Att ge blommor till en man: varför denna gest borde vara vanligare

Den enda dagen män får blommor är på sina begravningar. Ett sorgligt faktum som framhävdes i en nyligen genomförd studie. Blommor, som ofta presenteras som en feminin gåva, verkar inte vara förenliga med påtvingade maskulinitetskodexar. På Fars dag är det dags att byta ut den stereotypa verktygslådan mot en vacker bukett. En chans att odla en ny, öm tradition och begrava eran av giftig maskulinitet.

När män bara får blommor på sina begravningar

Medan kvinnor inte behöver ett speciellt tillfälle för att få buketter med vänliga ord på tröskeln, får män blommor med inskriptionen "vila i frid" eller "ömma tankar". De är inte längre av denna värld för att ta emot dem och förundras över deras skönhet. De enda blomsterarrangemangen som är tillägnade dem är begränsade till krysantemum och begravningsvaser med banderoller som symboliserar en flykt till himlen.

Enligt en undersökning utförd av en blomsterleveranstjänst får 88 % av männen sin första bukett på sin begravning. De andra ser bara en vid pensionering eller under en sjukhusvistelse. Noggrant arrangerade buketter placeras på gravstenar i granit, men de lämnas sällan kvar på köksbordet, som flyktiga tecken på vår kärlek.

Varför vänta till en mans död för att göra denna idylliska förklaring? Säkert för att blommor, i den kollektiva fantasin, förkroppsligar bräcklighet, mildhet och känslighet – själva motsatserna till virilitet . Blommor är den påtagliga illustrationen av romantik, hållna i blivande gentlemäns handflator och erbjuds som ett tyst "jag älskar dig" till kvinnorna i deras liv.

Medan män regelbundet besöker blomsterhandlaren för att skämma bort sin älskling eller mamma, får de nästan aldrig något tillbaka. Istället får de ofta flaskor personliga med sitt namn, hantverksölskit eller gör-det-själv-verktyg. Dessa välbekanta presenter är mer i linje med samhällets förväntningar än ett överflöd av rosor eller en blandning av vildblommor.

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Det är dags att sätta stopp för föråldrade könsnormer

På Alla hjärtans dag eller andra speciella tillfällen kämpar männen om en plats hos blomsterhandlaren, och dessa bilder framkallar ömma blickar. Att se en man promenera med en bukett slängande över axeln, hans synfält skymt av ett överflöd av löv, är nästan som något hämtat ur en ridderlig romans. I romantiska filmer och reklamfilmer kommer blommorna alltid från män, som om de omöjligt kunde vara mottagarna. Männens enda tröstpris är några sticklingar att plantera i trädgården eller några aromatiska örter för fönsterbrädan. Buketter, å andra sidan, når bara deras händer för att hamna i någon annans.

I en tid då kvinnor går ner på knä för att fria och döttrar bjuder sina fäder på spabehandlingar eller ansiktsbehandlingar, byter rollerna sakta men säkert. Att ge en man blommor istället för ett rakkit eller den ständigt närvarande motorsågen är inte bara ett sätt att uttrycka tillgivenhet på växternas språk. Det handlar också om att kultivera en mer fredlig och mindre brutal maskulinitet. Det handlar också om att gräva upp känslor som tidigare varit begravda under ett berg av "var stark" och "gråt inte".

Och i motsats till vad manosfärens obskyra forum påstår är blommor inte "bara för de svaga". Enligt en studie från Rutgers University uppvisar män som får blommor "ökad socialitet och större lycka". Långt ifrån att vara ett gift som bedövar mäns kraft är blommor tvärtom en outtömlig källa till välbefinnande. De sprider glädje vart de än går.

En gåva som slår rot i händerna på manliga stjärnor

Medan kvinnor är ganska direkta med att uttrycka sin önskan om kronblad och gärna påpekar när deras vas är tom, förblir män mer reserverade. För dem är det fortfarande ett känsligt ämne. Lyckligtvis går offentliga personer i bräschen, med armarna fyllda med stjälkar och ansiktena gömda bakom bladklumpar som liknar en djungel. Jeremy Allen White, den ikoniska skådespelaren från serien "Björnen", var den främsta initiativtagaren till denna progressiva rörelse, symbolen för denna blomsteråteranvändning.

Fångad i mars 2024 med en överdimensionerad vildblomsbukett över axeln och en annan i en skotsk korg, vann han spontant hjärtan hos kvinnliga tittare, som applåderade denna bild, antitesen till den känslomässigt oläsliga bad boyen. Detta uppriktiga foto avslöjar en annan typ av maskulinitet, mindre kontrollerad, mer flexibel . Det är lätt att föreställa sig framtiden för dessa blommor: arrangerade i en vas kommer de att ta en hedersplats bland hemlagade rätter. Att vara man och visa upp blommor är att säga till världen: "Jag förkastar gamla patriarkala övertygelser" och "Jag finner njutning på andra sätt än en pint."

Rockikonen Bruce Springsteen, å sin sida, överlämnade en bukett vita rosor till Shane MacGowan, frontmannen i The Pogues. Ett bevis på att även metalheads i skinnjackor bryter mot traditionen och byter ut blommor istället för 60-procentiga flaskor.

Att ge blommor till män är fortfarande inte normen. Män tar dock initiativet och ger efter för charmen hos pioner, solrosor och liljor som visas i skyltfönster. Enligt en undersökning från 2021 av den holländska Blom- en Plantstiftelsen köper 22 % av männen blommor varje månad.