att de kan gå upp tidigt". Han fortsätter , "och hon kommer tillbaka på gott humör eftersom ingen läskig kille har gett henne något."

Hur approprierade maskulinister pilatesflickan?

Medan maskulinister känner sig hotade av kvinnor som lyfter vikter och får mer muskelmassa, är de fullständigt fascinerade av dem som varsamt tonar sina kroppar på fint färgade skummattor. Immun mot kritik och virtuell bestraffning får pilatesflickan förmånsbehandling på dessa ogenomträngliga plattformar. Hon är säkerligen en av de få kvinnor som lockar till sig mer beröm än fördömelse. Denna kvinna, som aldrig var förutbestämd att bli den stereotypa bilden av den ideala bruden, och inte heller huvudsubjektet för maskulinister, dyker nu upp oändligt i innehållet hos självutnämnda don juaner och väktare av den patriarkala eran.

Maskulinister har en mycket begränsad och till och med förvrängd bild av pilatesflickan. I deras ögon är hon en kvinna med en hälsosam livsstil, som lagar dietmåltider, tar noggrant hand om sig själv och tränar måttligt. En annan fördel som framhålls av dessa män som vill knuffa samhället bakåt är att pilatesflickan bara lämnar huset för att träna.

”’ Manosfären ’ har en rigid uppfattning om vad en kvinna bör vara: en traditionell, undergiven, hemmafru som anpassar sig till en viss estetik. Jag tror att stereotypen som förknippas med pilates är kopplad till denna estetik”, sammanfattar forskaren Mariel Barnes i ett uttalande till mediebolaget ”19th News”. Kort sagt, den nya generationen av ”traditionella fruar” är inte längre upptagna med att städa huset, utan utför akrobatiska poser i en omlotttopp. Dessa farliga bildsammanblandningar gör pilatesinstruktörer till lätta offer.

"Pilates", inte längre bara en övning: ett urvalskriterium

Till skillnad från den självutnämnda traditionsfrun, som skryter om att sopa golven och laga läckra hemlagade måltider åt sin man, är pilatestjejen omedvetet offer för en feltolkning. Maskulinister, som älskar att generalisera, tror att en kvinna med en morgonrutin, en minimalistisk fysik och en förkärlek för lätta sporter har en hög potential för "foglighet".

Dessa män, som längtar efter dagarna av ekonomiskt beroende och våldtäkt inom äktenskapet, gör det till och med till ett "villkor" i kärleken. En tävlande från säsong 10 av "Love is Blind" vid namn Chris har populariserat detta nya krav. Hans "typ" är "en kvinna som gör pilates varje dag". Om hans potentiella partner inte lyfter benen på en Pilates-reformer och inte svettas rosenröd svett, är det ett definitivt nej.

I en artikel i 19th News varnar Mariel Barnes för att ordet "Pilates" har blivit ett slags "kod", ett avslöjande tecken som förråder förklädda mansrättsaktivister, särskilt på dejtingappar. Om du under dina swipes stöter på en man som verkar lite för intresserad av Pilates, fall inte i hans fälla.