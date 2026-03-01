"Maskulinism": "Anti-feministisk" retorik på uppgång bland tonåringar

Unga pojkar verkar i allt högre grad exponeras för antifeministiska idéer, ett fenomen som oroar forskare och institutioner. Maskulinistisk retorik, som cirkulerar flitigt på sociala medier, påverkar deras syn på könsrelationer och förändrar ibland atmosfären i skolor och familjer.

En oroande ökning av sexism bland unga män

I januari 2026 publicerade Högsta rådet för jämställdhet (HCE) sin årsrapport om läget för sexism i Frankrike. Siffrorna är slående: 23 % av männen i åldrarna 15–24 och 31 % av de i åldrarna 25–34 anser att det för närvarande är en nackdel att vara man. Denna uppfattning står i skarp kontrast till unga kvinnors och belyser en växande könsskillnad i jämställdhetsfrågor.

Francis Dupuis-Déri, en fransk-kanadensisk statsvetare och författare till "Maskulinitetens kris: Obduktion av en seglivad myt", bekräftar denna trend . I en intervju med Le Monde säger han att "pojkar är mer misogyna än de var för några år sedan" och att det ofta är deras mödrar och systrar som drabbas först. Enligt honom bidrar spridningen av maskulinistisk retorik avsevärt till denna utveckling.

Maskulinism, en online-ideologi

Maskulinism framställer män som offer för feministiska framsteg och kampen för jämlikhet. På vissa videoplattformar och sociala medier tilltalar denna retorik tonåringar som söker efter identitetsmarkörer, ibland till och med inom progressiva familjer. Ideologin främjar en så kallad "maskulinitetskris" och anklagar feminismen för att missgynna män, oavsett om det är i skolan, på jobbet eller inom rättssystemet. Dessa budskap är ofta utformade för att framkalla en känsla av orättvisa eller statusförlust, vilket förstärker polariseringen mellan flickor och pojkar.

Påverkan i skolan och i familjer

Inflytandet av dessa diskurser märks i skolorna. Enligt en undersökning som Francis Dupuis-Déri citerar ser många lärare en ökning av sexistiska eller antifeministiska kommentarer i klassrummet. Vissa tonåringar ifrågasätter öppet lektioner om jämställdhet och går så långt som att hävda att "det är normalt att kvinnor har färre rättigheter" eller att feminister "dominerar".

Inom familjer skapar denna ökning av antifeminism också spänningar, vilket placerar mödrar och systrar i frontlinjen för dessa attityder. Dessa konflikter visar hur mycket idéer som sprids online kan påverka vardagslivet och mellanmänskliga relationer.

En generationspolarisering

Paradoxalt nog konstaterar Francis Dupuis-Déri att "unga flickor reagerar på denna ökning av maskulinistisk diskurs genom att identifiera sig som feminister tidigare än tidigare, ibland så tidigt som i mellanstadiet." Detta fenomen accentuerar könspolariseringen och förvandlar förhållandet till sexism till en genuin social och utbildningsmässig fråga.

Denna dubbla dynamik – maskulinism bland vissa tonåringar och feministisk bekräftelse bland unga kvinnor – visar att debatten om jämställdhet varken är statisk eller marginell. Det är ett strukturerat fenomen, drivet av sociala nätverk och samtida samhällsdebatter.

Vikten av utbildning och dialog

Mot bakgrund av denna situation betonar experter behovet av mediekunskap, öppen dialog inom familjer och gedigen undervisning om jämställdhet. Att förstå mekanismerna bakom dessa diskurser gör det möjligt för oss att stödja unga människor i att utveckla sina egna värderingar och förhindra spridningen av sexistiska stereotyper.

Den tidiga framväxten av feministiska tonåringar visar också att mobilisering kan vara positivt. Genom att kombinera medvetenhetsarbete, utbildning och lyssnande är det möjligt att minska polarisering och främja respektfulla relationer mellan pojkar och flickor.

I slutändan är uppkomsten av maskulinistisk retorik bland tonåringar inte bara en "generationsprovokation". Den avslöjar djupare frågor relaterade till identitet, sociala medier och uppfattningen om jämlikhet. Denna observation kräver därför att utbildning för jämlikhet ställs i centrum för skol- och familjepolitik. Utöver statistik och kontroverser är det kvaliteten på interaktionerna mellan flickor och pojkar som står på spel. Genom att odla dialog, förståelse och kritiskt tänkande är det möjligt att omvandla ett oroande fenomen till en möjlighet till lärande och sociala framsteg.