En värld utan män i 24 timmar: satir eller ett genuint rop från hjärtat?

Tänk om män försvann från jordens yta under en hel dag? Kvinnliga internetanvändare har föreställt sig sina liv i händelse av att den manliga arten utrotas, och det gränsar till det utopiska. Att gå runt på natten i snåla kläder, jogga i skogen utan pepparspray, sova med fönstren öppna, gå ut utan behåar... så många till synes enkla och oskyldiga aktiviteter att de förbjuder sig själva i mäns närvaro. En sorglig verklighet, återspeglad i ett trendigt ämne.

En värld utan män… och utan problem

På sociala medier undrade kvinnor hur en värld utan män skulle se ut, och de behövde inte leta länge i fantasin för att föreställa sig det. Inga fler tillrop på gatan, inga fler huvklädda figurer som förföljer oss i tunnelbanornas tunnlar. Inga fler dröjande blickar eller vandrande händer på kollektivtrafiken. Utan män verkar kvinnors vardagsliv idylliskt och fridfullt. Åtminstone är det vad vi utläser av kommentarerna under inlägget X (tidigare Twitter) av Em Razz, en praktiserande feminist .

Hennes fråga är enkel: "Vad skulle du göra i en värld utan män i 24 timmar?" – en fras som slungas ut som en bomb. Tanken är inte att utrota män eller skicka dem till en annan planet, bara att isolera dem för en dag. Hur som helst är det inte huvudpoängen med inlägget. Målet? Att ge kvinnor en röst och låta dem säga högt vad de tiger om när det motsatta könet är i närheten. Och en frihetsfläkt blåser genom pixlarna.

Nej, deras första handling i ett " Barbieland "-samhälle är inte obegränsad shopping eller ändlösa diskussioner över en kopp te. Det är vad män föreställer sig. Förutom att svaren på detta scenario är mycket mer jordnära och mindre krävande. "Att gå förbi en byggarbetsplats utan att få en lätt panikattack", "Dansa i stan klockan 3 på morgonen utan att frukta för mitt liv", "Ha på mig vad jag vill utan att känna att jag utsätter mig själv för fara". Det här är alla smärtsamt vanliga handlingar som kvinnor närmar sig som "drömmar".

Män är på defensiven efter denna trend

Män, ofta framställda som riddare i skinande rustning och räddare i barnberättelser, är mer oroande än lugnande. Det är slutsatsen som dras av detta fiktiva, men annars upplysande, manus. Dessutom tog många online trenden som en personlig attack och kände sig tvungna att hämnas. De ogillade att bli borttagna från berättelsen och att deras frånvaro hyllades.

”Köp ett vapen, lär dig att försvara dig själv, gå inte ensam på natten”, föreslog en internetanvändare, medan kvinnor redan går självförsvarskurser och tillverkar knogborstar av sina husnycklar. Ironiskt nog frågade en av dem: ”Men vem skulle skydda dig?” för att förstärka sin känsla av mening. Termen ”man” här verkar ha en dubbel betydelse.

Mer än var tredje kvinna världen över har upplevt fysiskt våld från en mans sida. En term har till och med myntats för att beskriva mord på kvinnor på grund av deras kön: kvinnomord. Det är därför inte konstigt att kvinnor censurerar sig själva dagligen och begränsar sina utflykter såväl som sina klädval.

Ett påhittat scenario som illustrerar en känsla av osäkerhet

Att föreställa sig männens tillfälliga försvinnande är ett nästan milt sätt att uttrycka något mycket hårdare: ständig vaksamhet. Denna mentala börda av trygghet som många kvinnor bär utan att ens tänka på det. Att skicka ett meddelande på vägen hem, dela sin plats, låtsas vara i ett telefonsamtal medan man går, korsa gatan , justera längden på en kjol beroende på tid på dygnet. Det här är de osynliga mikrostrategier som trenden lyfter fram.

Scenariot "24 timmar utan män" fungerar som en social satir. Det tvingar oss att ställa en enkel men djupgående fråga: varför verkar kvinnlig frihet vara beroende av manlig frånvaro? I slutändan är denna trend varken ett krav på utrotning eller en könskamp. Det är ett tankeexperiment, ett känslomässigt laboratorium. Att föreställa sig en värld utan män i 24 timmar låter oss mäta allt vi håller tillbaka, allt vi justerar, allt vi tiger om.

Och kanske handlar den verkliga frågan inte om att eliminera någon, utan om att skapa en harmonisk värld där denna fantasi inte längre är en fantasi. Kvinnor ber inte om att få leva i en Care Bear-värld, bara för att ha samma tillgång till rymden som sina manliga motsvarigheter, utan att ständigt behöva vara på sin vakt. Istället för att uppfinna ny skyddsutrustning för kvinnor, kanske det är dags att ta itu med problemets rot och utbilda män?