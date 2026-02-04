Search here...

Ett uttalande som anses vara "sexistiskt" väcker nytt liv i debatten om kvinnors plats i fotbollen.

Feminism
Léa Michel
Har damfotbollen verkligen förtjänat sin plats i fotbollsvärlden? Enligt vissa historiska personer inom sporten verkar svaret tyvärr vara nej. Ett färskt uttalande av den tidigare tränaren Guy Roux har skapat en storm av spänning. Hans kommentarer, som anses djupt sexistiska, fungerar som en skarp påminnelse om hur könsstereotyper fortsätter att förorena diskussioner kring kvinnliga idrottare.

En mening för mycket

I en intervju med L'Est Éclair delade Guy Roux med sig av sina åsikter om damfotboll. Efter att ha berömt spelarnas "mod" spårade han snabbt ur och förklarade: "En kvinna är gjord för att föda barn, med bredare höfter. Och fotboll är inte gjord för breda höfter. De bästa kvinnliga fotbollsspelarna är byggda som pojkar." Detta uttalande, bortom sin arkaism, reducerar kvinnor till sin reproduktiva funktion, som om deras naturliga plats vore begränsad till moderskapet. Denna biologiska, bakåtsträvande och djupt sexistiska syn väckte omedelbart upprördhet på sociala medier, såväl som i sport- och feministiska kretsar.

Chockerande kommentarer, men inga isolerade händelser.

Tyvärr är detta inte första gången fotbollsprofiler har gjort sådana uttalanden. För några månader sedan "gick även den franske landslagsfotbollsspelaren Daniel Bravo för långt". Hans kommentar ledde till att han omedelbart stängdes av från sin arbetsgivare. Varje gång väcker dessa incidenter en grundläggande debatt på nytt: varför är det fortfarande nödvändigt att rättfärdiga kvinnors plats på idrottsplanen år 2026?

Ord som hindrar framsteg

Dessa ord är inte obetydliga: de bidrar till ett klimat där kvinnor ständigt måste legitimera sin närvaro och sina färdigheter i en fortfarande mycket mansdominerad värld. Mentaliteterna förändras, helt klart: damfotbollen blir alltmer synlig, tittarsiffrorna ökar och fler och fler unga flickor går med i klubbar… Men ett uttalande som Guy Roux räcker för att påminna oss om att motståndet kvarstår, ibland rotat i nostalgi för en svunnen tid inom fotbollen.

Ett kollektivt svar förväntas

Inför detta "utbrott" var reaktionerna snabba. Flera professionella spelare, sportjournalister och klubbtjänstemän fördömde offentligt den tidigare tränarens kommentarer. På X (tidigare Twitter) spreds hashtaggar som #RedCardForSexism och #FootballIsForAll. Idrottsminister Marina Ferrari fördömde också Guy Roux ord och upprepade att sport är "ett utrymme för jämlikhet, inkludering och respekt för alla".

Det akuta behovet av kulturell förändring

Dessa "misstag" visar att kampen för jämlikhet inom idrotten inte är begränsad till tillgång till anläggningar eller ekonomiska rättigheter. Den kräver också – och framför allt – en attitydförändring. Så länge auktoritetspersoner normaliserar dessa stereotyper om kvinnors fysiska utseende eller roller, kommer sexism att fortsätta att påverka uppfattningen om damfotboll.

Låt oss avsluta med att högt och tydligt förkunna att: morgondagens fotboll kan bara byggas om alla har sin plats i den, utan fördomar eller reduktion till anatomi.

