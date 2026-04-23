En före detta landslagsspelare i fotboll blir biträdande brandchef

Den tidigare engelska landslagsspelaren i rugby, Michelle Hickmott, är på väg att ta ytterligare ett stort steg i sin karriär genom att bli biträdande chef för en brand- och räddningstjänst i Storbritannien. Efter en professionell idrottskarriär övergick hon till civilförsvaret, ett område där hon har arbetat i flera år.

Från det engelska landslaget till brandstationer

Innan sitt karriärbyte spelade Michelle Hickmott som försvarare och blev bland annat uttagen till Englands damlandslag i fotboll, där hon fick en landskamp. Hon spelade också för flera klubbar i den engelska damligan och utvecklade en gedigen sportkarriär innan hon avslutade sin professionella fotbollskarriär.

En gradvis övergång till akuttjänster

Efter sin idrottskarriär började hon arbeta inom brand- och räddningstjänsten, där hon stadigt steg i graderna. Hon hade olika operativa och utbildningsmässiga befattningar, bland annat inom flera regionala tjänster och specialiserade institutioner. Hennes erfarenhet sträcker sig nu över flera år av ledning, utbildning och övervakning av räddningsstyrkor.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Staffordshire Fire & Rescue (@staffsfire)

En utnämning till en strategisk ledarposition

Hennes utnämning till biträdande brandchef kommer mitt i en modernisering av räddningstjänsten. Hon ansluter sig till personalen på en brittisk brand- och räddningstjänst, där hon kommer att bidra till strategi, operativ organisation och lagledning. Detta steg markerar ett viktigt steg i hennes karriär utanför sporten.

En övergångsfigur mellan sport och offentlig tjänst

Michelle Hickmotts karriärväg exemplifierar den framgångsrika övergången för tidigare idrottare till ansvarsfulla positioner inom den offentliga sektorn. Hennes ledarskaps-, disciplin- och lagarbetefärdigheter, som förvärvats på fotbollsplanen, framhävs ofta i denna typ av karriärväg. Hennes utnämning ses som ett utmärkt exempel på en bro mellan elitidrott och krävande civila karriärer.

Från internationell idrottare till biträdande brandchef förkroppsligar Michelle Hickmott ett sällsynt och inspirerande karriärbyte. Hennes resa belyser mångfalden av möjliga vägar efter elitidrott och den växande närvaron av individer med idrottsbakgrund i ledande positioner inom offentlig sektor.