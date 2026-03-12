Den här journalisten trakasseras i direktsändning, och hennes vittnesmål väcker reaktioner.

Gargi Raut, en kvinnlig reporter för Revsportz, en digital plattform som hyllar indisk sport och idrottare, blev otillbörligt berörd av en man live utanför Narendra Modi Stadium i Ahmedabad (nordvästra Indien), strax efter Indien-Nya Zeelands final i T20-VM 2026, som Indien vann.

Hans vittnesmål på sociala medier

Den 8 mars, internationella kvinnodagen, bevakade Gargi Raut det euforiska firandet efter Indiens seger över Nya Zeeland när en man snurrade förbi henne bakifrån med ett hånfullt leende, synligt på kameran. Chockad rapporterade hon omedelbart händelsen live till sin redaktör, Boria Majumdar, som avslutade rapporten för att garantera hennes säkerhet.

Gargi publicerade sedan en video på X (tidigare Twitter): ”Om du rör mig på ett olämpligt sätt visar jag ditt ansikte på internet. En journalist måste kunna arbeta utan att bli trakasserad.” Hon taggade Ahmedabad-polisen och betonade det stora utrymmet runt henne och gestens avsiktliga natur – en uppmaning till handling som omedelbart blev viral.

Upprörda reaktioner och krav på förändring

Redaktören för Revsportz fördömde beteendet som "oacceptabelt" – särskilt på internationella kvinnodagen – och noterade liknande incidenter med internationella fans under matchen mellan Indien och Sydafrika. Ahmedabad-polisen lovade en utredning, medan debatten intensifierades om kvinnliga journalisters säkerhet vid stora sportevenemang.

I slutändan förvandlar Gargi Rauts vittnesmål vanliga trakasserier till ett rop på hjälp gällande kvinnors säkerhet på offentliga idrottsplatser. Denna händelse belyser en ihållande verklighet: offentliga platser verkar fortfarande alltför ofta betraktas som "maskulina" områden, där kvinnor måste vara vaksamma. Inför denna ständiga känsla av osäkerhet blir det brådskande att förändra attityder så att alla kan röra sig, arbeta eller fira idrottsevenemang fritt, utan rädsla eller hot.