"Det är inte jag på det här fotot": När AI klär av kvinnor mot deras vilja

Du lägger upp ett foto, du ler, och plötsligt är bilden borta. I flera veckor nu har sociala medier – och särskilt X (tidigare Twitter) – blivit scenen för ett kollektivt ramaskri. Kvinnor, både kända och anonyma, berättar om en kuslig upplevelse: deras offentliga foton används av AI för att skapa intima bilder som de aldrig samtyckt till.

Intima deepfakes skapade med bara några få klick

Mekanismen är lika enkel som den är skrämmande. Från en selfie, ett professionellt porträtt eller ett helt vanligt semesterfoto, producerar AI-verktyg som är tillgängliga för allmänheten bilder där kroppen är artificiellt avklädd. Ansiktena är ofta igenkännbara, proportionerna realistiska, resultatet oroande. Det hela ger en illusion av "trovärdig" nakenhet, när den i själva verket är helt påhittad.

Målen är många: synliga influencers, journalister, innehållsskapare, men även kvinnor utan betydande medieexponering. Med andra ord är ingen onlinenärvaro "för liten" för att påverkas. Den röda tråden? Verkliga, mångsidiga, normala kroppar som omedvetet blir föremål för digitala fantasier.

När våldet minimeras

Inför dessa anklagelser är vissa mäns reaktioner chockerande i sin nonchalans: "Du lägger upp foton, du måste ta ansvar." Detta farliga resonemang vänder på ansvarsbördan. Att publicera en bild har aldrig inneburit att man avstår från sitt samtycke, sin värdighet eller kontroll över sin kropp – oavsett om den är smal, kurvig, muskulös, präglad av livet eller helt enkelt mänsklig.

Denna retorik bidrar till en kultur där kränkningar ursäktas, till och med rättfärdigas. Kvinnor ber inte om osynlighet; de kräver respekt. De påminner oss om att alla förtjänar hänsyn, oavsett om de är exponerade eller inte, och att teknologi inte skapar någon ytterligare rätt till utnyttjande.

Mycket verkliga konsekvenser för "falska" bilder

Problemet slutar inte vid skärmen. Många kan inte skilja en AI-genererad bild från ett äkta fotografi. När dessa skapelser väl delas kan de orsaka:

Allvarliga kränkningar av privatlivet: trakasserier, utpressning, okontrollerad massspridning.

Professionella konsekvenser: ifrågasättande av trovärdighet, skadat anseende, särskilt i fortfarande mycket standardiserade miljöer.

Djupt psykologiskt lidande: ångest, oberättigad skam, förlust av självförtroende, känsla av hjälplöshet.

Det grymmaste? Att behöva rättfärdiga sig själv för något man aldrig gjorde. Att upprepa: "Det är inte jag på bilden", med vetskapen om att vissa fortfarande kommer att tvivla på det.

Plattformar och lagar släpar efter

Sociala medieplattformar kämpar för att effektivt moderera detta innehåll. Rapportering är tidskrävande, borttagningar är inkonsekventa och detekteringsverktyg överväldigas ofta av den hastighet med vilken det sprids. Juridiskt sett täcker lagar om förtal eller bildrättigheter inte alltid dessa nya användningsområden för AI, vilket lämnar offren i ett frustrerande limbo. Ändå är frågan tydlig: att skydda digital integritet, precis som vi skyddar fysisk integritet. En kropp, även en artificiellt representerad, förblir kopplad till en verklig person.

Ta tillbaka kontrollen och ändra ditt perspektiv

Denna skandal avslöjar främst ett etiskt imperativ. AI, utan skyddsåtgärder, förstärker befintligt våld. Kvinnor ska inte behöva gömma sig, censurera sig själva eller försvinna från offentliga platser för att vara säkra.

Budskapet är enkelt men kraftfullt: era kroppar är legitima, vackra i sin mångfald, och de tillhör er. Tekniken måste anpassas till respekt för mänskligheten, aldrig tvärtom. Och det är dags att denna sanning blir regel, online och överallt annars.