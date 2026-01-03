"Män vill ha en kvinna som stannar hemma": den här streamarens ord skapar kontroverser

Asmongold, en ultrapopulär streamer känd som "Zack Asmongold", utlöste nyligen en massiv onlinedebatt genom att, enligt hans åsikt, förklara "varför kvinnliga streamingstjärnor som Cinna och Pokimane förblir singlar".

Kontext: en reaktion på "streamers ensamhet"

I en nyligen genomförd stream svarade Asmongold på klagomål från kvinnliga streamers om deras kärleksliv. Hans provokativa uttalande – "Män vill ha en kvinna som stannar hemma, tar hand om barnen och lagar mat" – utlöste omedelbart upprördhet. Livesändningen splittrade djupt spelgemenskapen och långt bortom. Enligt honom passar dessa oberoende, karriärdrivna kvinnliga influencers inte in i de traditionella förväntningarna hos många män, som han beskriver som "fäst vid en kvinnlig modell centrerad kring hemmet, familjen och hushållsarbetet".

Videon, som delades flitigt på TikTok och X (tidigare Twitter), fick miljontals visningar på bara några dagar, vilket utlöste upprördhet, debatt och starka reaktioner. Många fördömde den som en bakåtsträvande, sexistisk och misogyn vision och påpekade att det år 2025 inte bara är föråldrat utan djupt problematiskt att minska en kvinnas värde eller åtråvärdhet i förhållande till hennes roll i hemmet.

Visst finns det fortfarande män som tänker på det här sättet, men att normalisera eller presentera denna uppfattning som en förväntan från majoriteten av män innebär att begränsa kvinnor till en roll som varken motsvarar samhällets utveckling eller miljontals av dem strävanden. En kvinna är inte "skapad" för att ta hand om hemmet: hon kan vara oberoende, ambitiös, karriärdriven, innehållsskapare, mamma, eller inte – eller allt detta samtidigt – enligt sina egna val.

Asmongold delar med sig av sin syn på varför vissa kvinnliga toppstreamers som Cinna och Pokimane fortfarande är singlar 😳👀 "Killar vill ha en kvinna som stannar hemma, tar hand om barnen och lagar mat." 😭💀 pic.twitter.com/xy7kabeMR2 — veizau (@veizau) 31 december 2025

Två läger krockar: tradition kontra modernitet

Uttalandet öppnade upp för en hetsig debatt:

De som förespråkar det "traditionella" tillvägagångssättet: många män håller med och menar att det moderna samhället har förlorat stabila familjevärderingar. "Män vill ha en partner som prioriterar hemmet, inte en professionell rival", står det i en kommentar.

Motståndare: andra fördömer en sexistisk och bakåtsträvande vision. "Det är ren misogyni: att reducera kvinnor till hemmafruar", svarar de. En viral tweet sammanfattar det: "Jag dör hellre ensam än att vara hemmafru."

På X (tidigare Twitter) och Reddit är diskussionerna hetsiga, och motsätter sig kvinnlig självständighet och könsroller som uppfattas som naturliga av vissa.

Pokimane, ett vanligt mål för misogyn kritik

Sedan sin debut på streamingplattformar har Pokimane – vars riktiga namn är Imane Anys – mött en ständig flod av sexistisk kritik. Som en framstående figur på Twitch och YouTube förkroppsligar hon kvinnlig framgång i en värld som fortfarande till stor del domineras av män. Denna synlighet åtföljs tyvärr regelbundet av misogyna attacker, allt från kommentarer om hennes utseende till oberättigade ifrågasättanden av hennes förmågor.

Långt ifrån att bli modfälld lärde sig Pokimane att navigera dessa återkommande attacker med motståndskraft, genom att offentligt fördöma den utbredda sexismen och kräva bättre moderering online. Hennes erfarenhet illustrerar de specifika hinder som kvinnliga innehållsskapare står inför och understryker behovet av en djupgående förändring i den digitala kulturen.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av pokimane (@pokimanelol)

Streamaren Asmongold, känd för sina konservativa åsikter och kritik, är ofiltrerad. Denna kommentar överensstämmer med hans återkommande analyser av "manlig ensamhet" och könsdynamik på Twitch.