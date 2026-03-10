"En kvinna måste lyda sin man": 1 av 3 män i åldern 15-30 tror detta

Vi föreställer oss ofta yngre generationer som mer jämlika, friare och mer öppna i genusfrågor. En studie som publicerades i mars 2026 av King's College London och IPSOS målar dock upp en annan bild. Den genomfördes med över 23 000 personer i 29 länder och visar att mycket traditionella åsikter fortsätter att cirkulera bland 15- till 30-åringar, särskilt unga män.

Starkt kodifierade förväntningar på kvinnor

Den kanske mest slående statistiken är denna: 31 % av män i generation Z anser att en kvinna alltid ska lyda sin man. Ännu mer slående är att 33 % anser att mannen i ett förhållande ska ha det sista ordet i viktiga beslut. Långt ifrån att vara anekdotiskt visar dessa svar att idén om ett förhållande baserat på jämlikhet fortfarande är långt ifrån accepterad av en del unga män.

Studien stannar inte vid frågan om auktoritet inom ett par. Den visar också att 24 % av unga män anser att en kvinna inte ska verka alltför självständig eller autonom. 21 % anser också att en "riktig kvinna" inte ska ta initiativ till sex. Bakom dessa siffror ligger en mycket snäv syn på kvinnlighet: en acceptabel kvinna anses vara avvägd, diskret, inte alltför självsäker, inte alltför fri.

Det som är slående är att dessa åsikter inte bara handlar om individuella preferenser. De avslöjar en hierarkisk syn på könsrelationer. Mannen bestämmer, kvinnan följer. Mannen förkroppsligar auktoritet, kvinnan måste hålla sig inom etablerade gränser. Med andra ord försvinner inte manlig dominans: den ändrar ibland bara sitt språk.

Tydliga skillnader med äldre generationer

Dessa resultat är desto mer slående med tanke på att de inte delas i större utsträckning av äldre män. Bland babyboomers (personer födda mellan 1946 och 1955) håller endast 13 % med om idén att en hustru bör lyda sin man, jämfört med 31 % av Gen Z-män. Skillnaden finns också mellan unga män och unga kvinnor: 18 % av Gen Z-kvinnor delar detta påstående, betydligt färre än män i samma ålder.

Med andra ord går klyftan inte bara mellan generationer, utan även mellan könen. Medan många unga kvinnor rör sig mot större autonomi, verkar vissa unga män tvärtom klamra sig fast vid mer auktoritära och rigida modeller.

En virilitet som även fängslar män

Ett av de mest intressanta resultaten i undersökningen är att dessa normer även tynger männen själva. 43 % av de unga männen som deltog i undersökningen anser att en man ska "vara fysiskt tuff", även om detta inte återspeglar hans personlighet. Studien visar således att könsstereotyper inte bara begränsar kvinnor: de begränsar också män till en snäv definition av maskulinitet , baserad på tuffhet, självkontroll och ett avvisande av sårbarhet.

Det är just detta som gör dessa attityder så oroande. De återspeglar inte bara en eftersläpning i jämlikhet; de avslöjar en vision av mänskliga relationer som fortfarande är strukturerade av dominans, auktoritet och tvång.

Jämställdhet är fortfarande långt ifrån uppnådd.

Paradoxalt nog visar studien också att en majoritet av de svarande anser att det borde finnas fler kvinnor i ansvarsfulla positioner inom företag och regeringar. Samtidigt anser dock 52 % att kvinnors rättigheter redan har utvecklats tillräckligt i deras land, och 46 % anser att det krävs för mycket av män för att stödja jämställdhet. Denna skillnad säger mycket: jämställdhet accepteras ofta i teorin, men den möter fortfarande starkt motstånd så fort den utmanar befintlig maktdynamik.

När dominans inkräktar på våra privatliv och vår fantasi

Manlig dominans manifesteras inte alltid genom spektakulära gester eller uppenbar maktdynamik. Den manifesterar sig också i mer subtila reflexer, i den fortfarande utbredda idén att en man ska behålla kontrollen, fatta besluten eller diktera takten. Denna svårighet att föreställa sig verkligt jämlika relationer återspeglas i romanen "On/Off" (Nicolas Rodet), som publicerades i december 2025.

Genom resan av en man som är övertygad om att dominera naturen och andra är en form av frihet, vidgar boken reflektionen bortom de ensamma relationerna mellan kvinnor och män och påminner oss om att dominans också ligger i vanliga logiker av kontroll och herravälde.

I slutändan belyser denna studie från King's College London en avgörande verklighet: manlig dominans är inte något som hör till det förflutna. Den fortsätter att manifestera sig i de förväntningar som ställs på kvinnor, i idén att en man ska behålla övertaget och i svårigheten att uppfatta relationer som något annat än en maktkamp.