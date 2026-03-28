Dessa kvinnliga idrottare bryter mot ett ihållande tabu genom att öppet diskutera menstruation under tävling.

Menstruation, ett ämne som länge hållits tyst, diskuteras nu mer öppet inom elitidrott. Många idrottare väljer att dela med sig av sina erfarenheter för att bättre förklara menstruationscykelns inverkan på prestation och välbefinnande. Dessa berättelser bidrar till en attitydförändring och uppmuntrar till en mer holistisk syn på kvinnliga idrottares hälsa.

Heather Watson, ett betydelsefullt uttalande inom tennis

År 2015 diskuterade den brittiska tennisspelaren Heather Watson offentligt hur hennes mens påverkade hennes prestationer vid Australian Open. Hennes vittnesmål hjälpte till att belysa en verklighet som sällan tas upp i professionell tennis. Idrottaren förklarade att hon upplevde trötthet, yrsel och låg energi, symtom som ibland förknippas med menstruation. Hennes uttalande utlöste många kommentarer och öppnade upp för diskussioner om lämplig fysisk förberedelse för kvinnliga idrottare.

Fu Yuanhui, ett vittnesbörd som delades flitigt vid de olympiska spelen

Den kinesiska simmaren Fu Yuanhui uppmärksammades också vid OS i Rio 2016 genom att spontant diskutera sin mens efter ett lopp. Hennes ingripande uppmärksammades flitigt i internationella medier, särskilt eftersom detta ämne fortfarande är mycket tabu i vissa idrottskulturer. Många bedömare betonade vikten av att hon uttalade sig för att normalisera diskussionen kring menshälsa.

Paula Radcliffe påminner oss om att prestation och menstruation inte är oförenliga.

Den brittiska maratonlöparen Paula Radcliffe nämnde också att hon tävlade under sin mens flera gånger under sin karriär. Hennes erfarenhet visar att menstruationscykelns effekter varierar från person till person och att vissa kvinnliga idrottare kan upprätthålla en hög prestationsnivå. Experter betonar vikten av att undvika förutfattade meningar och prioritera ett individualiserat tillvägagångssätt.

Alex Morgan och beaktandet av cykeln i den fysiska förberedelsen

Inom fotbollen har den amerikanske anfallaren Alex Morgan talat om behovet av att bättre integrera hormonhälsa i det stöd som ges till kvinnliga spelare. Att ta hänsyn till menstruationscykeln under träning får ett ökande intresse inom idrottsmedicinsk forskning. Vissa lag experimenterar med övervakningsverktyg som gör det möjligt för dem att anpassa återhämtning eller träningsintensitet efter individuella behov.

En gradvis utveckling i sportvärlden

Det ökande antalet av dessa berättelser bidrar till att förändra uppfattningen om menstruation inom idrott. Flera förbund och organisationer uppmuntrar nu en mer holistisk syn på idrottares hälsa, inklusive hormonella och reproduktiva aspekter.

Vetenskaplig forskning visar att menstruationscykelns effekter kan variera från person till person, vilket gör en personlig strategi nödvändig. Tillgång till tillförlitlig information gör det möjligt för kvinnliga idrottare att bättre förstå sina kroppar och anpassa sin träning.

Genom att dela med sig av sina erfarenheter hjälper dessa kvinnliga idrottare till att bryta ett tabu som fortfarande finns inom professionell idrott. Deras röster uppmuntrar till större erkännande av menstruationshälsa och bidrar till utvecklingen av tränings- och stödmetoder.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
