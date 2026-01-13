En ny "autistisk" Barbie är på väg att släppas, och den möts inte av universellt godkännande.

I flera år har Barbie utökat sitt utbud av kroppstyper, hudtoner, former och förmågor och främjat ett inkluderande budskap. Den här gången går märket ett steg längre genom att introducera en docka som uttryckligen är utformad för att representera autism. Ett ambitiöst initiativ, drivet av önskan att normalisera neurodiversitet i lek, men ett som också väcker många frågor.

En docka designad kring vissa autistiska upplevelser

Denna nya Barbie innehåller element inspirerade av den verklighet som vissa autistiska personer upplever. Hon bär löst sittande kläder, utformade för att ge en känsla av komfort och mjukhet, och undviker ibland obekväm kontakt med tyger. Hennes blick är något excentrisk, en blinkning till det ibland komplexa förhållandet med direkt ögonkontakt, och hennes mer rörliga leder gör att hon kan reproducera repetitiva självstimulerande gester, ofta kallade "stimming".

När det gäller tillbehör valde Mattel lätt igenkännbara symboler: brusreducerande hörlurar för att illustrera hantering av sensorisk överbelastning, en fidget spinner för att främja lugn och koncentration, och en surfplatta med piktogram som påminner om alternativa kommunikationsverktyg som används av vissa icke-verbala individer. Den övergripande designen syftar till att vara lugnande, praktisk och stärkande, långt ifrån en negativ syn på autism.

Mattel har släppt sin första autistiska Barbiedocka. pic.twitter.com/p3hgKgQUGH — Pop Base (@PopBase) 12 januari 2026

En symbol för igenkänning för många människor

För vissa i samhället representerar denna Barbie en frisk fläkt. Mattel samarbetade med Autistic Self Advocacy Network för att ta in feedback från personer som är direkt berörda. Organisationen beskriver det som "ett viktigt steg mot en rättvisare och mer glädjefylld representation av autism, fri från ett medicinskt eller dramatiskt perspektiv."

Röster inom den autistiska gemenskapen, särskilt bland kreatörer och författare, lovordar en docka som kan säga till unga flickor (och andra): ditt sätt att vara är legitimt, vackert och värdigt att existera. I ett sammanhang där autistiska kvinnor och flickor fortfarande alltför ofta osynliggörs, feldiagnostiseras eller missförstås, kan det stärka självkänslan och känslan av tillhörighet att se sig själva representerade i en ikonisk leksak.

Det är här debatten hettar upp

Entusiasmen är dock inte enhällig. Flera autistiska personer och föräldrar uttrycker sitt obehag med en representation som de anser vara alltför kodifierad. Brusreducerande hörlurar, att nervösa sig, att undvika ögonkontakt: allt detta är tecken som, tillsammans, riskerar att frysa autism till en enda, igenkännbar bild, även om spektrumet är oerhört varierat.

Vissa kritiker pekar på faran med att skapa en sorts "visuell checklista" för autism, vilket skulle kunna förstärka stereotyper istället för att avveckla dem. Andra anser att det hade varit mer relevant att erbjuda dessa tillbehör till alla Barbie-docka, utan att stämpla någon som "autistisk", för att normalisera sensoriska eller kommunikationsmässiga behov utan att begränsa dem till en kategori.

Ett ofullkomligt steg framåt, men ett som ger hopp.

Men associationerna påminner oss om att ingen docka, hur välmenande den än är, ensam kan representera rikedomen i autistiska profiler. Autism omfattar en oändlig variation av kroppar, personligheter, talanger, utmaningar och styrkor. Ändå är det fortfarande viktigt att öka positiva representationer i leksaker, media och populärkultur för att förändra uppfattningar.

För många representerar denna Barbie ett uppmuntrande första steg. Det är en grund som kan förbättras och som bara kommer att gynnas av vidareutveckling om varumärken fortsätter att lyssna på de som berörs. För inkludering är inte en färdig produkt, utan en levande rörelse som hyllar mångfalden av kroppar, sinnen och sätt att vara i världen.