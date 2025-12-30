Tänk om det inte alltid var synonymt med lycka att ha "för många vänner"? Vad säger vetenskapen?

Kan du räkna dina vänner på ena handen? Det är ett gott tecken! Det är bättre att ha några nära och engagerade vänner än tjugo kompisar som vänder dig ryggen oftare än de erbjuder dig en hjälpande hand. Vetenskapen bekräftar denna "less is more"-teori inom vänskap. Så om din grupp har krympt drastiskt sedan mellanstadiet, känn dig inte skyldig.

Att ha "för många vänner" är inte bra för hälsan

Under tonåren är det nästan en markör för berömmelse att ha många vänner, ett kriterium för popularitet. Man vill hitta sin plats i en grupp, ha ett fullt lunchbord, delta i grupputflykter och tillfredsställa denna djupa önskan om tillhörighet. Resultatet blir att man har så många vänner att man blandar ihop deras namn. Vänskaper bildas och upplöses . Ju fler år som går, desto färre vänner har man i sin adressbok. De där gamla kompisarna som man delat skratt och otaliga första upplevelser med blir bara främlingar.

Var lugn, om du har förlorat alla dina gamla vänner längs vägen och bara behållit några få, betyder det inte att du är en gammal vän eller oälskad. Tvärtom, kvaliteten på vänskapen är värd mer än kvantiteten. Om du får välja skulle du säkerligen föredra att ha två eller tre vänner som du kan ringa när som helst på natten snarare än ett gäng vänner som bryter kontakten så fort du behöver hjälp.

Att ha många vänner kan verka som en lyx under puberteten, till och med en övergångsrit, men din mentala hälsa lider i tysthet. Det visar en studie utförd av amerikanska forskare på 169 ungdomar mellan 15 och 25 år. Dessa vänskaper, förutom att vara ytliga och sköra, tynger ner dig mer än de berikar dig.

Stress, isolering och brist på självförtroende utgör bakgrunden.

Resultaten från denna studie är inte förvånande. Människor med få vänner är mer tillfredsställda och lyckliga, medan de med många är mer benägna att drabbas av stress, ångest och problem med självkänslan. Paradoxalt nog, ju fler människor du har omkring dig, desto mindre stöd känner du dig. Du kanske redan har upplevt denna obehagliga känsla tidigare: intrycket av att vara som en löjlig vattendroppe i havet.

Du har människor runt omkring dig och flera axlar att luta dig mot, men du känner ensamheten förstärkas. Och generellt sett finns det ingen känslomässig närhet, bara ytliga kontakter. Omvänt, när du bara har tre eller fyra vänner, är kemin starkare och mer påtaglig. Det här är vännerna som lyfter upp dig när du är som lägst, som förstår dig i tystnad och som håller tillbaka ditt hår efter en natt med kraftigt drickande. Enligt en annan studie, utförd av Robin Dunhar, en amerikansk psykolog, anses siffran 5 vara lyckosam i vänskap. Något att tänka på.

Att veta när man ska säga stopp när vänskap blir en börda

Ibland blir vänskaper som en gång var en källa till glädje och stöd gradvis en börda. När utbytena är obalanserade, när du ger mer än du får, eller när relationen genererar mer stress än tröst, har du rätt (och till och med behovet) att skapa lite distans. Att erkänna detta obehag är varken själviskt eller grymt: det är ofta det första steget mot en hälsosammare relation, både med andra och med dig själv.

Att veta när man ska säga stopp betyder inte nödvändigtvis ett plötsligt uppbrott. Du kan börja med att sätta tydliga gränser, skicka färre meddelanden eller planera ett ärligt samtal om hur du känner. Att bevara din känslomässiga balans är viktigt: en vänskap ska aldrig vara en börda, utan ett utrymme för respekt, frihet och ömsesidig vänlighet.

Omge dig med vänner som laddar dina batterier istället för att tömma dem. Sanna vänskaper är inte menade att vara energidränerande, utan snarare stimulerande och glädjefyllda. Ditt nyårslöfte? Rensa ut lite i dina vänskaper .