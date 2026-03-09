Är maskulina stereotyper ett minne blott? "Noodle boys"-generationen skakar om traditionella manliga normer.

Slank kroppsbyggnad, rätvinklad käke, androgyna drag och påtaglig känslighet: "nudelkillarna" ger de stålhårda, testosterondrivna männen kamp för pengarna. Dessa framväxande Hollywoodfigurer omdefinierar maskulinitet och målar upp ett mjukare porträtt av den. Dessa skådespelare i den nya stilen har inte utbuktande muskler, men de har hjärtan av stål.

Vilka är "nudelpojkarna" som skapar uppståndelse i Hollywood?

För bara några år sedan visade filmvärlden upp en rå och karikatyriserad maskulinitet . På filmduken fängslades publiken av jättar som The Rock, Vin Diesel och Schwarzenegger – mänskliga bulldozrar med eldiga temperament och oöverstigliga fysiker. Dessa skådespelare, karikatyrer av alfahannen, har haft sin tid och liknar nu mörka, ersättningsversioner av maskulinitet.

De som efterträdde dem i rampljuset gjorde sig av med en del av sin muskulösa fysik för att omfamna känslor och vinna mänskligheten. De kallas till och med "noodle boys", och de står i skarp kontrast till filmens skrämmande "bad boys". Förr i tiden skulle de ha blivit castade som den förföljda och försvarslösa mannen, eller "förloraren", på grund av sin brist på muskler och sina uppenbara känslomässiga uppvisningar. Idag återtar de sin plats i castingprocessen och blir ambassadörer för en mer ömsint maskulinitet .

Bakom denna föga smickrande term, som jämför män med spaghetti, döljer sig skådespelare med smala fysiker, nästan ungdomliga, änglalika ansikten och djupa blickar. Dessa "nudelpojkar" har inte bara ett ansikte, utan dussintals, som Timothée Chalamet, Jacob Elordi eller Harry Styles. Dessa skådespelare representerar ett fullständigt brott med bilden av den opartiska tuffingen , drypande av testosteron snarare än salta tårar. De förebådar en era där en mans värde inte mäts efter storleken på hans biceps, utan efter hans själs rikedom.

Mindre muskler, mer känslighet

"Noodle boys" har alltid existerat i filmvärlden. De blev dock stigmatiserade, förpassade till sidlinjen och användes som syndabockar. Begränsade till sekundära roller som agorafobiska nördar eller klumpiga vänner, tjänade de främst till att förstärka bilden av muskulösa hjältar. Länge framställda som antitesen till maskulinitet, återfår "noodle boys" nu respekt och reflekterar en växande trötthet på aggressiva manliga förebilder.

Dessa skådespelare, representerade av bland andra Finn Wolfhard, Pierre Niney och Vassili Schneider, populariserar det som länge har kritiserats hos män: empati, känslighet och sårbarhet. Och de förvandlar dessa egenskaper till charmiga tillgångar. De förkroppsligar en mindre flashig, men mer tillgänglig estetik. Till skillnad från de överdrivet muskulösa skådespelarna i gamla actionfilmer är "noodle boys" en mer avslappnad version av maskulinitet. Ursprungligen en nedsättande etikett som användes i bodybuildingvärlden för att beskriva män med en smal fysik, är termen "noodle boys" nu ett slags komplimang, till och med en tyst revolution.

Dessa skådespelare, som har blivit "fantasimagneter", besitter en lugnande egenskap som inte ens de mest muskulösa männen kan erbjuda. I vilket fall som helst signalerar de slutet på en myt: myten om den oberörde, självcentrerade mannen.

Skådespelare som förändrar tankesätt trots sig själva

Timothée Chalamet går på röda mattan i könsförändrande kläder, men porträtterar övertygande en ökenmessias i "Dune". Jacob Elordi lyckas å andra sidan ge Frankenstein en rörande aura, medan Pierre Niney spelar både den ömtålige Yves Saint Laurent och den manipulativa gurun med lika stor skicklighet. De är själva förkroppsligandet av "mjuk makt", av tyst styrka.

I årtionden förväntades män på skärmen vara oövervinnliga: muskler av stål, känslor inlåsta och en stålstark blick. Gråt? Otänkbart. Tvivel? Utan tvekan. Kärlek ömt? Knappt tolererat. "Nudelpojkarna" krossar dock detta manus. De gråter, de darrar, de tvivlar, de älskar intensivt. Deras kraft ligger inte i råstyrka, utan i emotionell komplexitet. Och kanske är det det som gör dem så fascinerande.

"Noodle boys"-generationen suddar inte ut gamla maskulina modeller. Den kompletterar dem. Den breddar helt enkelt spektrumet. Från och med nu har maskulinitet inte längre ett enda ansikte. Den kan vara muskulös, flytande, androgyn, blygsam eller flamboyant. Den kan bära en strikt kostym, rustning ... eller kjol på röda mattan.

Dessa skådespelare förkroppsligar en lättillgänglig, mindre skrämmande, nästan välbekant maskulinitet. En maskulinitet som lyssnar, som känner, som inte ständigt försöker bevisa sin kraft. "Nudelpojkarna" ger näring åt förhoppningar och förebådar en mer progressiv film.