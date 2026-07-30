Detta experiment med DJ-klädsel väcker nytt liv i debatten om kvinnors kroppar.

Det var i det intima utrymmet i hennes kök, mellan kylskåpet och ugnen, som en DJ satte upp sina skivspelare för att mixa, inte inför en jublande publik, utan framför sin kameralins. När hon bytte ut sin klumpiga hoodie mot en något mindre avslöjande klänning ökade antalet tittare dramatiskt. En sorglig påminnelse om att kvinnor värderas mer för sina kroppar än för sin talang.

Visningarna ökade tiofaldigt beroende på vilken klädsel som bars på skärmen

När innehållsskaparen @two.face222 lanserade sin TikTok-livestream trodde hon inte att hennes soniska framträdande skulle bli ett sådant socialt fenomen. Denna DJ, som beskriver sig själv som en "experimentell beatmaker", är mer van vid att improvisera set inom hemmets väggar än under discokulor. Detta unga underbarn inom mixerbordet, specialist på hybridmusik och ovanliga mixar, har en liten digital ritual. Hon delar sina rytmiska kompositioner online genom "live"-videor som inte lämnar utrymme för iscensättning.

Medan vissa rock- eller alternativa musikgrupper utövar sin konst i den dammiga atmosfären i ett garage, sätter den här DJ:n sin scen bland fruktskålen, kryddhyllan och kaffemaskinen. För hennes konst är tänkt att lyssnas på snarare än att ses. Ändå verkar vissa lyssnare ha andra avsikter än att bara röra på höfterna och underhålla sina öron genom att klicka på miniatyrbilden och delta i denna 2.0-fest.

Det är den skrämmande insikten som den här DJ:n gjorde helt enkelt genom att byta kläder. När hon klär sig i en ogenomskinlig grå tröja når publiken knappt 60. Men så fort hon dyker upp i en klänning med en djup halsringning som öppnar sig för att avslöja hennes bröst, flockas publiken till videon. Även om DJ:n förblir statisk och gör absolut ingenting, lyckas hon locka nästan 230 personer. Den här videon, som ursprungligen var avsedd att mildra sociala normer, har blivit ett utmärkt exempel på den ständiga sexualiseringen av kvinnor . "Det som just hände på min livesändning idag bevisar hela problemet med kvinnor i det här samhället", förkunnar videons skapare i bildtexten.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av TwoFace (@two.face222)

Det underliggande problemet med algoritmer

”Jag brukar få tre tittare även när jag har på mig en tröja, och allt som krävs är en glimt av mina bröst så går algoritmen i vasken”, påpekar DJ:n och ångrar att hon blivit måltavla för fantasier. Enligt henne råder det ingen tvekan, ingen slump. Om hon lyckades slå den symboliska 200-visningsgränsen är det inte tack vare hennes talang eller hennes tvetydiga konstnärliga identitet. Det är ett upplägg av algoritmen, som bara värdesätter kvinnor när de har väldigt lite på sig. För ja, sociala medieplattformar är sexistiska skyltfönster där kvinnor visas upp som objekt och där minsta lilla kvinnligt innehåll snabbt antar en erotisk eller suggestiv ton.

Ett fenomen som dokumenterats av team från University College London och University of Kent i en avslöjande, men framför allt, oroande studie . Efter fem dagars användning noterade forskarna att TikTok-algoritmen marknadsförde fyra gånger fler videor med misogynt innehåll, inklusive objektifiering, sexuella trakasserier och kvinnoförnedring, en ökning från 13 % av rekommenderade videor till 56 %. Och DJ:n blev ett omedvetet offer för dessa bottar med deras förvrängda sinnen, när allt hon ville var att göra sitt jobb.

Kvinnliga DJ:s reducerade till sitt fysiska utseende

På nattklubbarnas scener eller på exklusiva klubbars affischer gör kvinnor alltmer avtryck. De representerar ungefär 25 % av festivalprogrammet och 10 % av artisterna som bokas av de mest prestigefyllda klubbarna. Detta nattliga yrke, som utövas under neonljus eller färgad rök, blir sakta men säkert mer feminiserat .

Om kvinnor var långsamma med att ta över den elektroniska musikscenen, kan det bero på att denna ohämmade värld är fientlig mot dem. På dessa platser där kvinnor måste täcka sina drinkar lika mycket som sina silhuetter och känna sig som byten i en lejonbur, är det svårt att dansa fritt.

Kvinnliga DJ:s, som arbetar i rampljuset och skapar atmosfären i scenen, måste ständigt bevisa sig själva och utstå olämpligt beteende bakom scenen. Vare sig det gäller säkerhetsvakter som helt avfärdar sin DJ-status, manliga kunder som inför en veritabel musikalisk diktatur, eller de som antar att DJ:n är deras på grund av en minikjol som bärs i 35°C hetta, ses dessa kvinnliga figurer ofta som antingen "gogo-dansare" eller amatörer.

Värre är att de är måltavla för beteenden som är straffbara enligt lag. År 2023 bröt de tystnaden bakom en hashtag som låter som en välbekant refräng: #MeTooDJ. Den franska DJ:n Paloma Colombe använde Instagram som en megafon. I ett rungande inlägg avslöjade hon de övergrepp hon utsattes för av både publik och tekniker under en konsert i Paris.

I slutändan är det "Two Face" upplever i sin video bara en kort glimt av vad kvinnor i hennes position utstår vid varje framträdande. Det speglar också ett hycklande samhälle som fördömer de som bär korta kläder, men som inte tvekar att svälta sig själv inför dem.