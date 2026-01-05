Search here...

Hundratals gamla skor spolades upp på en strand: ingen förklaring ännu

Fabienne Ba.
En scen värdig en gotisk roman utspelar sig på stranden vid Ogmore-by-Sea i södra Wales. Mer än 400 läderskor , troligen från den viktorianska eran, grävdes upp ur klipporna av en grupp volontärer i mitten av december 2025. Sedan dess har forskare och lokalbefolkningen undrat: varifrån kommer dessa märkliga reliker, som spolats i land av tidvattnet?

En extraordinär upptäckt under insamlingen

Emma Lamport och hennes volontärteam, som har städat upp plastavfall från kusten sedan september, snubblade över omkring 200 spikade skor bland klipporna under lågvatten. För blotta ögat antydde de slitna sulorna, det svarta lädret och stilen omedelbart perioden 1830-1901. Inom några dagar hade antalet stigit till över 400 skor – alla högerfotade.

Möjligheten för ett italienskt skeppsbrott är spännande.

Den mest trovärdiga hypotesen: ett italienskt handelsskepp sjönk nära Tusker Rock, en förrädisk ö som är synlig vid lågvatten, och spillde ut en last med skor som sedan fördes av strömmarna till stranden. Michael Roberts, oceanograf vid Bangor University, bekräftar att skeppsvrak från den viktorianska eran nu kan sönderfalla och frigöra artefakter. Inga italienska skeppsvrak har dock registrerats i detta område, vilket förvärrar mysteriet.

Tecken på ett skeppsvrak som lossnat genom erosion?

För flera år sedan hittades en liknande sko, men den gick obemärkt förbi. Vissa experter tror att kusterosion nyligen kan ha blottlagt en skatt som varit begravd i över ett sekel. Strandens klippformationer, som kan fånga marint skräp, skulle kunna förklara ansamlingen på ett ställe. Den fullständiga avsaknaden av skor på vänster fot är dock fortfarande en oförklarlig detalj.

En vetenskaplig undersökning pågår.

Bangor University analyserar för närvarande materialen, lädrets exakta ursprung och koldioxiddatering. "Vi har ingen aning om hur länge dessa föremål har funnits där", medgav forskarna i en BBC-rapport. Andra teorier dyker upp: en bortglömd illegal soptipp från den viktorianska eran, en avsiktligt kasserad last eller till och med en oavsiktlig förvrängning av lokalhistoria. Platsen har fått smeknamnet "Castle Shoes" av lokalbefolkningen och har blivit nästan en pilgrimsort.

Ett mysterium som förblir olöst i januari 2026

Hittills har inga formella bevis på ett skeppsvrak hittats. Ändå vittnar skorna, anmärkningsvärt välbevarade trots salt och sand, om högkvalitativ forntida garvning. Ogmore-by-Sea, känt för sina vilda landskap, förknippas nu också med denna oväntade arkeologiska gåta. Kommer nästa storm att avslöja nya artefakter ... eller ett begravt skepp?

Samtidigt präglas stranden fortfarande av närvaron av dessa "viktorianska spöken", mystiskt uppspolade, alla med samma fot.

